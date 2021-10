Main ContentPlaceholder

Hyvä elämä

Ensimmäinen nuorisoseura halusi pitää nuorison poissa pahanteosta – 140 vuotta myöhemmin vapaa-ajalla on niin paljon tekemistä, että seurojen on pitänyt uudistua

Suomessa on noin 650 nuorisoseuraa, joiden toiminta vaihtelee seurasta seuraan. Ylöjärven Vahannassa taiteillaan, kokataan ja joogataan. Joillain paikkakunnilla lapsia on niin vähän, että yhdistyksestä on tullut entisten nuorten huvia.

Tampereella järjestettävän kansantanssifestivaali Pispalan sottiisin takana on Suomen nuorisoseurat ry. Kuva vuodelta 2018. Paikallisseuroilla on paljon harrastustarjontaa ja muuta toimintaa, kuten kesäteattereita. Jämsän Nysän nuorisoseuran teatteri esitti kesällä lastennäytelmän.