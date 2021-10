Nyt otetaan ilo irti hämäristä illoista ja syyslomasta. Valotaide hehkuu ja Vapriikissa tavataan pelastajia.

1. Kausivalot tuikkivat hämärään

Tallipihalla vietetään syksyn hämäriä tunteja torstaina ja perjantaina kello 18–22. Kaamosvalojen hohteessa on myynnissä hehkuvia juomia ja puoteihin on tuotu jo joululahjalöytöjä. Taika ja Lohikäärmeprinsessa Tuulispää loihtivat iltaan lisätaikaa maksullisten glittertatuointien, onnenpyörän ja musiikin avulla. Paikalla on myös poneja.

Hämärät tunnit 21.-22.10.2021 kello 18-22 Tampereen Tallipihalla.

2. Ulkoillaan yhdessä

Niihaman majalla vietetään torstaina mukavaa syyspäivää koko perheellä tai ystävien kesken. Tampereen kaupungin perheliikuntapalvelujen tempauksessa on mahdollista harjoitella erätaitoja, tasapainoilla slacklinella, suunnistaa ja pelata pihapelejä. Paikan päällä voi myös askarrella onkivapoja.

Syyspäivä to 21.10. klo 15-18 Niihaman maja

3. Vapriikissa vietetään teemapäiviä

Vapriikin syyslomatarjontaan kuuluu nyt erilaisia teemapäiviä. Torstaina vietetään tulitorstaita ja perjantaina postiperjantaita. Tuliteemaan liittyy esimerkiksi pelastajien tapaamisia, lyhytelokuvia hälytysoperaatiosta ja lasten turvallisuustuokio. Osaan tapahtumista ilmoittautuminen infossa etukäteen.

Tulitorstai Vapriikissa 21.10. 2021 alkaen kello 12.

4. Valotaidetta Finlaysonilla

Media- ja valotaidetapahtuma Projio tuo taas Finlaysonin alueelle kuusi taiteilijoiden toteuttamaa teosta, joihin voi käydä tutustumassa vaikka iltakävelyllä. Mukana ovat Teemu Määttänen, Suvi Parrilla, Teemu Raudaskoski, Janne Ahola, Antti Pussinen ja Yuhsuan Yao. Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin.

Projio Finlaysonin alueella 21.-26.10.2021.

5. Johanna Iivanainen kiertueella

Laulaja-lauluntekijä Johanna Iivanainen saapuu GLivelabiin Tampereelle uuden albuminsa julkaisukiertueella. Luvassa on myös lainasävelmiä ja vanhempaa tuotantoa. Konsertti on ikärajaton. Broken river albumi ilmestyy syyskuun lopulla.

27.10. 2021 kello 19 Johanna Iivanainen GLivelab Tampereessa.