Hyvä elämä

Pariskunta asuu 350-vuotiaassa aatelislinnassa, joka on täynnä hätkähdyttäviä yksityiskohtia – Pääsimme vierailulle ainutlaatuiseen suomalaiseen kartanoon

Suomessa on kaksi ylhäisaatelin arkkitehtuurioppien mukaan rakennettua 1600-luvun kartanoa. Toisessa syntyi marsalkka Mannerheim, mutta siellä ei ole asuttu 60 vuoteen. Toinen on ollut toimittaja Birgit Dahlbergin koti 16 vuoden ajan. Loviisassa sijaitseva barokkiajan linna ei tule koskaan myytäväksi perintöjärjestelyjen ansiosta. Se on kulkenut suvussa satojen vuosien ajan.

Birgitta Dahlberg esittelee esi-isänsä seremoniallista keihästä, joka oli käytössä 30-vuotisesta sodasta tunnetun kuningas Kustaa II Aadolfin hautajaissaattueessa vuonna 1632.