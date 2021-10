Miltä Pirkanmaa näyttää, kun sitä katselee vähän kauempaa? Lukijamme Yhdysvalloista, Australiasta, Hollannista, Belgiasta ja Italiasta kertovat. Monelle Tampereelta maailmalle muuttaneelle digitaalinen Aamulehti on joka-aamuinen kahviseura.

Aamulehti

Millaisia uutisia Tampereelta ja Pirkanmaalta kaipaa esimerkiksi Napolissa, Sydneyssä, Maastrichtissa, Hilton Headissa tai Wezembeek-Oppemissa asuessaan?

Etsimme syyskuun lopussa Aamulehden verkkojutussa kaukaisimpia lukijoitamme ja pyysimme viestejä, missä päin maailmaa he juttujamme lukevat. Kysyimme myös, mitä Aamulehti lukijoille kaukana merkitsee.

Suomen ulkopuolella lukijamme seuraavat innolla esimerkiksi ratikan sekä kannen ja uuden areenan kehitystä. Monelle Aamulehti on napanuora lapsuuden kotiseutuun ja tietolähde läheisten asuinkaupungista.

Aamukahvit Italiassa

Kotiäiti, kääntäjä Miia Mattila, 45, asuu Napolissa Italiassa napolilaisen aviomiehensä ja heidän kahden lapsensa kanssa. Mattila on kotoisin Tampereen Hervannasta.

Miia Mattilan perhe pitää Aamulehden kautta yhteyttä kaukaisempiin sukulaisiin Suomessa. ”Kaikki Aamulehdessä julkaisemamme hää-, kaste- ja onnitteluilmoitukset kertovat sukulaisillemme meidän elämämme tärkeistä tapahtumista Italiassa.”

”Rakkaus sai minut lähtemään mieheni kotikaupunkiin Napoliin kesken yliopisto-opiskelujeni. Gradun teinkin Napolista käsin. Vanhempani asuvat yhä Hervannassa. Vietämme Hervannassa ja Vesilahden Narvassa suvun kesämökillä aina koko elokuun, tänäkin kesänä.”

”Luen Aamulehteä puhelimella aamuisin kahvikupposen kera keittiössä tai takapihalla heti, kun olen saattanut lapset kouluun. Aamulehti on minulle tärkeä. Se pitää minut ajan tasalla Pirkanmaalla tapahtuvista asioista, jotka toki kiinnostavat minua yhä. Nettilehteä olen lukenut säännöllisesti viisi vuotta.”

”Luen yleensä henkilöjuttuja, erityisesti kirjailijoista. Muistan esimerkiksi jutun Johanna Sinisalosta kesältä 2018. Hän on erittäin mielenkiintoinen persoona. Juttua oli mukava lukea.”

”Haluaisin lisää juttuja erilaisista ihmiskohtaloista, selviytymistarinoita. Olisiko vielä vanhoja veteraaneja, lottia tai sodan kärsineitä, jotka osaisivat antaa joitain neuvoja nykyajan nuorille?”

Mitä? Kaukaiset lukijat Kysyimme 27.9. julkaistussa verkkojutussamme, missä päin maailmaa Aamulehteä luetaan. Pyysimme kaukaisilta lukijoiltamme viestiä siitä, miten he ovat maailmalle päätyneet ja mitä Aamulehti heille merkitsee. Jutun haastattelut on tehty sähköpostilla. Vastauksia tuli Euroopasta ja myös kaukaisemmista maailman kolkista.

Napanuora Belgiasta

Hallintoavustaja Ville Kivikoski, 53, asuu perheineen Wezembeek-Oppemissa Belgiassa, ja hänellä on työpaikka Brysselissä. Kivikoski on kolmannen polven pyynikkiläinen ja seitsemännen polven tamperelainen. Tampereella Kivikoski käy muutaman kerran vuodessa.

Ville Kivikoski lukee lehteä esimerkiksi Brysselin metrossa matkalla töistä kotiin.

”Minut kuljetti maailmalle työtarjous, josta kieltäytyminen olisi varmasti jossain vaiheessa alkanut kaduttaa. Tarkoitus oli olla vuosi, korkeintaan kaksi, ja palata sitten Tampereelle. Toisin meni: 21. vuosi täällä alkoi juuri.”

”Suhteeni Pirkanmaahan on kuin joululaulussa – hyvä, lämmin, hellä. Vaikka mies lähtee Tampereelta, niin Tampere ei lähde miehestä. On ja pysyy.”

”Talviasuttavana kesämökkinämme on nykyään isovanhempieni vuonna 1927 ostama pyynikkiläishuusholli, joka on ollut niin isäni kuin minun lapsuudenkoti, ja jossa lapsemme ovat nyt jo neljättä sukupolvea.”

”Luen Aamulehden verkko- tai mobiiliversiota päivittäin. Olen tottunut sähköisiin versioihin ja pärjään niillä oikein hyvin, mutta Moro-lehden paperiversiota kaipaan viikoittain. Lehti merkitsee paljon tällaiselle juuriltaan pois revitylle. Se on napanuora kotiseudulle, jonne on tarkoitus vielä jonain päivänä palata.”

”Aamulehti on myös kiinteä osa perheeni historiaa. Tulevat isänpuoleiset isovanhempani iskivät silmänsä toisiinsa 1920-luvulla Aamulehden latomossa työskennellessään.”

”Myös mummuni isä teki pitkän uran Aamulehdessä koneenkäyttäjänä varmistaen osaltaan talon sähköntuoton. Mummuni lapsuuden perhe oli suojassa perheen isän työpaikalla Aamulehden pannuhuoneessa kapinakeväänä kaupungin valtauksen aikaan. Eräänä päivänä sisään tulleet havuhattupäiset ruotsia puhuneet sotilaat meinasivat ampua mummuni isän siihen paikkaan, mutta onneksi Aamulehden ruotsia taitanut isännöitsijä ehti väliin. Hän oli mummuni kertoman mukaan sanonut seuraavasti: ’Tätä miestä ette ammu, sillä muutoin seisahtuu koko talo’. Henkiin jäi ukko ja kaikki muutkin.”

”Viime aikojen mieleenpainuvimpia ja tarkimmin luettuja juttuja ovat olleet jutut kaupungin tonttivuokrakorotuksista. Lopputulosta odotellessa, mutta se on jo nyt malliesimerkki monitahoisen kansalaisaktiivisuuden ja julkisuuden yhteisvaikutuksesta kunnalliseen päätöksentekoon.”

”Samoin kiinnostavaa luettavaa on ollut taidemuseon laajennukseen liittyvä asemakaavauudistus- ja lisärakennuskokonaisuus, varsinkin Heinätorin osalta. Ratikkajutut ovat, totta kai, olleet mielenkiintoisia, ja kunnallispolitiikan kiemurat ovat alkaneet kiinnostaa aikaisempaa enemmän. Tuorein mielenkiinnon herättäjä ovat areenan pääsponsorin urosteluun liittyvät kiemurat.”

Uutisia Australiaan

Markkinointikoordinaattori Ida Manner, 29, asuu Sydneyssä Australiassa yhdessä australialaisen poikaystävänsä ja heidän koiransa kanssa. Manner on kotoisin Tampereelta ja pyrkii vierailemaan kaupungissa vuosittain.

Ida Mannerin päivät etätyöläisenä alkavat kahvinkeitolla ja työkoneen avaamisella, ensimmäisenä hän lukee päivän uutiset.

”Ensimmäisen kerran lähdin ulkomaille lukion jälkeen. Vietin välivuoden Belgiassa, Hollannissa ja Englannissa hevosia hoitaen. Valmistuttuani ammattikorkeakoulusta vietin pari vuotta Maltalla, mutta olin aina haaveillut, että asuisin vuoden Australiassa ennen kuin täytän 30. Olen asunut Sydneyssä syksystä 2017. Vuosi vaihtui neljään vuoteen.”

”Aamulehteä lukemalla tunnen olevani lähempänä kotia. Paikkaan Tampere-tietämystäni ja olen ensimmäisenä perillä uusista ravintoloista ja ratikan edesottamuksista. Luen Aamulehden verkossa aamulla herättyäni, tietenkin kahvin kanssa. Minulle on tärkeää olla perillä tapahtumista, jotta voin jutella niistä perheen ja kavereideni kanssa. Lehden paperiversio mummolassa Tampereella on aina harvinaista luksusta.”

”Muistan hyvin Aamulehden uutisoinnin Australian maastopaloista 2020. Isäni lähetteli uutislinkkejä huolissaan, vaikka sinänsä henkilökohtaista hätää minulla ei Sydneyn keskustan betoniviidakossa ollut.”

”On mukava nähdä ja lukea, miten Tampere kehittyy. Kulttuuriin, ruokaan ja ympäristöön liittyvät uutisaiheet ovat minulle mieluisia.”

Yhteys Hollantiin

Kolmannen vuoden lakiopiskelija Mila Grönros, 22, opiskelee Maastrichtin yliopistossa Hollannissa. Hän asuu vielä tämän vuoden yksin, mutta on kaukosuhteessa. Grönros on kotoisin Tampereelta. Hän käy kotiseudulla kaksi kertaa vuodessa.

Mila Grönrosista on hauskaa aiheuttaa ulkomaalaisille hämmennystä lukemalla suomenkielisiä uutisia, joita kukaan muu ei ymmärrä.

”Lähdin alunperin vuonna 2018 au pair -töiden perässä vuodeksi Sveitsiin. Huomasin, että viihdyn hyvin ulkomailla. Päätin kokeilla onneani oikeustieteen tutkinnon suorittamisessa englanniksi, enkä kadu valintaani päivääkään! Tarkoituksenani on jatkaa ensi vuonna korkeamman yliopistotutkinnon suorittamista toisessa maassa.”

”Arvostan ja rakastan Suomea maana todella paljon. On aina ihana palata kotiin. Tänä kesänä tuli tehtyä paljon päiväretkiä ympäri Pirkanmaata, kun kelit suosivat meitä heinäkuussa.”

”Luen lähestulkoon päivittäin Aamulehteä puhelinsovelluksen kautta, yleensä kotoa käsin. Lehti merkitsee minulle erityisesti yhteyden säilyttämistä kotiin, sillä minua kiinnostaa paljon, mitä Suomessa tapahtuu. Meillä on perheessä ollut Aamulehti tilauksessa käytännössä aina, joten sanoisin, että olen lukenut sitä hyvin pitkään. Erityisesti uutisointi kuolonkolarista Nekalassa pysäytti, sillä Suomen-kotini on lähellä turmapaikkaa.”

Kahvihetkiä Yhdysvalloissa

Tampereen Metso Minerals oy:n entinen toimitusjohtaja Jouni Salo, 61, asuu vaimonsa kanssa Hilton Headin saarella Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa. Lapset ovat jo omillaan. Salo on syntynyt Hämeenlinnassa, mutta päätyi Tampereelle työn perässä. Salo on asunut Yhdysvalloissa vuodesta 2005 lähtien.

Jouni Salo on asunut nykyisessä asuinpaikassaan Hilton Head Islandilla kuusi vuotta ja sitä ennen Italiassa, Chilessä, Itävallassa, Slovakiassa ja Saksassa.

”Tampereelle muutto oli aikanaan hyvin luontevaa, koska olen lähes koko urani työskennellyt kaivos- ja rakennusteollisuuden koneiden parissa. Tampereella on kaksi maailman johtavaa laitevalmistajaa, joiden palveluksessa olen ollut ison osan työuraani.”

”Minulla on aina ollut halu nähdä ja kokea elämää muuallakin kuin siellä kotimaassa. Ensimmäinen työkomennukseni vei minut Ohioon Yhdysvaltoihin, kun olin vähän yli parikymppinen. Etelä-Amerikan, Keski- ja Etelä-Euroopan jälkeen matka jatkui takaisin tänne Yhdysvaltoihin.”

”Luen Aamulehden sähköisesti lähes päivittäin. Yleensä hiippailen terassille aikaisin aamulla tietokone kainalossa ja kahvikuppi kädessä lukemaan päivän uutiset. Olen seitsemän tuntia Suomen aikaa jäljessä, joten päivän uutiset ovat jo silloin hyvin käsillä. Lehti on kulkenut sähköisesti mukana ympäri maailmaa siitä lähtien, kun sähköistä lehteä on alettu julkaista.”

”Tampereen kehityksen seuranta on minulle tärkeää, koska kaksi poikaani asuvat ja työskentelevät siellä. Ensimmäinen lapsenlapseni täytti juuri Amurissa yhden vuoden. Valitettavasti koronavirus on vaikeuttanut matkustamista, joten olen tavannut poikia ja heidän läheisiään viime vuosina vähemmän. Onneksi sähköiset yhteydenpitomahdollisuudet ovat kehittyneet niin, että pysyn ajan tasalla heidän elämänsä kulusta.”

”Olen lukenut erittäin suurella mielenkiinnolla Aamulehden hienoa kerrontaa Tampereen positiivisesta kehityksestä. Tietenkin ratikka ja sen rakentaminen on ollut yksi suosikkijutuistani. Kaiken kaikkiaan on ollut hieno lukea, miten Tampereesta on kehittynyt Suomen ykköspaikka.”

”Ihan tavallisetkin Mansen tapahtumat ovat minusta mielenkiintoista luettavaa. Suosikkeja ovat ratikan jatkosuunnitelmat, kannen ja areenan rakentaminen, tulevat lätkän MM-kisat Tampereella sekä tietysti Popedan keikat. Ja tietysti luen lätkäuutiset.”