Alle 15 euron punaviinien laatu yllätti – Aamulehden testissä löytyi peräti kolme neljän tähden viiniä

Aamulehden viiniraati etsi suosittuja, mutta laadukkaita alle 15 euron punaviinejä ja löysi useamman kymmenen viinin testissä. Parhaista viineistä löytyi persoonallisuutta, joka ylitti hintakategoriansa tyypillisen laatutason. Tässä jutussa kerrotaan myös, miten viinin hinta muodostuu. Kallis maku löytyy lopulta harvalta.

Viinin hinta vaikuttaa voimakkaasti myyntimääriin. 15 euron kohdalla kulkee selväpiirteinen raja. Vaikka sitä kalliimpia viinejä on lukumääräisesti eniten, melkein 70 prosenttia punaviineistä, niiden myyntiosuus on vain 10 prosenttia. Myyntilukujen valossa kallis viinimaku löytyy vain harvalta, vaikka tarjontaa on yllin kyllin. Alkon eniten myytyjen viinien hinta keskittyykin 9 ja 15 euron väliin.