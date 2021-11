Aamulehden ja Tampereen kirjapainon 140 vuoden aikana keräämä varallisuus on säilynyt parhaiten säätiössä, joka pystyy edelleen jakamaan satojentuhansien eurojen edestä apurahoja joka vuosi. Tämä on Perilliset-juttusarjan osa 16. Jutun lopusta löydät linkit kaikkiin juttusarjan aiempiin osiin.

Aamulehden merkittävän omistajasuvun perillinen esittelee Aamulehden konttorihenkilökunnan hänen isoisälleen antamaa eläköitymislahjaa. Tosiaan. Kuvassa on tohtori Pentti Arajärvi. Presidentti Tarja Halosen puoliso asettautui kuvattavaksi Lastensuojelun keskusliiton tiloissa Helsingin Eirassa syyskuussa 2021. Arajärvi on järjestön puheenjohtaja.

On se varmasti ollut ihmeellinen junamatka.

Päivämäärä on yli 140 vuoden takana, todennäköisesti 13. toukokuuta 1881. Rata Hämeenlinnasta Tampereelle oli valmistunut vasta viisi vuotta aiemmin, joten junassa matkustaminen oli jo sinänsä eksoottista.

Mutta nämä kolme herraa olivat voimiensa tunnossa ihan muusta syystä. He olivat viettäneet edellisillan fennomaanien suurimman esikuvan, J.V. Snellmanin 75-vuotispäivillä Helsingin ylioppilastalossa.

Kun he köröttelivät seuraavana aamuna, nähtävästi kello 7.45 lähteneellä junalla kohti Tamperetta, suomalaisuusaate voimistui herrain mielissä ja kohosi todennäköisesti korkeampiin sfääreihin kuin koskaan aiemmin. Aikaa pohtimiseen ja innoittumiseen oli, sillä junamatka kesti tuolloin kuusi tuntia.

Nuo kolme herraa olivat Tampereen lennätinpäällikkö Fredrik Wilhelm Jalander (1844–1890), kauppias Carl Wilhelm Åkerlund (1840–1911) ja tehtailija Anton Vuorinen (1853–1930).

Se, mitä seuraavaksi tapahtui, olisi saattanut jäädä tapahtumatta ilman hyvin kummallista, suorastaan kiusallista episodia.

Tampereen ensimmäinen sanomalehti Tampereen Sanomat oli noteerannut kolmikon vierailun kansallissankarin syntymäpäivillä pienellä uutisella, mutta ei osoittanut kovinkaan suurta innostusta asiasta. Kaikeksi kummallisuudeksi uutisen yhteyteen oli painettu latojan huomautus: ”Lähetystö arwattavasti edustane suuremmaksi osaksi omaa itseänsä, koska minulle on kerrottu, ettei kaupungin wirkamiehet ja tehtailijat ole lähetystöä waltuuttaneet puhumaan puolestansa.”

Oliko syynä kateus vai ilkeys? Ensinnäkään ”latojan” väite ei pitänyt paikkaansa, sillä delegaatio vei tervehdykseksi 56 merkittävän tamperelaisen allekirjoittaman onnitteluadressin. Toiseksi tuo tölväisy lienee ollut ratkaiseva sykäys ajatukselle, että Tampereelle tarvitaan uusi, vahvasti suomenmielinen ja suomenkielinen sanomalehti, jossa aatteen palo välkehtii eikä väljähdy kuten Tampereen Sanomissa.

Tähän tilanteeseen ja ilmapiiriin syntyi Aamulehti 3. joulukuuta 1881. Lehden innoittaja J.V. Snellman oli ikävä kyllä kuollut pian syntymäpäiviensä jälkeen 4. heinäkuuta.

Aamulehden ensimmäinen päätoimittaja, maisteri Fredrik Jalander oli kiivas suomalaisuusmies. Hänet savustettiin Aamulehdestä ulos, minkä jälkeen hän viritteli lehtibisneksiä niin Viipurissa kuin Helsingissä, mutta ajautui paitsioon ja unohdukseen.

Päätoimittaja ei osaa suomea

Aamulehden liekin synnyttänyt kolmikko oli varsin erikoinen porukka. Ensinnäkin Jalander ja Åkerlund olivat ruotsinkielisiä, mutta silti vahvasti suomenmielisiä. Jalander, joka ryhtyi porukasta Aamulehden ensimmäiseksi päätoimittajaksi, osasi niin huonosti suomea, että hänen ruotsiksi kirjoittamansa pääkirjoitukset piti käännättää suomeksi.

Kuka? Fredrik Wilhelm Jalander (1844–1890) Toimi Aamulehden ensimmäisenä päätoimittajana 1881–1883. Perusti tämän jälkeen Viipurin Sanomat (päätoimittaja 1886–1887) ja julkaisi myöhemmin Helsingissä Uusi Suomi -lehden ensimmäisen numeron. Innokas suomalaisuuden kannattaja. Työskenteli Tampereella päätoimittajan toimen ohessa lennätinpäällikkönä. Jalanderin poika Bruno Jalander (1872–1966) työskenteli Uudenmaan maaherrana ja oli kukistamassa Mäntsälän kapinaa 1932. Toimi 1920-luvulla ammattiministerinä. Oli naimisissa tunnetun näyttelijättären Aino Acktén kanssa. Jalanderien jälkeläisiä asuu nykyään Länsi-Uudellamaalla mm. Westman-nimisinä.

Toisekseen kukaan heistä ei ollut tamperelainen. Åkerlund oli muuttanut Tampereelle Helsingistä, Jalander Oulusta ja maalarista varatuomariksi opiskellut Vuorinen Kokemäeltä. Lisäksi Jalanderia epäiltiin Tampereen orastavissa teollisuuspiireissä tsaarin kätyriksi. Olihan hän lennätinpäällikkönä kaiken tietoliikenteen valvojana aikana, jolloin kaupungissa ei vielä ollut puhelinta.

Näistä kolmesta vain Åkerlund jätti pysyvämmän jäljen Aamulehden vaiheisiin läpi tulevien vuosikymmenten, mutta palataan siihen lopussa.

Kuka? Anton Vuorinen (1853–1930) Työskenteli Aamulehden ensimmäisenä isännöitsijänä eli toimitusjohtajana. Vuorinen oli alun perin maalari, joka tuli kotipaikkakunnaltaan Kokemäeltä teini-ikäisenä Tampereelle maalarinoppiin. Toimi kunnallispolitiikassa ja opiskeli myöhemmin varatuomariksi ja muutti Helsinkiin. Vuorisen jälkeläisiä esiintyy nykypäivänä Ant-Wuorinen-nimellä. Helsingin Punavuoressa osoitteessa Fredrikinkatu 19 on Vuorisen rakennuttama ns. Kulmion talo (1896).

Kolme polvea Häkkisiä

Aamulehti eli Tampereen kirjapaino eroaa kaupungin muista teollisuusyrityksistä ainakin kahdella tapaa. Se ei ole missään vaiheessa ollut samanlaista savupiipputeollisuutta kuin esimerkiksi Tammerkosken ympärille rakentunut metsä-, paperi- ja metalliteollisuus. Sen toiminta on keskittynyt journalismiin, tiedonvälitykseen, painamiseen ja julkaisemiseen. Tavallaanhan se on metsäteollisuuden jatke. Aamulehden käyttämä sanomalehtipaperi valmistettiin pitkään Yhtyneiden (UPM:n) tehtailla Jämsän Kaipolassa.

Toisekseen Aamulehti ei ole ollut missään vaiheessa yhden perheen tai suvun omistuksessa tai ohjattavana kuten monet muut suuret suomalaiset sanomalehdet, esimerkiksi Erkkojen Helsingin Sanomat tai Ketosten Turun Sanomat.

Aamulehden historiassa on kuitenkin vaikuttanut muutama merkittävä suku, eikä pelkästään omistajana vaan myös päättäjänä.

Matti Häkkinen on jäänyt suurelle yleisölle tuntemattomaksi, vaikka hänen sukunsa on jo kolmessa sukupolvessa vaikuttanut Aamulehden valintoihin niin omistajina kuin päättäjinä.

Siksipä ajamme hissillä amurilaisen, jo ikää nähneen kerrostalon ylimpään kerrokseen. Täällä asuu monelle tamperelaiselle varsin tuntematon herra, varatuomari Matti Häkkinen (s. 1946) puolisoineen. Näköala tekee vaikutuksen. Näsijärvi, Pyynikki, Särkänniemi ja keskusta avautuvat kattojen yli. Täällä Häkkisen perhe on viihtynyt jo 43 vuoden ajan.

Matti Häkkistä voisi kutsua kolmannen polven aamulehteläiseksi, vaikka hän ei ole koskaan ollut siellä töissä. Hänen isoisänsä, tilanomistaja K.R. Häkkinen (1878 –1919) oli Ruoveden mahtimiehiä, kansanedustaja ja maakunnan edustaja Aamulehden johtokunnassa viime vuosisadan alussa.

”Niin, emme kaiketi istuisi tässä haastattelussa ilman isoisääni”, Matti Häkkinen päättelee.

Aamulehti uutisoi 24.10.1952, että Tampereen uudeksi kunnallispormestariksi on nimitetty 39-vuotias oikeusneuvosmies Heikki Häkkinen.

Häkkisen perheen asema Aamulehden hallinnossa vahvistui täyteen mittaansa K.R. Häkkisen pojan eli Matti Häkkisen isän, Tampereen kunnallispormestariksi edenneen Heikki Häkkisen (1913–1996) aikana. Häkkinen johti Aamulehden johtokuntaa eli hallitusta 30 vuoden ajan vuodesta 1955 lähtien. Poika Matti peri isänsä paikan hallituksessa vuonna 1987.

Kokoomuksesta irtautuminen

Matti Häkkinen oli 1990-luvulla ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Tampereen kirjapainosta Aamulehti-yhtymäksi ja lopulta Alma Mediaksi muuttuneen mediayhtiön harmaa eminenssi, taustavaikuttaja, jonka paneutuminen yhtiön asioihin ei jäänyt ilman kiitoksia. Aamulehden historiikissa 2011 Häkkinen nostettiin esimerkiksi kasvollisen omistamisen parhaista puolista.

Häkkinen, 75, jätti Alma Median hallituksen vuonna 2008. Hän ehti nähdä aitiopaikalta ne lukuisat tyrskyt, jotka lehtiyhtiötä kohtasivat 1980-luvun nousukauden jälkeen.

Professori Raimo Seppälä joutui Aamulehden päätoimittajakaudellaan 1991–1995 kohtaamaan sekä taistelun lehden sitoutumattomuudesta, raskaan painokonehankinnan, hallituksen taistelun päätösvallasta että 1990-luvun laman.

Aamulehden irtautuminen kokoomuksen äänenkannattajasta sitoutumattomaksi oli vaikea prosessi. Yhtiöjärjestyksen mukaan päätökseen vaadittiin yhtiön hallituksen myötämielisyyden lisäksi lehden linjaa valvovan hallintoneuvoston yksimielinen päätös. Päätoimittaja Raimo Seppälä (1934–2021) joutui erittäin vaikeaan välikäteen, sillä hallintoneuvoston kokoomuslaisista poliitikoista osa vastusti väkevästi puolueen ja lehden siteen katkaisemista.

"Tunsin siitä jälkeenpäin huonoa omaatuntoa, koska päätoimittaja jäi kovin yksin ilman että hallituksen edustajat olisivat tulleet hänen tuekseen. Olin itse ollut johtokunnassa vasta neljä vuotta, enkä katsonut, että se olisi ollut minun ykköstehtäväni”, muistelee Häkkinen 30 vuoden takaisia tapahtumia.

Lopulta sinnikäs Seppälä sai käännettyä vastahankaisten päät ja hallintoneuvosto sai tehtyä päätöksen.

"Päätös oli ehdottoman oikea. Se olisi pitänyt tehdä jo kymmenen vuotta aiemmin. Äänenkannattajuus, joka ei vastaa toimituksen johdon eikä toimituskunnan enemmistön näkemystä, on jäänyt ajastaan jälkeen. Olin myös sitä mieltä, ettei lähes monopoliasemassa olevan alueen valtalehden ole hyvä olla muodollisestikaan sitoutunut vain yhden puolueen äänenkannattajaksi.”

Uutta Suomea pelastamaan

Vaikea päätös oli myös fuusioituminen Uusi Suomi -lehtiyhtiön kanssa vuonna 1988.

”Ainakin minulle oli muodostunut liian hyvä kuva Uuden Suomen taloudesta. Emme olleet ehkä riittävästi perehtyneet asiaan”.

Kaupassa mukana tulleista lehdistä Kauppalehti oli menestyvä, Iltalehti hädin tuskin kannattava, mutta Uusi Suomi oli suistaa Aamulehden mukanaan kaatuneiden lehtiyhtiöiden ahnaaseen kitaan.

”Ei Uusi Suomi yksinään olisi ollut ongelma, mutta olimme samaan aikaan tilanneet uuden, kalliin painokoneen ja 1990-luvun lama kolkutti ovelle.

Uusi Suomi lakkautettiin 29.11.1991. 200 miljoonaa markkaa maksanut uusi painokone käynnistyi 1994. Aamulehti selviytyi kuin selviytyikin laman yli. ”Mutta jos lama olisi jatkunut pidempään, huonosti olisi käynyt”, Häkkinen arvelee.

Heikki Tavela oli merkittävä talousvaikuttaja Uuden Suomen taustalla. Kun lehti lakkautettiin, Tavelan suurin into Aamulehti-yhtiöön lopahti, vaikka hän kovaäänisesti vaatikin toimenpiteitä yhtiön ryhdistyttämiseksi.

Tapaus Heikki Tavela

Uuden Suomen mukana Aamulehti-yhtymän hallintoon oli tullut tilaamatta ja pyytämättä myös sinivalkoisen pääoman vaikutusvalta. Sitä Aamulehti-konsernin johtoon oli asetettu valvomaan kokoomuksen ja elinkeinoelämän värikäs vaikuttaja, konsuli Heikki Tavela (1932–2013) taustallaan vakuutusyhtiö Pohjolan Yrjö Niskanen (1932–2007), Rauma-Repolan Tauno Matomäki (s. 1937) ja Kansallis-Osake-Pankin Jaakko Lassila (1928–2003).

Hetken aikaa näytti siltä, että Uusi Suomi -fuusio vie tamperelaisilta päättäjiltä vallan oman lehtensä hallinnossa – vieläpä keskellä yhtiön vakavaa talouskriisiä. Lisäksi Tavelan valitsema uusi konsernijohtaja, vakuutusyhtiö Kansasta löydetty Matti Packalen (1947–2018) oli keväällä 1992 juuri aloittamassa tehtävässään syrjäytetyn Timo Laatusen (s. 1935) jälkeen.

Tamfeltin toimitusjohtaja, paroni Axel Cedercreutz, 82, saa jälkikäteen sankarinviitan taistelusta Aamulehden päätösvallasta keväällä 1992.

Historiankirjoituksen mukaan ratkaisevan roolin valtataistelussa otti suurta omistajaa eli tekstiiliteollisuutta edustanut Tamfeltin Axel Cedercreutz (s. 1939). Häkkisen mukaan Cedercreutz oli todennut Tavelasta, ettei tämänkaltaista yhtymää voi johtaa viskilasi kädessä. ”Kyllä se oli Tavelan alkoholinkäyttö, josta oli kysymys”, vahvistaa Cedercreutz nyt 30 vuotta myöhemmin.

Myös uusi toimitusjohtaja Packalen oli selkeästi ilmaissut, ettei halua työskennellä Tavelan kanssa, jolla oli ollut tapana sotkeutua johdon työskentelyyn ja ohittaa virkatiet.

Lopulta myös KOP:n pääjohtajaksi Jaakko Lassilan jälkeen noussut Pertti Voutilainen (s. 1940) ja Yhtyneiden paperitehtaiden Olli Parola (1934–2015) hyväksyivät Tavelan syrjäyttämisen. Pohjolan Niskaselle päätös oli vaikeampi.

”Tavela oli jälkeenpäin tästä hyvin katkera minulle. Olin kieltämättä itsekin myötävaikuttamassa siihen, että hän jouti mennä”, Häkkinen muistelee. Jälkikäteen ajatellen taistelun lopputulos oli looginen; valta keskitettiin omistajille.

Vaikka Tavela edusti taistelussa helsinkiläistä rahavaltaa, muistutettakoon, että hän oli syntyjään tamperelainen. Lisäksi hänen setänsä W.H. Tavela (1891–1955) oli istunut sodan jälkeen (1945–) Tampereen kirjapainon johtokunnassa.

Ei Norjaan vaan Helsinkiin

Häkkinen oli nähnyt jo aiemmin läheltä Kai Mäkelän (1947–2021), Taito Tuunasen (s. 1950) ja Pasi Asikaisen Panostaja oy:n nurkanvaltausyritykset 1980-luvun lopulla. Ne tehtiin Asikaisen sanoin ”aidossa ansaintatarkoituksessa”.

Aamulehden kannalta jälkikäteen katsoen uhaksi muodostui myös fuusio televisioyhtiö MTV:n kanssa vuonna 1998. MTV oli tuolloin vielä menestyvä yritys ja tulevaisuuden uskottiin olevan tv-mainonnassa.

Norjan suurimman mediakonsernin Schibstedin vuosina 2004–2005 tekemä ostotarjous koko Alma Mediasta johti siihen, että konsernin tv-toiminta mukaan lukien norjalaisten havittelema Ruotsin TV4 päätyivätkin ruotsalaisen Bonnierin käsiin.

”Jäi katsomatta, miten vakuutusyhtiöt ja muut suuret Alman omistajat olisivat suhtautuneet Schibstedin tarjoukseen, jos Alman suurin omistaja Bonnier ei olisi tehnyt Alman tv-toimintoja koskenutta vastatarjousta”, Häkkinen pohtii.

Koska norjalaiset olivat kiinnostuneet ainoastaan tv-toiminnasta, Aamulehden ja konsernin muiden sanomalehtien kohtalo olisi joutunut vaakalaudalle.

Sammon Kari Stadigh oli ratkaisevassa asemassa, kun Alma Median ja Aamulehden kohtalosta päätettiin vuonna 2005.

”Varmasti muut suomalaiset lehtitalot olisivat tuolloin olleet saaliinjaolla. Onneksi omistajien rintama ei repeillyt ja Sammon Kari Stadigh (s. 1955) johti rakennejärjestelyn jämäkästi ja taitavasti maaliin asti”, Häkkinen kiittelee.

Kuten tunnettua, loppujen lopuksi Aamulehden ja Alma Median tiet erosivat, kun Sanoma osti Aamulehden, Satakunnan Kansan ja paikallislehdet keväällä 2020. ”Onneksi en ollut enää sitä päättämässä”, Häkkinen huokaisee.

Samalla katkesi napanuora Aamulehden historiallisten omistajien ja lehden välillä. Aamulehti siirtyi Otavan ja Koneen Niklas Herlinin (1963–2017) valtakunnasta Erkon ja Koneen Antti Herlinin (s. 1956) valtapiiriin.

Matti Häkkinen omisti lokakuun puolivälissä 721 390 Alma Median osaketta. "Kolmasosan olen perinyt isältäni, kolmasosan äidiltäni ja kolmasosan olen hankkinut itse”, Häkkinen kertoo.

Häkkisen kaksossisaren, tunnetun tamperelaisen kokoomuspoliitikon Riitta Koskisen Alma-salkussa on 315 257 osaketta. Matti Häkkisen omistuksen arvo oli marraskuun lopulla noin 8,2 miljoonaa euroa. Edellisessä verotuksessa (2020) hänen pääomatulonsa olivat 290 000 euroa. Häkkiset ovat Alma Median suurimpia henkilöomistajia Niklas Herlinin (1963–2017) perheen Mariatorp oy:n jälkeen.

Häkkisen suvun omistuksia on perinteisesti ollut myös Kallela-, Heinonen-, Hietala- ja Niemi-nimisillä suvun jäsenillä. Heikki Häkkisen sisar Marjatta Hietala (o.s. Häkkinen, 1907–1991) ja tämän mies, kansanedustaja Toivo Hietala (1898–1974) olivat eläessään merkittäviä omistajia. Heidän tyttärensä oli arvostettu ihopatologi Kirsti Maria Niemi (1931–2018). Nyt hänen tyttärensä Johanna Niemi omistaa 31 010 Alma Median osaketta.

Matti Häkkinen on luopunut tehtävistään Alma Median hallinnossa, mutta on edelleen merkittävä osakkeenomistaja.

Demarin salaisuus

Aamulehden ja Tampereen kirjapainon omistajakuntaan on Häkkisten lisäksi kuulunut toinenkin perhe, joka on käyttänyt merkittävää valtaa sekä yhtiön hallinnossa että omistajana.

Suomen itsenäisyyssenaattiin vuonna 1917 osallistunut poliitikko ja pankkimies, Urjalassa syntynyt Juhani Arajärvi (1867–1941) oli noussut johtokuntaan jo vuonna 1907 ja toimi siellä vuoteen 1925 asti, välillä puheenjohtajanakin.

Hänen nuorempi veljensä, talousneuvos Wäinö Arajärvi (1879–1961) jatkoi perheensä vaikutusvaltaa toimimalla Tampereen kirjapainon isännöitsijänä eli toimitusjohtajana peräti 40 vuoden ajan 1915–1954. Eläköidyttyään hän jatkoi vielä johtokunnassa kuolemaansa asti eli 82-vuotiaaksi.

Eikä tässä kaikki. Jopa Wäinö Arajärven poikaa, Tampereella syntynyttä varatuomaria Tauno Arajärveä (1920–2003) kaavailtiin joidenkin tietojen mukaan isänsä työn jatkajaksi, mutta muut omistajat vihelsivät tässä kohtaa pelin poikki ja löysivät uuden toimitusjohtajan Eero Mattisen (1917–1979) Vaasasta Aamulehden sukupiirien ulkopuolelta.

Tohtori Pertti Arajärvellä on merkittävä määrä Alma Median osakkeita. Arajärven taustalla Lastensuojelun keskusliiton toimisto Helsingin Eirassa.

Oikeustieteen tohtori Pentti Arajärvi (s. 1948) on Tauno Arajärven poika ja sukunsa merkittävin osakkeenomistaja Alma Mediassa. Näkyvänä demarina hän ei ole perintöosakkeistaan julkisuudessa hiiskunut, joskin on yllättynyt, etteivät iltapäivälehdet nostaneet asiasta meteliä puolisonsa Tarja Halosen (s. 1943) pyrkiessä tasavallan presidentiksi vuonna 2000.

Pentti Arajärvi omistaa 120 101 Alman osaketta. Niiden arvo on nykyään noin 1,3 miljoonaa euroa. Hänen kolmella sisaruksellaan osakkeita on vähemmän, yhteensä runsaat 40 000. Omistajana Arajärvi on passiivinen. Hän ei ole koskaan pyrkinyt yhtiön päättäviin elimiin eikä ole osallistunut edes yhtiökokouksiin. Sen puolen on hoitanut valtakirjalla hänen lankonsa, arkkitehti Jarmo Raveala, joka on kuulunut aiemmin myös Aamulehti-yhtymän hallintoneuvostoon. "En ole ajatellut myydä, mutta en ostaakaan”, kommentoi Arajärvi omistuksiaan.

Näkyvälle demarille voi olla hiukan kiusallista, että aina kun Iltalehti löytää skandaalin ja parantaa myyntiään, Arajärvenkin kassaan kilahtaa kuvainnollisesti osinkotuottoa. Punaisen pinnan alla onkin ehta kapitalisti. "Näinhän sen voi nähdä”, Arajärvi sanoo.

Isoisänsä Wäinö Arajärven poliittinen ideologia voisi olla vasemmistopoliitikolle taakka harteilla, mutta Arajärvi vain hymähtää, kun otamme puheeksi, että vaari on ollut kuntavaaleissa äärioikeistolaisen isänmaallisen kansanliikkeen IKL:n ehdokkaana.

”Oli kai se Aamulehden piirissä jonkinlainen skandaali aikanaan. Vaari oli tiukka periaatteen mies monella tavalla. Kyllä sen lapsikin vaistosi. Hän oli ikänsä raitis eikä suostunut ottamaan Aamulehteen edes kirjeenvaihtoilmoituksia, koska piti niitä siveettöminä”, Arajärvi sanoo.

Pentti Arajärven omat siteet Tampereeseen ovat enää ohuet. Aamulehden talossa Hallituskadulla oli hänen mummolansa. Isän sisar, opettaja Marja Arajärvi (1910–2008) asui Sepänkadulla ja kuoli vasta 98-vuotiaana.

Kohtalon oikusta Häkkisten ja Arajärvien välillekin löytyy yhteys, vaikka Matti Häkkinen ja Pentti Arajärvi eivät toisiaan tunne. Häkkinen osti itse hankkimansa Tampereen kirjapainon osakkeet Arajärven sedältä Heikiltä (1917–2003) 1980-luvun alussa.

Sukuja on yhdistänyt vuosikymmenten ajan myös sama periaate: "Omistuksen pitää tuottaa, mutta pelkkä nopeisiin voittoihin pyrkiminen ei ole ajatuksista päällimmäisin.”

Teivaalat, Dunderit, Soljat

Muita Aamulehden omistajina ja päättäjinä vaikuttaneita sukuja ovat muun muassa Teivaalat, Dunderit ja Soljat.

Ylöjärveläinen tilanomistaja K.A. Teivaala (1892–1979) oli tullut johtokuntaan jo vuonna 1934 ja toimi 1960–1970-lukujen taitteessa myös yhtiön johtokunnan varapuheenjohtajana. Pyynikillä asuva varatuomari Jorma Salovaara (s. 1948) on Teivaalan veljen lapsenlapsi. ”Vuonna 2014 kuolleella isälläni osakkeita vielä oli, mutta hän luopui niistä 2000-luvun taitteessa”, Salovaara kertoo.

K.A. Teivaalan toisella veljen pojanpojalla, ylöjärveläisellä Panu Teivaalalla (s. 1965) osakkeita on vielä noin 10 000. Teivaaloilla on sukuyhteys Aamulehden toiseen omistajasukuun eli Arajärviin siten, että senaattori Juhani Arajärven tytär Kerttu (1894–1975) meni naimisiin K.A. Teivaalan veljen Väinö Teivaalan (1894–1970) kanssa.

Aamulehti kuvasi Kai Dunderin 80-vuotissyntymäpäivähaastattelua varten elokuussa 1998.

Dunderin apteekkari- ja juristisuvusta kunnallisneuvos Waldemar Dunder (1886–1967) vaikutti Tampereen kirjapainon johtokunnassa 1930-luvun puolivälistä alkaen 30 vuoden ajan, hetken myös puheenjohtajana. Dunderin poika, tunnettu tamperelainen asianajaja Kai Dunder (1918–2002) oli 40 vuotta sitten Tampereen kirjapainon suurin henkilöomistaja Heikki Häkkisen jälkeen 1,66 prosentin osuudellaan. "Isä luopui osakkeistaan, kun hän osti ison veneen 1990-luvun alussa”, kertoo hänen poikansa, asianajaja Heikki Dunder (s. 1952). Dunderin veljeksillä Heikillä ja Pertillä (s. 1958) osakkeita on enää 15 000–25 000 euron arvosta.

Valokuvaaja ikuisti Antti Soljan kesähuvilallaan Nauvossa heinäkuussa 2009. Solja vaikutti perheyhtiönsä Kiillon lisäksi Tampereen kirjapainossa ja Aamulehti-yhtymässä vuodesta 1972 lähtien.

Lempääläläisen Kiilto-konsernin Soljat liittyivät Aamulehden omistajakuntaan ja hallitukseen vasta 1970-luvun alussa. Teollisuusjohtaja Antti Solja (1923–2011) toi johtokuntatyöskentelyyn tärkeää yritystuntemusta. Hän oli myös mukana Heikki Tavelan savustusoperaatiossa. Poika Erkki Solja (s. 1954) vaikutti isänsä tavoin yhtiön, hänen tapauksessaan Alma Median hallituksessa vuosina 2008–2016. Soljan kolmella veljeksellä osakkeiden yhteismäärä on nykyään 105 062.

Dundereita ja Soljia yhdistää sukuside. Erkki Soljan vaimo Helena on Heikki Dunderin sisko. Samaa sukupiiriä on myös terveysyhtiö Pihlajalinnan perustaja ja suuromistaja Mikko Wiren (s. 1972), joka on Heikki Dunderin toisen siskon poika.

1940- ja 1950-luvulla Tampereen kirjapainon johtokunnan puheenjohtajana toimineen KOP:n pankinjohtajan Julius Koskisen (1879–1954) jälkeläisistä osakeomistuksia on muun muassa hänen tyttärenpojallaan Jari Nurmirannalla (5 000 kappaletta). Nurmiranta on äidinäitinsä puolelta tunnettua tamperelaista Salmisen nahkatehtailijasukua.

Kunnallisneuvos C.V. Åkerlund seuraa taulusta taustalta, kun hänen mukaansa nimetyn säätiön puheenjohtaja Erkki Solja jakaa 154 000 euron edestä apurahoja Tampereen suomalaisella klubilla vuonna 2007.

Kuolematon säätiö

Kuten monessa aikaisemmassa tarinassa, tässäkin on samanlainen opetus. Jos haluat tehdä itsensä kuolemattomaksi, perusta säätiö.

Näin teki Aamulehden perustajiin kuulunut C.V. Åkerlund. Hän ei koskaan mennyt naimisiin, ei saanut lapsia, eikä häntä tiettävästi nähty koskaan (siinä mielessä) naisseurassa jos ei miesseurassakaan: vannoutunut poikamies siis.

Kuka? Carl Wilhelm Åkerlund (1840–1911) Åkerlund oli Helsingistä Tampereelle muuttanut liikemies, kunnallisneuvos, lahjoittaja ja valtiopäivämies. Åkerlund työskenteli aluksi kauppias L.J. Hammarénin apulaisena ja aloitti itsenäisenä kauppiaana 1870. Myöhemmin hän toimi mm. Tampereen Säästöpankin rahastonhoitajana, kaupunginvaltuutettuna ja porvarissäädyn edustajana säätyvaltiopäivillä. Hän oli myös yksi Tampereen suomalaisen klubin perustajista. Åkerlund testamenttasi Tampereen kirjapainon omistuksensa, noin 8 prosenttia äänivallasta, perustamalleen säätiölle. Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin mediasäätiö omistaa nykyään Alma Median osakekannasta noin 1 prosentin. Säätiön puheenjohtaja on diplomi-insinööri Mikko Toikkonen (s. 1960).

Kauppiaana rikastunut Åkerlund ahkeroi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä niin tarmokkaasti Tampereen kunnallishallinnossa, pankkimaailmassa ja lehtibisneksessä, että sai Tullin alueelle oikein oman kadun vielä eläessään vuonna 1900. Aamulehden johtokunnassa hän edisti asioita 27 vuoden ajan kuolemaansa asti ja omisti lopulta peräti 8 prosenttia yhtiöstä.

Fuusioiden jälkeen säätiön omistusosuus konsernista on huvennut alle prosenttiin. Silti Åkerlundin mediasäätiö omistaa nykyään 782 871 Alma Median osaketta. Niiden arvo oli marraskuussa yli 8,9 miljoonaa euroa.

Säätiön osinkotuotto tukee vuosittain lukuisia media-alan opiskelijoita, tutkijoita ja projekteja yli 200 000 eurolla. Tämän juttusarjan kirjoittajakin teki nuorena miehenä Åkerlundin stipendillä yhden opintomatkan maailman ympäri, kiitollisena vanhaa, laupiasta setää muistellen.