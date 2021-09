Pirkanmaalla voi bongata monenlaisia lintuja. Ilmaston lämpeneminen ja ympäristön muutos ovat muuttaneet lintujen muuttoreittejä. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin antaa vinkkejä eri lajien bongaukseen.

Pirkanmaalla on nyt liikkeellä syysmuuttoaan tekeviä kurkia. Pari päivää sitten Ylöjärven Tunturavuorella laskettiin 7 000 kurkea. Määrät ovat olleet toistaiseksi pieniä aiempiin vuosiin nähden, jolloin päivässä on voinut näkyä jopa 20 000 kurkea. Ennätysmäärä, 21 000 lintua, bongattiin Tampereen Hervannassa reilut viisi vuotta sitten.

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin kertoo, että kurkiauroja voi bongata Pirkanmaalla tulevana viikonloppuna.

– Jos tahtoo nähdä kurkimuuttoja, tämä viikonloppu on otollinen. Vaikka keli on vähän huono, siellä menee kurkia.

Katso videolta, kuinka kurkiaurat lensivät Tampereen Atalassa 15. syyskuuta.

Suuri osa kurjista on jo muuttanut, mutta lisää on vielä tulossa. Pirkanmaalla on paikkoja, joissa kurjet kerääntyvä ennen muuttoaan. Esimerkiksi Sastamalassa Villilän seudulla on ollut Helinin mukaan ainakin pari tuhatta kurkea, jotka käyvät ensin pelloilla ja menevät Puurijärvelle yöpymään.

Ihanteellinen muuttosää on vieno pohjoistuuli. Silloin voi nähdä suuriakin parvia. Helin kutsuu niitä rysähdyksiksi.

– Tänäänkin on vähän tuhruinen keli ja itätuulta. Jos taivaalla näkyy cumuluksia eli kumpupilviä, siellä on nostetta, jota kurjet tarvitsevat lentääkseen. Ne vaativat kunnolla ilmaa siipiensä alle. Hyvällä onnella voi nähdä jopa 15 000 kurkea.

Linnut suuntaavat kohti Välimerta talvehtimaan.

Muuttoa odotteleva kurkiparvi lepäämässä ja etsimässä ravintoa pellolla Ruovedellä elokuun loppupuolella.

Muuttoreitit muuttuvat

Linnut lähtevät liikkeelle, kun on tarpeeksi kylmä. Helinin mukaan Jäämereltä alkaa tulla sepelhanhia ja valkoposkihanhia. Myös metsähanhien ja tundrahanhien muutto on käynnistymässä.

Hanhien muuttoreitit ovat muuttuneet aiempaa lännemmäksi. Perinteisesti hanhet ovat muuttaneet itärajan kautta. Nyt Venäjän pellot ovat metsittyneet, eikä sieltä saa enää ravintoa, joten linnut lentävät enemmän Suomen puolella. Itätuuli voi ohjata niitä jopa Pirkanmaalle asti.

– Eilen tuli ensimmäinen ilmoitus sepelhanhiparvesta. Hanhien määrä Pirkanmaalla on lisääntynyt keväisin ja syksyisin.

Mitä? Bongaa lintuja Suosi näkötorneja tai muita korkeita paikkoja, joissa on hyvä näkyvyys. Näsijärven etelärannalla, esimerkiksi Santalahdessa, voi nähdä hanhia tai vesilintuja. Lempäälässä on Pyhällönvuori, missä sijaitsee Mattilan lintutorni. Sastamalassa Villilän alueella voi nähdä kurkia tai suohaukkoja. Valkeakoskella on Linnaisten aukea. Ruovedellä on Jäminkipohjan pellot. Tampereella Vilusenharjulta on hyvät näkymät. Hakkuuaukeat ja suurten järvien lähistöt ovat otollisia bongauspaikkoja.

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa lintujen käyttäytymiseen. Jos syksyllä on leutoa, linnut pystyvät jäämään paikoilleen. Vesilinnut saavat ruokaa sulana pysyvistä järvistä. Monien lajien kevätmuutto on tutkitusti aikaistunut.

– Linnut tulevat jopa useita viikkoja aiemmin kuin muutamia kymmeniä vuosia sitten.

Joutsenet viimeisiä

Linnut muuttavat eri järjestyksessä. Ensimmäisenä lähtevät kahlaajat, joiden muutto alkaa jo touko- ja kesäkuun vaihteessa. Tähän joukkoon kuuluvat kuovi, liro ja valkoviklo.

– Aikuiset kahlaajat lähtevät ensin. Nuoret menevät perässä loppukesästä, kunhan ne ovat tarpeeksi isoja muuttamaan.

Muutolta levähtämään laskeutunut suosirri ruokailemassa Tampereen Santalahden nurmikolla pari viikkoa sitten.

Elokuussa muuttavat hyönteissyöjät, kuten tiltaltit, pajulinnut, hernekertut ja mustapääkertut. Ne ovat jo poistuneet Suomesta suurimmaksi osin.

Nyt syyskuussa on kurkimuuttojen aika. Viimeisenä lähtevät laulujoutsenet. Ne lähtevät vasta kun järvet jäätyvät.

– Joskus laulujoutsenten päämuutto on tapahtunut lähempänä tammikuun puoltaväliä. Jos laulujoutsen saa ruokaa, sillä ei ole mitään tarvetta lähteä.

Pirkanmaalle on jäänyt leutoina talvina jopa sata joutsenta talvehtimaan.

Mitä vinkkejä Helinillä on lintubongareille?

– Jos lähtee retkelle, kannattaa katsella erilaisia paikkoja: pellon reunoja, järven rantoja, lämpimiä pensaikkojen reunoja. Kun katselee erilaisia luontotyyppejä, näkee erilaisia lintuja.