Pentti Linkola saa soutelumaisemiinsa Kangasalle muistolehdon – Luonnonsuojelijan muistolle on kerätty jo lähes 435 000 euroa

Viime vuonna menehtyneen Linkolan muistometsä perustetaan Toivakan Riuttasaloon Keski-Suomeen.

Kangasalle Sahalahden Kurikanvuoreen tulee luonnonsuojelija Pentti Linkolan muistolehto.

– Linkola tapasi soudella Sahalahdella Kurikanvuoren tuntumassa Längelmävedellä, perustelee Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg valintaa.

Luonnonperintösäätiö on kerännyt Linkolan kuoleman jälkeen rahaa luonnonsuojelualueiden hankkimiseksi. Kaikkiaan rahaa on saatu kerättyä jo lähes 435 000 euroa.

Sahalahden Kurikanvuoren muistolehtoa isompi hanke on luonnonsuojelualue Toivakan Riuttasalossa, johon saadaan lahjoitusten myötä kokonainen muistometsä.

Sahalahden Kuorikanvuoren muistolehdossa voi katsoa metsää Pentti Linkolan silmin, ja muisto suuresta luonnonsuojelijasta elää sukupolvelta seuraavalle, Luonnonperintösäätiön tiedotteessa maalaillaan.

”Luonnon ystävän tehtävä”

Parempaa tapaa kunnioittaa syväekologisen ympäristöfilosofin, kirjailijan ja luonnonsuojelijan työtä ei voisi kuvitella. Tiedotustilaisuudessa siteerattiin Linkolaa näin:

”Luonnonsuojelualueiden hankkimiseen pitäisi jokaisen luonnonsuojelujärjestön ja yksityisen luonnon ystävän keskittyä unohtamatta tietenkään jo aikaansaatujen vartiointia. On muistettava että luonnonsuojelualueiden hyöty on moninkertainen. Ne ovat eläimille ja kasveille kuohuvan rikkaita elinympäristöjä, ainoita hengitysaukkoja turmellun maiseman keskellä, ja samalla nämä maa-alat ovat poissa ihmisen tuotannollisesta toiminnasta. Jälkimmäinen merkitys on epäilemättä suurin."

Muistometsä ja muistolehto valittiin usean mahdollisen alueen joukosta, ja ne edustavat Päijänteen vaikutuspiirin rikasta luontoa parhaimmillaan – Riuttasalo suurjärven itäisellä, Kurikanvuori läntisellä puolella. Näiden uusien suojelualueiden kautta siirtyy pois Linkolan karttaman talouselämän rattaista lähes 60 hehtaaria suomalaista metsäluontoa.

Kaikkiaan Luonnonperintösäätiöllä on tällä hetkellä suojelualueita3 500 hehtaaria.

