Toimittaja Tiina Ellilä pudottaa painoaan nyt täysin uudella keinolla – Liikuntabiologi kertoo, minkä virheen moni ylipainoinen tekee ja laatii dieetin: ”Pitäisi pomminvarmasti laihtua”

Aamulehden toimittaja Minna Ala-Heikkilä (vas.) on pysynyt koko ikänsä normaalipainoisena. Samanpituinen toimittaja Tiina Ellilä alkoi matkata kohti ylipainoa täytettyään 40 vuotta. Nyt Ellilä on yrittänyt pudottaa painoa eri keinoin kymmenen kuukautta. Selvitimme, mikä voi selittää Ala-Heikkilän ja Ellilän painoeroa, joka on liki 20 kiloa.