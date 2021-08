Suosittu ruokatapahtuma alkaa Tampereella tiistaina – millaisin eväin edellisvuosien voittajat lähtevät pintxo-kisaan?

Tamperrada kestää tiistaista lauantaihin ja sinä aikana kolmen euron pintxoja nautitaan 50 ravintolassa.

Vuosittain tarjolla on monenmoisia herkullisia suupaloja. Syyskuussa 2020 otetussa arkistokuvassa on ravintola Huberin vuoden 2020 kilpailuannos.

Aamulehti

Monen tamperelaisen kalenteriin kuuluu jo jokavuotisena perinteenä kierros kaupungilla, kun on pintxojen aika.

Tampereella saadaankin taas pian nauttia pieniä suupaloja eli pintxoja eri puolilla kaupunkia. Ravintolafestivaali Tamperrada leviää viiteenkymmeneen eri ravintolaan, nyt jo yhdeksättä kertaa. Kolmen euron hintaisia parin haukkauksen makupaloja syödään tänä vuonna 31.8.–4.9.2021.

Kyseessä on aiempien vuosien tapaan samalla myös kilpailu, jossa nimetään sekä tuomariston valitsema voittaja että yleisön suosikkiannos.

Viime vuonna tuomariston jakaman kisavoiton vei Juvenes-ravintola Saarnen nieriäpastrami. Voittajapintxossa oli lakritsalla ja fenkolilla maustettua nieriäpastramia, sienipyrettä ja karpalopikkelöityä sinapinsiementä.

Positiivinen juttu

Saarni on mukana myös tänä vuonna.

– Meidät innosti mukaan tietysti viime vuoden menestys ja mutta myös se, että meillä on tiimissä huipputekijä Mika Sirkiä. Näin hän saa näyttää taitojaan, kertoo ravintolapäällikkö Tia Korko.

Sirkiän ohella Saarnen pintxotiimissä on tärkeässä osassa myös keittiöpäällikkö Matti Kuusi.

Tia Korko kertoo, että Saarnessa on tänä vuonna tarjolla yhteensä kuusi eri pikkuannosta, jotka vaihtuvat hieman päivittäin. Mukana on suolaisia makupaloja, mutta myös makeaa, esimerkiksi marja-pannacotta-triffle.

Varsinainen kilpailuannos on tänä vuonna broiler-caesar-salaatti.

Korko arvelee, että viime vuoden menestys saattaa vaikuttaa tämän vuoden kävijämäärään positiivisesti, vaikka Saarni onkin lounaspaikka.

Saarni on mukana kisaviikon tiistaista perjantaihin kello 11–16.

Korko pitää tamperelaisten omaa pintxo-juhlaa positiivisena, ihanana juttuna ja tärkeänä osana kehittyvää ruokakulttuuria.

– On hienoa, että välillä pääsee kilpailemaan muiden kanssa oman arjen keskellä, hän kiittelee.

Korko on jo silmäillyt ennakkomateriaaleista tulevaa pintxo-tarjontaa muissa osallistuvissa ravintoloissa.

– Ainakin Dabbal Kitchen & Barin poro, matsutake ja puolukka kiinnostavat, hän toteaa.

Sanaleikki annoksessa

Vuonna 2019 kilpailun voitti ravitsemisliike Aistin tiikerikakku. Tuomaristoa eniten miellyttäneessä pintxossa oli tiikerirapua, haukea, mustekalan mustetta, savupaprikakreemiä ja merilevää. Tiikerikakun nimessä yhdistyy monta Aistin perinnettä.

– Meillä on kisa-annoksella ollut aika usein leivonnaista muistuttava nimi, jossa on jokin sanaleikki, kertoo yksi Aistin kolmesta yrittäjästä Helinä Hirvikallio.

Aisti on ollut mukana tapahtumassa vuodesta 2016 lähtien.

Tämän vuoden kisa-annos on nimeltään OH MY COD eli OMC. Siinä on turskaa, kikhernettä ja mustekalan mustetta.

Yhteensä tarjolla on neljä annosta: yksi lihaa, yksi kalaa, yksi kasvis ja yksi makea. Hirvikallion mukaan heillä on käynyt vuosittain hyvin väkeä, jotkut jopa muutamankin kertaa kisaviikon aikana.

– Yksi suosion salaisuus voi olla se, että meillä ei ole pintxo-buffaa, vaan pöytiintarjoilu. Teemme myös omannäköistä ruokaa, emmekä ole ryppyotsaisesti mukana, hän toteaa.

Vuonna 2018 tuomaristo arvioi parhaaksi annokseksi Armas Kuppilan pintxon, joka koostui keltuaiskreemistä, savustetusta lohenmädistä ja mesiangervo-omenahillokkeesta. Armas Kuppila ei ole enää mukana kilpailussa.