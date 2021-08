103-vuotias Sohvi on ollut liikennekäytössä pidempään kuin yksikään toinen – harvinaisen, Tampellan rakentaman höyryveturin voi nähdä raiteilla yhä

Tampellan rakentama ainutlaatuinen höyryveturi puksuttaa museorautatiellä Jokioisissa. Sohvi-veturin tarina on osa ainutlaatuista tamperelaista ja kotimaista teollisuushistoriaa.

Museojunaliikenne yhdistää eri sukupolvet. 13-vuotias Ossi Heinonen on mukana harjoittelijana. Veturinkuljettaja PTJ Koskisella on takana yhteistä taivalta Sohvin kanssa jo yli 50 vuotta.

Höyryveturi HKR 5, tuttavallisemmin Sohvi, on uljas näky vetämiensä vaunujen edessä Jokioisten seisakkeella Lounais-Hämeessä. Vanhus on saanut remontissa uudet vesitankit ja tuoretta maalia pintaan, ja veturin hytti on palautettu alkuperäiseen asuunsa.

Sohvi on vetänyt museojunaa Jokioisissa tasan 50 vuotta. Tässä kuosissa se on valmis seuraavalle puolivuosisadalle.