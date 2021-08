Pesäpallon esikuva baseball on yhä monelle suomalaiselle tuntematon laji – Tampere Tigersin pelaajat kertovat mikä lajissa kiehtoo

Gabriel ”Kaapo” Rosell rakastaa baseballia. Kuubalaistaustainen Rosell nauraa, että hän on aiemmassa elämässä ollut koira, sillä hän rakastaa pallon perässä juoksemista. Tampere Tigers kaipaa baseballille kunnollista harjoittelu- ja pelipaikkaa. Tällä hetkellä joukkue kokoontuu hiekkaiselle parkkipaikalle.

Baseball sekoitetaan herkästi pesäpalloon, vaikka kyseessä on kaksi täysin eri lajia. Gabriel Rosell lyö, Luis Noyola on kopparina.

Baseball on lajina maineikas ja monelle tuttu yhdysvaltalaisista elokuvista ja tv-sarjoista. Harva kuitenkin tuntee yksityiskohtia tai pelin kulkua ja siksi baseballilla on tylsän lajin maine.

Gabriel ”Kaapo” Rosell kertoo, että jokainen pienikin liike ja yksityiskohta on osa kokonaisuutta – kun nämä tietää, pystyy lajia seuraamaan ja jännittämään.

– Yhdysvalloissa baseball-pelissä on 40 000–80 000 katsojaa. En usko, että he kaikki sinne pelkästään oluen takia menevät, Rosell toteaa.

Baseball myös herkästi sekoitetaan pesäpalloon. Samankaltaisuuksia toki on, mutta silti kyseessä on kaksi täysin eri lajia. Moni ei myöskään tiedä, että Tampereellakin on oma baseball-joukkue, Tampere Tigers. Vuonna 2004 perustettu seura sai pitkään harjoitella Sorsapuistossa, mutta nyt Tigers treenaa Tampereen Messu- ja urheilukeskuksen läheisyydessä hiekkapohjaisella parkkipaikalla.

On siis suorastaan luksusta päästä välillä pelaamaan Helsinkiin kentälle, jossa on nurmialueella pesäalueet valmiina ja syöttökumpukin.

– Olisi aika hienoa, jos meillä olisi samanlainen paikka. Toki ymmärrän, että isoa tilaa ei ole mahdollista saada, sillä pelialue on kahden jalkapallokentän kokoinen.

Tampere Tigers on Gabriel Rosellille kuin perhe.

Joukkue kuin perhe

Rosell on kotoisin Kuubasta, jossa baseball on kaikki. Rosell itse on pelannut pienestä asti. Olosuhteista johtuen kekseliäisyys korvasi välineiden laadun ja määrän. Tennispalloa lyötiin tienristeyksessä harjanvarrella eikä räpylöitä ollut.

Rosell muutti Suomeen ja Tampereelle tietotekniikan diplomi-insinöörin jatko-opintoja varten vuonna 2004 ja löysi pian ilokseen Tigersin. Tällä hetkellä joukkueessa on pelaajia noin 30 ja Tigers mukana sekä SM-sarjassa että Fat Lizard Leaguessa eli Suomi-sarjassa.

Baseball on olympialaji ja Tokiossa isäntämaa voitti kultaa.

– Monella on kynnys aloittaa baseball-harrastus valtavan korkealla, ihan suotta.

Rosell ei osaa nimetä mikä baseballissa on parasta, koska laji on hänelle koko elämä ja joukkue kuin perhe. Yhden hän silti nimeää lempiasiakseen.

– Olen varmaan ollut toisessa elämässä koira, sillä haluan juosta pallon perässä.

Tampere Tigersiiin kuuluu noin 30 pelaajaa, mutta haastatteluhetkellä treeneissä oli noin puolet. Mukana on pelaajia Kuubasta, Meksikosta, Hondurasista, Venezuelasta, Dominikaanisesta tasavallasta ja Suomesta. Seisomassa: Luis Noyola (vasemmalla), Lassi Autio, Roynet Perez, Mauricio Rosales, Juha-Pekka Niemi, Petteri Peijonen, Miikka Aaltonen ja Jose Gonzalez. Etualalla polvillaan: Cristhian Camacho (vasemmalla), Corey Niemi, Gabriel Rosell ja Harri Santala.

Ilman etukäteisvaroitusta

Harri Santala on ottanut ensikosketuksen baseballin pariin jo toistakymmentä vuotta sitten. Santala on pelannut ikänsä pesäpalloa ja silloinen pesiskaveri pelasi myös baseballia.

– Hän pyysi minut yhdelle pelireissulle mukaan kokeilemaan tai ainakin katsomaan. Paikan päällä Riihimäellä sitten selvisi, että joukkueella ei ollut tarpeeksi pelaajia, joten minut pyydettiin osittain pesistaustan vuoksi mukaan, Santala sanoo.

Santala hyppäsi kylmään veteen ja meni peliin mukaan, vaikka säännöistä ei ollut mitään käsitystä. Pesäpallon käytännöt olivat silloin ja ovat edelleenkin niin selkäytimessä, että ne sekoittuivat baseballin kanssa lahjakkaasti.

– Hauskaa oli, mutta taisin kyllä tehdä kaikki mahdolliset virheet.

Kangasalan Sahalahdella asuva Santala pohti pitkään, pitäisikö lähteä kokeilemaan baseballia. Lopulta tänä keväänä hän päätti haastaa itsensä ja liittyi mukaan Tampere Tigersiin. Nyt 51-vuotias Santala on joukkueen nestori.

– Minua kiinnostavat kaikki uudet asiat eikä tämä laji katso harrastajan ikää. Baseballin juju on avautunut minulle ihan eri tavalla kuin parikymmentä vuotta sitten ja tämä porukka on ihan mahtava.

Pitkään pesäpalloa pelannut Harri Santala liittyi Tampere Tigersiin tänä keväänä. Ensikosketuksensa hän sai lajiin jo parikymmentä vuotta sitten.

Isommillakin kentillä käyty

Vaikka Santalalla on pesäpallotausta ja siitä on välillä apuakin, baseball on silti aivan erilainen laji. Tempoero lajien välillä on selkeä ja pesäpallossa syöttäjä rytmittää peliä, baseballissa lyöjä.

Edelleen Santala oppii lajista joka pelissä jotain uutta ja juuri tämä yllätyksellisyys lajissa viehättääkin.

– Moni kaveri on kysynyt, että missä muka käyn pelaamassa. Heille tulee ihan uutena asiana, että Tampereella pelataan baseballia.

Santalan räpylä ja maila eivät ole mistä tahansa urheilutarvikeliikkeestä, vaan Chicagosta. Santala oli pari vuotta sitten poikansa kanssa rockfestareilla ja samalla reissulla tuli käytyä sekä Cupsin että White Soxin stadioneilla.

– Pääsimme White Soxin stadionilla ihan kentälle asti ja saimme istua samoilla vaihtopenkeillä kuin miljonääripelaajat.

Tampere Tigersin seuraavat kotipelit ovat 28.8 klo 11 ja klo 16 osoitteessa Ilmailunkatu 11.

Tästä on kyse Baseball Baseball-peli tapahtuu jaksoissa: syöttö–lyönti–tilanne. Kun tilanne on pelattu loppuun, pallo palautuu syöttäjälle ja sarja alkaa alusta. Syöttäjä ja puolustus pyrkivät tekemään lyöjistä ja juoksijoista paloja. Hyökkäys pyrkii välttämään niitä ja tuottamaan juoksuja. Vuoropari vaihtuu aina kolmen palon jälkeen. Tiedot: Katsojan opas/Turku Black Sox Baseball