Anne Kotalampi kiertää koiranäyttelyissä ympäri maailmaa ja nauttii siitä, kun saa olla onnellisten koirien ympäröimänä – Tällä hetkellä hänellä on kuusi suomenajokoiraa, kolme collieta ja kaksi beaglea

Vaikka Kotalammen koirat menestyvät, näyttelyt ovat hänelle vain rento harrastus ja tarpeellista vastapainoa insinöörin työlle.

Anne Kotalammelle koirien kasvattaminen ja kouluttaminen näyttelyihin on rakas harrastus ja elämäntapa. Halaukseen pääsi 2,5 kuukauden ikäinen suomenajokoiran pentu Eino, jonka emo Anni on menestynyt näyttelyissä hyvin.

Nokialainen Anne Kotalampi pakkaa joka tai joka toinen viikonloppu autoonsa 150 kiloa tavaraa ja muutaman koiran. Auto kulkee tarvittaessa vaikka 5 000 kilometriä Romaniaan.

Kotalampi on intohimoinen koiraharrastaja, joka kiertää koiranäyttelyissä ympäri maailmaa. Tällä hetkellä hänellä on kuusi suomenajokoiraa, kolme collieta ja kaksi beaglea. Näyttelyreissussa on mukana neljästä kahdeksaan koiraa, joita varten ihmisiä tarvitaan kaksi tai kolme. Korona-aikana näyttelyitä järjestetään vain ulkona, ja koronarokotus- ja testitietoja kysellään niin rajojen lisäksi jo joissain kilpailutapahtumissa.