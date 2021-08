Oletko nähnyt kesällä Tampereen puistoissa pyöreitä verkkoja? Tästä on kyse – Kokosimme yhteen roundnetin säännöt ja harrastajien parhaat pelivinkit

Tampere on Suomen aktiivisin roundnetkaupunki. Tämän jutun luettuasi tiedät, mitä pelissä tehdään ja miten sitä kannattaa pelata.

Kaupunkikuvaan ilmestyy silloin tällöin uusia ilmiöitä. Tänä ja viime kesänä Tampereen puistoissa ja liikuntapaikoissa on ollut helppo törmätä roundnetin pelaajiin.

Roundnet ei ole maailmalla uusi laji, mutta Suomessa sitä on ryhdytty pelaamaan vasta hiljattain. Vuodesta 2018 toimineen Roundnet Finland -yhdistyksen perustaja Johannes Peltosen mukaan Tampere on Suomessa lajin keskus, jossa harrastajia on eniten.