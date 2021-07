Mitä kummaa? Linnut tekevät jo lähtöä, vaikka kesä on kukkeimmillaan

Osa linnuista tekee vain pikavisiitin Suomeen. Lintuharrastaja Hannu Järvinen kertoo, miksi näin on ja paljastaa samalla, että lintumaailmassa ei tunneta tasa-arvoa.

Keskikesä on vasta ohitettu ja sää on kauneimmillaan, mutta useat linnut ovat jo muuttomatkalla – ja osa lähtenyt jo viikkoja sitten. Lintuharrastaja Hannu Järvinen kertoo, että etenkin kahlaajien syysmuutto on nyt käynnissä.

– Aina mietityttää, miksi niiden on niin aikaisin lähdettävä, mutta muuttolinnut käyvät vain pesimässä maassamme. Täällä päivien pituus, valoisat yöt ja hyönteisravinnon runsaus luovat suotuisat olosuhteet poikastuotolle toisin kuin lintujen talvehtimisalueilla, Järvinen toteaa.