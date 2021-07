Kun kesätyöpaikkaa ei löytynyt, kaksi 15-vuotiasta perusti oman yrityksen Valkeakoskella – ”Kun on paras ystävä tukena, on helpompaa ottaa vastaan vastoinkäymisiä”

15-vuotiaat valkeakoskelaiset Matthew Lehtinen ja Ida Tanskanen ovat työllistäneet kesäksi itsensä pitämällä pientä puotia Valkeakoskella, Voipaalan taidekeskuksessa. Ajatus yrityksestä syntyi, kun kesätyöpaikkaa ei löytynyt.

Tilaajille

Valkeakoskelaiset Matthew Lehtinen ja Ida Tanskanen toimivat kuluvan kesän ajan 4H-yrittäjinä Voipaalan taidekeskuksen yhteydessä sijaitsevassa Pakari-rakennuksessa. Puoti on avoinna heinäkuun loppuun saakka.

Lehtisen ja Tanskasen kesäpuodissa on myynnissä esimerkiksi jäätelöä, erilaisia karkkeja ja suklaata sekä juotavaa. Myytäviä tuotteita on paljon muitakin, ja niitä on hankittu erilaisilta paikallisilta toimijoilta ja käsityöläisiltä.