Aamulehden viiniraati testasi 10–15 euron rieslingejä ja halvin olikin paras: "Tämä viini on todellinen löytö!"

Aamulehden viiniraati maistoi sokkona Alkon tarjonnasta 10–15 euron viinejä kuudelta eri alueelta. Yllättäen maistelun halvin viini vei voiton laadullaan ja hienolla vivahteikkuudellaan.

Kasvupaikalla ja ilmastolla suuri vaikutus riesling-viinien tyyliin. Esimerkiksi Ranskan Alsacen alueella kasvaneista Riesling-rypäleistä valmistetuissa viineissä vivahteinen mineraalisuus on yleistä.

Riesling on tähti. Sommelierit ympäri maailmaa ylistävät rieslingin monipuolisuutta ruokaviininä. Suomessa riesling on noussut vahvasti kuluttajien tietoisuuteen. Tuotantokin on kasvanut merkittävästi eri puolilla maailmaa.

Ykkönen on silti rieslingin kotimaa Saksa, josta melkein joka toinen maailman rieslingeistä tulee. Vuosisataiset perinteet, viljelylle soveltuvat jokilaaksot ja viileä ilmasto ovat Saksan rieslingin laadun tae.