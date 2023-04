F1-kausi on kehittymässä sarjan pomojen ja Valtteri Bottaksen kannalta huolestuttavaan suuntaan – ”Voimme vain toivoa”

Red Bull murskaa vastustajansa. Valtteri Bottaksen nihkeä F1-kevät enteilee tuskallisen pitää loppukautta.

STT

Verstappen, Pérez, Verstappen, Pérez... Formula ykkösten MM-sarjan tämän kauden alku on ollut Red Bull -tallin murskaavaa ylivoimaa.

Energiajuomajätin hinaaman F1-tallin näytös jatkui sunnuntaina Azerbaidzhanin GP:ssä, kun Meksikon Sergio Pérez ja Hollannin kaksinkertainen maalimanmestari Max Verstappen kaasuttelivat Bakun katuradalla vakuuttavaan kaksoisvoittoon.

Ferrarin Charles Leclerc sai perjantain aika-ajossa yhden nopean kierroksensa natsaamaan niin, että ajalla heltisi paalupaikka varsinaiseen kisaan. Se muuttui voittotaistelun kannalta merkityksettömäksi, kun kilpailussa ensin Verstappen ohitti Leclercin kolmannella kierroksella ja Pérez pian perään.

Perez hyötyi hieman radalle 11. kierroksella suunnanneesta turva-autosta, johon turvauduttiin, kun MM-sarjan tulokaskuski Nyck de Vries oli hutiloinut AlphaTaurinsa ratavalliin. Kärkipään kuljettajat tekivät virtuaaliauton takana varikkopysähdyksiä urakalla, jolloin Verstappen menetti sijoituksia ja jäi köröttelyvauhdissa hieman tallikaveristaan Pérezistä.

Jo lauantaina Bakussa sprinttikisan voittanut Pérez otti F1-uransa kuudennen ykkössijan, joista viisi on irronnut katuradoilla. Kisan loppupuolella hän osui mutkassa 15 autollaan kevyesti ratavalliin, joten jäähdyttelyvauhdista ei ollut kysymys

”Max antoi painetta, joten täysillä oli painettava. Minulla on nyt täältä Bakusta tavallaan kaksi ja puoli voittoa”, myös toissa vuonna Azerbaidzhanin GP:n voittanut Pérez sanoi kenttähaastattelussa.

Kilpailuun 13. ruudusta kaasutellut Alfa Romeon Valtteri Bottas putosi pian lähdön jälkeen viisi sijaa. 18:s oli myös hänen loppusijoituksensa.

Kisa pilaantui avauskierroksen toisessa mutkassa.

"Toinen McLareneista osui autoon vasemmalta, ja sitten joku takaa. Auton diffuusori vaurioitui, joten kilpailusta tuli melko pitkä”, Bottas harmitteli.

Diffuusorin rikkoutuminen haittasi pahoin auton ohjattavuutta. Ainakin Kevin Magnussenin Haas kutitteli kakkosmutkassa Bottaksen autoa.

Lähdön ja ruutulipun välisistä tapahtumista Bottakselle ei jäänyt mieluista muisteltavaa.

"Diffuusorista puuttui aika iso osa, mutta ilman sitäkin (vauriota) vauhti ei ollut mitenkään ihmeellistä. Meillä on ehdottomasti työtä tehtävänä.”

Bottas toivoi, että MM-sarja jatkuu viikon kuluttua Yhdysvaltain GP:ssä Miamissa hänen kannaltaan suotuisammin.

"Yhdessä viikossa ei pysty taikomaan ihmeitä. Voimme vain toivoa, että olemme erilaisella radalla hieman suorituskykyisempiä.”

Bottas aloitti kauden yltämällä Bahrainissa MM-pisteille kahdeksanneksi. Sen jälkeiset kolme kilpailua ovat sujuneet toinen toisensa perään huonommin.

Alfa Romeon toinen kuljettaja, kiinalainen Guanyu Zhou keskeytti Bakussa. Kaudesta on tulossa tallille tuskastuttavan pitkä.

Jos on Alfa Romeolla aihetta huoleen, sitä on myös formula ykkösten hallinnointioikeudet omistavalla taholla. Mielenkiinto MM-sarjaa kohtaan romahtaa tätä vauhtia, kun Red Bullilla on neljästä ensimmäisestä kilpailusta kolme kaksoisvoittoa. Kuljettajien MM-sarjaa kuudella pisteellä johtava Verstappen ja Pérez jakavat ykkössijat voitoin 2–2.

Edes pientä kapulaa Red Bullin rattaisiin Bakussa työnsi nopeimman kisakierroksen lopussa ajanut Mercedeksen George Russell.