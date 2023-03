Valtteri Bottas aloittaa F1-kauden viime vuotta massiivisesti helpommasta tilanteesta

”Pääasiamme on sijoittua viime vuotta paremmin.”

Valtteri Bottas aloittaa toisen kautensa Alfa Romeossa. Odotuksissa on parantaa viime kaudesta, jolloin hän oli sarjan kymmenes.

Alfa Romeon suomalaiskuski Valtteri Bottas sanoo, että viime kauteen verrattuna hänen tilanteensa on ”massiivisesti helpompi”, kun uusi F1-kisakausi alkaa viikonloppuna Bahrainissa. Syynä on, että Bottas aloittaa toisen kautensa Alfa Romeolla, joten tallin toimintatapoihin tutustuminen on takana.

”Voi ohittaa tallin, henkilökunnan ja erilaisten prosessien opettelun. Ne vievät paljon aikaa ja keskittymistä”, Bottas muistuttaa.

Alkuvuodesta tallin keskittyminen on ollut simulaattoreissa, testeissä ja alkavan kauden ensimmäisissä kisoissa.

”Vuoden takaiseen verrattuna olemme ehdottomasti askeleen edellä. Ensimmäisissä testeissä oli paljon vähemmän ongelmia, joten ne olivat selvästi viime vuotta tuottavampia ja antavat meille paremman käsityksen uudesta kokonaisuudestamme.”

Tasainen keskiryhmä

Alfa Romeon ensisijainen tavoite on venyttää välimatkaa MM-sarjan häntäpään talleihin Haasiin ja Williamsiin.

”Testien perusteella on vaikea sanoa mitään lopullista, koska keskiryhmä on niin tasainen. Kaikki voi muuttua nopeastikin”, Bottas muistuttaa.

Alfa Romeon oletettu kisavauhti kestää vertailun, mutta kärki kaasuttelee vielä kaukana.

”Emme ole niin nopeita kuin Red Bull, ei niin nopeita kuin Ferrari. Myös Aston Martin näytti kilpailuvauhdiltaan nopeammalta”, Bottas myönsi.

Hänen mukaansa etua on myös siitä, että tallikaveri Zhou Guanyu aloittaa toisen kautensa F1-kisakuskina.

”Hänen palautteensa taso on noussut. Uskon, että muodostamme tänä vuonna vahvan tiimin. Hän ajoi joitakin hyviä vetoja testeissä, ja olen varma, että hän on tänä vuonna pykälän parempi viime kauteen verrattuna”, Bottas sanoi viitaten Bahrainin talvitesteihin.

Bottaksen mukaan ainakin testien perusteella Alfa Romeolla on viime vuotta paremmat mahdollisuudet palkintopallisijoituksiin. Suomalaiskuski uskoo, että tallit ovat ylipäätään aiempaa lähempänä toisiaan – osittain kulukaton ansiosta.

”Pääasiamme on sijoittua viime vuotta paremmin. Meidän täytyy ehdottomasti kehittyä, olla tasaisempia”, kerätä enemmän pisteitä ja saada parempia sijoituksia ajajien ja valmistajien MM-sarjoissa.

Aston Martin räväytti

Perjantaina F1:n kauteen saatiin mielenkiintoinen alku, kun sunnuntaina ajettavaa avauskisaa Bahrainin gp:tä valmisteltiin harjoituksilla. Viime kaudella seitsemänneksi valmistajien MM-pisteissä jäänyt Aston Martin sai päivän treeneistä ensin kakkossijan ja illan ajoissa peräti kärkiajan. Asialla oli Aston Martinille täksi kaudeksi siirtynyt 41-vuotias espanjalaisveteraani Fernando Alonso.

Avausharjoituksissa Alonson edelle ehti mahtitalli Red Bullin Sergio Perez, mutta toisessa harjoituksessa Alonso peittosi molemmat Red Bullit. Hallitseva maailmanmestari Max Verstappen jäi 0,169 sekuntia ja Perez 0,171.

Päivän yllättäjiin lukeutui myös sarjaan vakikuskina palaava Haasin kokenut saksalainen Nico Hülkenberg, joka oli viides. Mercedeksen Lewis Hamilton jäi kahdeksanneksi.

Bottas oli avaussession yhdeksäs ja toisten harjoitusten 12:s. Tallitoveri Guanyu kirjasi sijat 8 ja 10. Avausviikonloppu jatkuu lauantaina kolmansilla harjoituksilla ja aika-ajoilla.