Max Verstappen saattaa vielä katua tekoaan – tylyt tilastot heittävät varjon Valtteri Bottaksen kaudelle

Ensi kaudesta on lupa odottaa tätä vuotta jännittävämpää. Syy siihen on Mercedes.

F1-kausi päättyy sunnuntaina Abu Dhabissa Yas Marinan radalla. Mitä kaudesta jäi käteen?

Mestari ja kiukuttelija

Max Verstappen ajoi huiman kauden, yhden ylivoimaisimmista historiassa. Voittoennätystäkin oleellisempaa on tapa, jolla mestaruus tuli. Red Bullilla oli paras, mutta ei ylivoimaista autoa. Verstappen ajoi lähes virheettömästi läpi vuoden.

Hollantilainen antoi muutaman poikkeuksellisen esityksen. Unkarissa hän lähti kisaan kymmenennestä ruudusta ja voitti selkeästi, vaikka kyseisellä radalla ohittaminen on yleensä lähes mahdotonta. Seuraavassa kilpailussa Belgiassa Verstappen nousi 14. sijalta nopeasti kärkeen ja murskaavaan voittoon.

Noiden voittojen jälkeen mestaruuden varmistuminen oli enää vain ajan kysymys. Hollantilainen suoritti tasolla, jolla vain Lewis Hamilton on viime vuosina käynyt.

Red Bull on perinteisesti ollut parhaimmillaan hitailla radoilla, mutta nyt vahvuudet olivat täysin erilaiset. Verstappenilla oli selkeästi nopein auto suorilla. Kun lisäksi varikolla taktiikat pelasivat, nähtiin komeita nousuja vaikeistakin asemista. Verstappenin kauden 14 voitosta yhdeksän on tullut muualta kuin paalupaikalta.

Verstappen ajoi kuin suurmestari ja käyttäytyi kuin pikkupoika. Hollantilainen osoitti Brasiliassa, millainen joukkuepelaaja hän on, kun ei päästänyt tallikaveri Sergio Péreziä edelleen lopussa. Tulee vielä kausi, jolloin Verstappen ei rallattele mestaruuteen samalla tavalla kuin tänä vuonna. Silloin tallikaverin apu on tarpeen, ja hän voi kokea tekonsa seuraukset nahoissaan.

Mihin hyytyi Ferrari?

Ferrari lähti suurin toivein kauteen. Vuosi alkoikin loistavasti, ja Charles Leclerc näytti vahvalta mestariehdokkaalta.

Ferrari ei kuitenkaan olisi Ferrari, jos se ei olisi onnistunut tilannetta jotenkin sähläämään. Autoon alkoi iskeä teknisiä vikoja, Leclerc teki kriittisiä virheitä ja talli töpeksi alvariinsa taktisesti.

Ferrarilla on nopea auto, mutta sen todellinen potentiaali on jäänyt liian monta kertaa näkemättä. Tilanne on alkanut selkeästi tuskastuttaa Leclerciä, jonka epäuskoisista radioviesteistä on tullut jo tapa.

Mersun komea nousu

Viime vuosien hallitsijan Mercedeksen pilttuussa oltiin kevättalvella lähes sokissa. Autossa oli piilevää potentiaalia, mutta painosanalla piilevää. Päällä oli kasa vakavia ongelmia, jotka haittasivat merkittävästi suorituskykyä.

Tilanteesta kärsi varsinkin Lewis Hamilton. Auto pomppi lähes mielipuolisesti, kun Mersu ei ollut päässyt sinuiksi uusien sääntöjen kanssa. Kauden toisen osakilpailun aika-ajot Saudi-Arabiassa päättyivät Hamiltonilla sensaatiomaisesti jo ensimmäiseen osioon.

Mercedes teki kauden aikana huiman loikan. Kauden toiseksi viimeinen kisa Brasiliassa päättyi sen kaksoisvoittoon. Ensi kaudeksi tallit tuovat radoille kehitysversiot tämän kauden menopeleistä, eikä suuria muutoksia nähdä. Mercedes ja sen kuskit voivat hyvinkin haastaa taas tosissaan mestaruudesta.

Parhaimmillaan titteleistä ajaa kolme tallia. Se olisi yhden miehen näytöksen jälkeen paikallaan.

Kaksijakoinen vuosi

Valtteri Bottas koki tähtihetkensä heti alkumetreillä. Alfa Romeon suorituskyky yllätti kaikki, ja nastolalainen napsi hyviä pistesijoja kauden ensimmäisellä kolmanneksella.

Alfa Romeo tipahti kuitenkin pahasti muiden kelkasta auton kehitystyössä. Bottaksen pisteetön putki kasvoi kymmenen kisan mittaiseksi. Samalla tulokaskuski Zhou Guanyu alkoi antaa yhä kovempaa painetta tallikaverilleen.

Bottas otti odotetusti selkeän niskalenkin kiinalaisesta koko kauden mittapuulla ja oli varsinkin kilpailuissa tätä etevämpi. Loppukaudesta Zhou päihitti Bottaksen liian usein aika-ajoissa. Bottas ei ollut aika-ajoissa enää samalla tasolla kuin Mercedeksellä Hamiltonia vastaan.

Bottaksella oli kaksi selkeää murheenkryyniä: sade ja startit. Neljä kertaa aika-ajot ajettiin sadekelissä. Zhou päihitti Bottaksen joka kerta selkeällä erolla. Heikoista starteista puolestaan on tullut krooninen murhe suomalaiselle. Bottas on menettänyt tällä kaudella asemiaan avauskierroksella peräti 11 kertaa. Vain kerran hän on nostanut sijoitustaan ensimmäisellä kierroksella.

Sade ja startit ovat hetkiä, jolloin aistien pitää olla pinkeimmillään. Bottas on tiukassa tilanteessa monesti ottanut liian varovaisen linjan tai jarruttanut liian aikaisin.

Ensi kaudeksi sopii etsiä kyynärpäät.