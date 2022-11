Suomalainen kartingmestari pääsi Ferrarin akatemiaan – latasi kovan tulevaisuuden tavoitteen

Tuukka Taponen pääsee yhä lähemmäs Ferrarin F1-tallia.

STT

Rata-autoilija Tuukka Taponen on valittu italialaisjätti Ferrarin akatemiaan, jota pitkin autourheilun kuninkuusluokka formula ykkösiin ovat edenneet esimerkiksi Charles Leclerc, Sergio Perez ja Mick Schumacher. Tiedotteen mukaan 16-vuotias Taponen on ensimmäinen suomalainen, joka on päässyt Ferrarin akatemiaan.

”Ferrari Driver Academy -valinta tarkoittaa käytännössä sitä, että talvella on todennäköisesti edessä muutto Maranelloon. Valinta tuo mukanaan alan parhaat tekijät taustalle, ja pääsen kehittämään itseäni joka osa-alueella. Pääsen tutustumaan ja oppimaan myös muilta FDA-kuljettajilta sekä tutustumaan ja työskentelemään askel askeleelta lähemmin myös osana Ferrarin formula 1 -perhettä”, Taponen kertoi.

Lohjalta kotoisin oleva Taponen on ajanut erilaisilla menopeleillä jo 13 vuotta ja on kartingin vuoden 2021 maailmanmestari.

”Ferrari on yksi maailman vahvimmista brändeistä, joten on kunnia-asia pitää heidän logoaan rinnassa. Totta kai he tukevat myös taloudellisesti tätä projektia, mutta kaikki tuo edellä mainittu on lopulta sitä, mitä ei voi edes rahalla ostaa. Tässä on myös suomalaisilla yrityksillä hyvä sauma lähteä mukaan kirjoittamaan seuraavaa menestystarinaa, joka toivottavasti päättyy formula 1 -uraan ja lopulta F1-maailmanmestaruuteen”, Taponen paalutti tulevaisuuden tavoitteensa.