Bottas yrittää palata pisteille lempiradallaan

Formula 1 jatkuu viikonloppuna Japanissa Suzukan radalla, joka on suomalaisen suosikki. Uuden etusiiven pitäisi parantaa Alfa Romeon kilpailukykyä.

Helsinki/Suzuka

Valtteri Bottaksen Alfa Romeon vauhti on hiipunut formula 1:n MM-sarjan jälkipuoliskolla. Bottas on saavuttanut kauden aikana seitsemän pistesijaa, mutta kesäkuun jälkeen hän on ajanut kahdeksan kilpailua pisteittä.

Bottas yrittää korjata Alfa Romeon kurssin sunnuntaina, kun Suzukan moottoriradalla ajetaan kauden 18. kilpailu Japanin gp. Rata on Bottaksen suosikki, ja hän saa autoonsa uuden etusiiven.

Pandemian takia Suzukassa ei ole ajettu kolmeen vuoteen. Edellisen Japanin-kisan Bottas voitti.

”Minulla on ollut eniten ikävä tätä rataa. Se on sarjan paras, joten on upeaa palata tänne”, Bottas kertoi torstaina.

”Radalla mennään hyvällä rytmillä hienojen mutkien läpi. On nopeita mutkia ja hienoja mutkien yhdistelmä, joten siinä on napakka rytmi. Myös korkeuserot lisäävät sen mielenkiintoa esimerkiksi Silverstonen rataan verrattuna.”

Siipi voi helpottaa rengasongelmia

Bottas odottaa, että etusiipi parantaa auton pahimpia ongelmia.

”Toivottavasti autoon tulee lisää pitoa varsinkin nopeissa mutkissa, joissa olemme jääneet hieman muista jälkeen. Siitä olisi apua tällä radalla”, Bottas pohdiskeli.

Parhaassa tapauksessa etusiipi helpottaa myös Alfa Romeon rengasongelmia. Bottas on ollut vaikeuksissa kisojen alussa ja samaan tapaan renkaiden vaihtojen jälkeen, koska renkaat lämpenevät tallin autoissa parhaaseen lämpötilaan muita autoja hitaammin.

”Auton kytkin toimii lähdössä alkukautta paremmin, mutta esimerkiksi Singaporen kilpailun alku oli vaikea, kun muilla oli alussa niin valtavasti pitoa meihin verrattuna”, Bottas kertoi.

Alfa Romeo tuo lisää kehitysosia Austinin kilpailuun kuun lopulla.

”Olisi tietenkin ollut hyvä saada osat jo aiemmin, mutta niistä on hyötyä myös ensi kaudeksi, jos ne toimivat”, Bottas totesi.

”Toistaiseksi auton kehitysosat ovat toimineet hyvin odotetusti.”