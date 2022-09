F1-kausi loppuratkaisua vailla – Näin Max Verstappen varmistaa maailmanmestaruutensa jo viikonloppuna

F1-kausi jatkuu tänä viikonloppuna Singaporessa.

Hollantilaiskuljettaja Max Verstappen on ajamassa kohti toista peräkkäistä formula ykkösten maailmanmestaruutta. Viisi peräkkäistä kilpailua voittanut Red Bull -kuljettaja voi varmistaa MM-voittonsa jo viikonloppuna Singaporessa, kunhan MM-pisteissä hänen lähimmät vastustajansa pysyvät sopivilla sijoilla.

Verstappenilla on sarjassa 116 pisteen johto ennen Ferrarin Charles Leclerciä. Kolmantena MM-sarjassa on Verstappenin tallikaveri Sergio Perez, yhdeksän pistettä Leclercin takana. Voitosta saa 25 pistettä ja kilpailun nopeimmasta kierroksesta yhden lisäpisteen, joten Verstappen voi Singaporessa kasvattaa pistetiliään 26 pisteellä.

Verstappen on varma maailmanmestari jo sunnuntaina, jos hän voittaa kilpailun, ja Leclerc ajaa yhdeksänneksi tai huonommalle sijalle, ja Perez on korkeintaan neljäs. Samoilla asetuksilla Perez saa olla enintään viides, jos hän ajaa myös kisan nopeimman kierroksen.

Jos Verstappen ajaa Singaporessa voiton lisäksi nopeimman kierroksen, mestaruus varmistuu hänelle, jos Leclerc on korkeintaan kahdeksas, ja Perez on enintään neljäs.

Jos Verstappenin voittosarja katkeaa Singaporessa, maailmanmestaruus voi varmistua aikaisintaan Japanin gp:ssä 9. lokakuuta.

On epätodennäköistä, että joku kuljettaja yltäisi MM-sarjassa tasapisteisiin Verstappenin kanssa. Jos sellainen ihme onnistuisi, hollantilainen jatkaa silti mestarina. Hän on ottanut tällä kaudella eniten voittoja, sillä hän on ajanut 11 ykkössijaa kauden 16 kilpailusta. Leclercillä on kaudelta koossa kolme voittoa, Perezillä ja Ferrarin Carlos Sainzilla yksi kummallakin.

Singaporen jälkeen on jäljellä enää viisi kilpailua: lokakuussa Japani, Yhdysvallat ja Meksiko, marraskuussa Brasilia ja Abu Dhabi. Kausi päättyy 20. marraskuuta.