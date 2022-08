Verstappen ja Red Bull vievät kilpailijoita kuin pässiä narussa – tallikaveri lipsautti totuuden voimasuhteista

Sunnuntain kilpailu oli sinetti Max Verstappenin maailmanmestaruudelle. Hollantilaisen särmät ovat hioutuneet, mutta eivät tylsistyneet. Nyt jännitetään enää voittoennätyksen kohtaloa.

Aamulehti

Kun tämän hetken parhaalle kuljettajalle antaa parhaan auton, juuri tältä se näyttää. Max Verstappen ja Red Bull ovat kuin Lewis Hamilton ja Mercedes tai Michael Schumacher ja Ferrari. Täysin ylivoimaisia.

Jos formula ykkösten Belgian osakilpailun aika-ajot oli täystyrmäys, itse kilpailu oli kuin olisi potkinut maassa makaavaa. Eihän se ihan reilu taistelu ole.

Ferrari ja Charles Leclerc ovat tällä kaudella pystyneet haastamaan ja jopa voittamaankin Verstappenin, mutta Red Bull ja sen johtotähti tulivat kesätauolta kuin uudestisyntyneenä.

Belgian osakilpailusta oli lupa odottaa suurta spektaakkelia, koska muiden muassa Verstappen ja Leclerc lähtivät rangaistusten takia kisaan peräpäästä.

Verstappen ei ollut tätä käsikirjoitusta saanut. Kun kisa oli edennyt 12. kierrokselle, hollantilainen oli jo myrskynnyt itsensä kärkeen. Tässä välissä ehdittiin ajaa pari kierrosta turva-auton takanakin.

Verstappen tippui Carlos Sainzin taakse omalla pysähdyksellään, mutta sekin oli vain lyhytaikaista. Red Bullin supertähti ajoi espanjalaisen parissa kierroksessa kiinni ja nousi uudelleen ja lopullisesti kilpailun johtoon.

Verstappenin ylivoima oli suorastaan mykistävää. Voitto oli yksi hänen uransa upeimmista. Seuraavaan kisaan Verstappenin on lähdettävä kierros muiden perään, ehkä sitten voitoista tulee taas taistelua.

Hyvä vertailukohta on Leclerc, joka starttasi Verstappenin vierestä ruudusta 15. Monacolainen teki toki kelpo työn ja nousi tuloksissa kuudenneksi, mutta oli kuin varjo Verstappeniin verrattuna.

Red Bull vie Ferraria kuin pässiä narussa myös taktisesti. Ferrari yritti jälleen kiskoa kania hatusta, mutta sen ratkaisut aiheuttavat vain epäuskoista pään pyörittelyä. Nyt lopun kikkailu ja nopeimman kierroksen haku maksoi yhden sijan ja kaksi MM-pistettä.

Paine kasvaa selkeästi italialaistallissa, kun Leclerciltä on alettu kysellä kisan aikana mielipidettä pienimpäänkin asiaan. Johtajuus ja päättäväisyys ovat tipotiessään.

Belgian Spa on rata, jossa erot autojen ja kuljettajien suorituskyvyissä tulevat hyvin selville. Tulos oli kaikkien muiden paitsi Verstappenin kannalta kylmäävä.

”Hän oli omalla planeetallaan”, toiseksi ajanut tallikaveri Sergio Pérez myönsi kisan jälkeen.

Sunnuntaina ajettiin erilaisissa olosuhteissa kuin aiemmin viikonloppuna. Piti olla nopea ja vahva suoraan pilttuusta. Kun ei ollut aikaa ja mahdollisuuksia viilata säätöjä täydellisiksi, Red Bull ja Verstappen olivat omaa luokkaansa.

Sunnuntain kilpailu oli sinetti Max Verstappenin maailmanmestaruudelle. Mikään ei enää puolla haastajien mahdollisuuksia. Johto Péreziin on jo 93 pistettä ja Leclerciin 98 pistettä.

Jännitettävää on enää siinä, rikkooko Verstappen yhden kauden voittoennätyksen. Michael Schumacher ja Sebastian Vettel pystyivät parhaimmillaan 13 voittoon. Verstappenilla on nyt yhdeksän täysosumaa takataskussa ja vielä on kahdeksan kilpailua jäljellä. Toki nyt ajetaan myös kolmesta neljään kisaa enemmän kuin saksalaismestarien aikaan.

Verstappenin ajamisessa on näkynyt tällä kaudella kypsymisen merkkejä. Taidot ja lahjakkuus ovat olleet tiedossa jo kauan, mutta nyt hänestä on kuoriutunut mestarillinen kisakuski. Särmät ovat hioutuneet, mutta eivät tylsistyneet. Verstappen on edelleen piinkova kaksintaistelija, mutta hän osaa ajatella myös yhtä ohitusta, voittoa ja kilpailua pidemmälle.

Hallitseva mestari osaa olla kontrolloidun aggressiivinen. Hän käyttää kaikki tilaisuudet hyödyksi, mutta ei enää työnnä autoaan rakoihin, joihin se ei sovi. Belgian kisan avauskierros oli malliesimerkki: peräti kuusi ohitusta, mikä pohjusti komean nousun.

Nyt vietetään Max Verstappenin aikakautta.