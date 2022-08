Valtteri Bottas yrittää kääntää kurssin, kun F1-sarja palaa tauolta – edessä kova rypistys

Loppukausi saattaa olla Max Verstappenin voittoparaatia.

Spa-Francorchamps/Helsinki

Alfa Romeon suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas on 46 pisteellään MM-taulukossa yhdeksäntenä, kun formula 1 -kausi palaa tulevana viikonloppuna kesätauolta Belgian gp:n merkeissä. Kisatauolla Bottas lomaili ja vieraili muun muassa Coloradossa sekä Nastolassa.

”Sain viettää laatuaikaa läheisteni kanssa, mutta nyt on aika palata kisaamaan. Odotan innolla kauden toista puolikasta”, suomalainen sanoo tallinsa verkkosivuilla.

Alfa Romeo oli alkukaudesta hyvässä iskussa, mutta sen jälkeen ongelmia on kertynyt. Neljässä viime kisassa Bottas ja Alfa Romeo jäivät pisteittä.

”Hän tuli valtavan kokemuksen kanssa Mercedekseltä. Se oli hänelle myös hyvä startti ja uuden haasteen saaminen”, Alfa Romeon tallipäällikkö Frederic Vasseur kehui Bottasta keskiviikkona Autosportille.

Span radalla Belgiassa on nähty suomalaisittain onnellisia hetkiä, sillä Kimi Räikkönen voitti viidestä kilpailusta neljä vuosina 2004–2009.

Bottaksella on Spalta kolme palkintokorokepaikkaa. Tähän mennessä paras sijoitus on vuoden 2020 kakkossija.

”Belgia on usein arvaamaton. Kaikki riippuu siitä, miten hyvin tartumme kelin ja tilanteiden antamiin mahdollisuuksiin”, Bottas avaa.

Jatkuuko Verstappen-show?

Red Bullin Max Verstappen pääsee aloittamaan loppukautensa loistavista lähtökohdista. Hollantilainen voitti ennen taukoa käydyt Ranskan ja Unkarin gp:t, mikä antoi hänelle muhkeasti pisteitä. Hänen etumatkansa MM-sarjassa toisena olevaan Ferrarin Charles Leclerciin kasvoi jo 80 pisteeseen.

”Olen valmis kisaamaan hyvin menneen tauon jälkeen”, Verstappen tiivisti uutistoimisto AFP:lle.

F1-sarja palaa tositoimiin tiiviillä aikataululla, sillä viikko Belgian gp:stä ajetaan kilpaa Hollannin Zandvoortissa ja viikko sen jälkeen Italian Monzassa.

”Tästä tulee kiireinen kolmen kilpailun rupeama, mutta sen pystyy hallitsemaan, koska olemme kaikki voineet huilata”, Verstappen sanoi.

Verstappenin intoa tuskin vähentää, että Belgian ja Hollannin gp:t ovat hänelle tietyssä mielessä kotikisoja. Hollantilainen Verstappen on nimittäin syntynyt Belgiassa ja saa molemmissa kilpailuissa runsaasti kannustusta.

”Tämä (Spa) on lempiratani. Näyttää siltä, että myös sadetta saattaa tulla, mikä tekee asioista hankalampia. Onneksi tiiminä pidämme haasteista”, Verstappen kertoi.

Lähimmän haastajan, Ferrari-kuski Leclercin kausi on ollut kaksijakoinen, sillä monacolainen on napannut peräti seitsemän paalupaikkaa, mutta voittoja on tullut ”vain” kolme. MM-sarjassa kolmantena on Red Bullin Sergio Perez, joka on jäänyt Leclercistä viisi pistettä.

F1-kautta on Belgian gp mukaan lukien jäljellä yhdeksän osakilpailua.

Ensimmäiset vapaat harjoitukset Spassa alkavat perjantaina kello 15 Suomen aikaa.