Daniel Ricciardo jättää McLarenin etuajassa: ”En kadu mitään”

Ricciardon ensi vuoden McLaren-sopimus on purettu.

McLaren-kuljettaja Daniel Ricciardo on noussut huippusuosioon erityisesti Netflixin Drive to Survive -dokumenttisarjan kautta.

Aamulehti

Australialainen F1-kuljettaja Daniel Ricciardo ja McLaren-talli ovat purkaneet yhteisymmärryksessä Ricciardon ensi kautta koskevan kuljettajasopimuksen. Näin Ricciardo jättää McLarenin kuluvan kauden päätteeksi.

Ricciardo, 33, littyi McLarenille kolmevuotisella sopimuksella kaudeksi 2021. Aiemmin hän on kilpaillut F1-sarjassa vuodesta 2011 lähtien myös Renault’lla, Red Bullilla, Toro Rossolla ja HRT:llä.

”Tiedotan tulevaisuuden suunnitelmistani myöhemmin, mutta mitä ikinä tulevaisuus tuokaan tullessaan, en kadu mitään. Olen ylpeä työstäni McLarenilla, erityisesti viime vuoden voitosta Monzassa”, Ricciardo sanoi F1-sarjan verkkosivuilla.

Ricciardo on 19 pisteellä parhaillaan kuljettajien MM-sarjassa sijalla 12. Hän on seitsemäntenä olevaa tallikaveriaan Lando Norrisia jäljessä 57 pistettä. Valmistajien sarjassa McLaren on viidentenä.

McLaren kertoo Ricciardon tulevan korvaajan myöhemmin. Yhtenä ehdokkaana on pidetty toista australialaiskuljettajaa Oscar Piastria, jolla on ollut erimielisyyksiä sopimustilanteestaan Alpine-tallin kanssa.

Alpine-tallissa on kuljettajan paikka auki, kun Fernando Alonso siirtyy Aston Martinille uransa lopettavan Sebastian Vettelin paikalle.