Sainz jatkaa F1-uraansa pitkään Ferrarilla

Sainz debytoi 2015 Toro Rossolla ja ajaa Ferrarilla toista kauttaan.

Espanjalaiskuljettaja Carlos Sainz teki kahden kauden jatkosopimuksen Ferrarin kanssa ja jatkaa italialaistallin leivissä kauden 2024 loppuun saakka. Ferrari kertoi jatkosopimuksesta Imolan kisaviikonlopun aattona torstaina.

Sainz liittyi Maranellon punaisiin viime kaudeksi.

”Olen aina sanonut, että ei ole parempaa formula ykkösten tallia kilpailla ja yli vuoden kokemuksen jälkeen voin vahvistaa, että tämän ajohaalarin pukeminen ja tallin edustaminen ovat uniikkia ja vertaansa vailla”, 27-vuotias espanjalainen sanoi.

Toisen polven huipputason kilpa-ajaja Sainz teki F1-debyyttinsä 2015 Toro Rossolla ja siirtyi sieltä Renaultille ja sitten McLarenille. Hän on ajanut 143 kilpailua ja yltänyt kahdeksan kertaa palkintokorokkeelle.

Ensimmäisellä Ferrari-kaudellaan hän sijoittui MM-sarjassa viidenneksi ja päihitti tallitoverinsa Charles Leclercin, mutta tällä kaudella tallin sisäiset voimasuhteet ovat muuttuneet. Kolmen kilpailun jälkeen Leclercillä on 71 pistettä, ja monacolainen johtaa MM-sarjaa. Sainz on kerännyt 33 pistettä ja on kolmantena.

Hyvät suoritukset jouduttivat jatkosopimuksen syntymistä.

”Hän on todistanut olevansa sellainen lahjakkuus, jollainen hänen odotimmekin olevan, tarjonnut vaikuttavia tuloksia ja hyödyntänyt kaikki mahdollisuutensa”, Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto kertoi.