Charles Leclerc toisti Australiassa Kimi Räikkösen uroteon, joka vei lopulta mestaruuteen: ”Se on hauska kuulla”

Valtteri Bottas hämmästeli Lance Strollin ohitusta.

Formula ykkösten Australian osakilpailu Melbournessa sunnuntaiaamuna Suomen aikaa vahvisti Ferrari-tallin Charles Leclercin asemaa MM-taiston kärjessä. Monacolaisella on nyt 71 MM-pistettä.

Seuraavana olevalla ja sunnuntaina kolmanneksi ajaneella Mercedeksen George Russellilla on 37 pistettä eli ero kolmen osakilpailun jälkeen on jo 34 pistettä.

Leclerc kiitteli kilpailun jälkeen ensisijaisesti autoaan.

”Auto oli tänään uskomaton. Tein toki hyvää työtä koko viikonlopun, mutta se ei olisi ollut mahdollista ilman tätä autoa. Olen hyvin onnellinen”, Leclerc sanoi ratahaastattelussa.

Leclerc teki nyt saman Australian osakilpailussa kuin Kimi Räikkönen Ferrarilla vuonna 2007 eli oli nopein aika-ajoissa, ajoi nopeimman kierrosajan ja voitti kisan. Loppu on historiaa: Jäämies ajoi mestaruuteen.

Viaplayn Mervi Kallio mainitsi tämän Leclercille kisan jälkeisessä haastattelussa.

”Se on hienoa kuulla, mutta tämä oli vasta kolmas kilpailu enkä halua vielä ajatella mestaruutta. En kuitenkaan piilottele sitä, että taistelemme mestaruudesta”, Leclerc vastasi.

”Vaikka piste-ero on nyt iso, se ei anna täyttä kuvaa MM-taistosta. Red Bull on hyvin lähellä. Valitettavasti Maxilla [Verstappen] on ollut ongelmia, mutta he [Red Bull] tulevat takaisin. Me keskitymme omaan tekemiseemme ja jatkamme kehittymistä.”

Bottaksella puhdas kisa

Alfa Romeo -tallin Valtteri Bottas totesi Viaplayn haastattelussa, että kilpailussa sai vääntää alusta loppuun asti.

”Autossa oli ihan hyvin vauhtia. Ihan puhdas kisa.”

Bottas oli tyytyväinen vahvaan kisailuun kilpailun aikana, mutta Lance Strollin toiminta ei häneltä saanut kiitosta.

"Jossain kohtaa yritin ohittaa, ja [hän] peitteli aika rajusti suoralla. Hän ohitti sitten minut, jolloin minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin poistua radalta. Ei ohituksen ihan siten pitäisi mennä.”

Ennakkoon oletuksena oli, että Melbournen uudistetulla radalla ohittaminen olisi helpompaa. Bottaksen mielestä ohittaminen ei edelleenkään ollut helppoa, mutta se oli helpompaa kuin aiempina vuosina.

”Itse nautin ajamisesta täällä.”