F1-kausi uhkaa lässähtää ennen aikojaan – tässä syy

Ferrari on ollut Charles Leclercin käsissä hämmästyttävän nopea auto, mutta siitä on vain vähän iloa, jos ei pääse maaliin.

Aamulehti

If you want to finish first, first you have to finish.

Autourheilun universaali viisaus on viimeistään sunnuntain jälkeen taottu syvälle Charles Leclercin ja koko Ferrari-väen pääkoppaan.

Formuloiden legendaarisimmalla tallilla on taas vihdoin käsissään auto, jolla voisi vauhdin puolesta taistella ja jopa voittaa maailmanmestaruuden. Voisi ja voisi. Ensin pitäisi päästä maaliin.

Azerbaidžanin osakilpailu sunnuntaina oli karmaiseva esimerkki Ferrarin kaudesta. Leclerc ajoi mykistävällä vedolla paalupaikalle aika-ajoissa vain huomatakseen voiton karkaavan kirjaimellisesti savuna ilmaan kilpailussa.

Lue lisää: Ferrarille täyskatastrofi, Hamiltonilla oli vaikeuksia päästä autosta ulos – Bottas ihmetteli V Sportille: ”Outo fiilis”

Ensin Carlos Sainzin auto hyytyi radan varteen jo kahdeksan kierroksen jälkeen. Tallikaveri Leclerc seurasi perästä vain 13 kierrosta myöhemmin.

Tämän jälkeen Max Verstappenin ja Red Bullin suurin murhe oli, kuinka hitaasti kärjessä uskaltaakaan ajaa, etteivät renkaat kylmene liikaa.

Leclerc koki täsmälleen saman kolme viikkoa sitten Barcelonassa, jossa suvereeni johtopaikka vaihtui keskeytykseen teknisen vian takia.

Ferrari on ollut Leclercin käsissä hämmästyttävän nopea auto tällä kaudella. Se on tullut ilmi varsinkin aika-ajoissa, jotka mittaavat raakaa nopeutta yhdellä kierroksella. Monacolaisen tulokset aika-ajoista eivät voisi paljoa paremmat olla: kuusi paalua, kaksi kakkossijaa.

Leclerc ei ole paljoa aikaa tarvinnut, kun on pitänyt päästä auton ja radan kanssa sinuiksi. Hän on tällä kaudella ainoa kuski, joka on voittanut tallikaverinsa kaikissa aika-ajoissa, eikä Sainz ole turha ratinvääntäjä.

Sunnuntait ja kisapäivät, eli ne tärkeimmät, ovat yhä Red Bullin ja Max Verstappenin heiniä. Hallitseva maailmanmestari ajaa aiempaa kypsemmin ja tasaisemmin, mutta silti päättäväisesti.

Myös Red Bullilla oli hikkansa avauskisoissa, mutta sittemmin sen luotettavuus on ollut aivan eri tasolla kuin Ferrarilla. Red Bullin ja Verstappenin vahvuudet myös tulevat paremmin esiin kilpailuissa kuin aika-ajoissa.

Ferrarin voimayksiköitä käyttää kolme tallia kymmenestä. Ferrari ja sen moottoreita käyttävien muiden tallien kuskit ovat kuitenkin keskeyttäneet lähes yhtä monta kertaa kuin muut kuljettajat yhteensä.

Ferrarin mylly on eittämättä tehokkain, mutta myös epäluotettavin. On päivänselvää, että tällaisella tahdilla mestaruustaistelu lässähtää ennen syksyä. Charles Leclercin reipas pistejohto on kääntynyt hetkessä 34 pisteen takaa-ajomatkaksi.

Sergio Pérez ajaa toki elämänsä vireessä, mutta meksikolaisen MM-titteli on lähes mahdoton kahdesta syystä: hänen perusvauhtinsa ei ole tallikaveri Verstappenin tasolla, ja hän on nokkimisjärjestyksessä tallin selkeä kakkoskuljettaja. Tämäkin vahvistui Bakun katuradalla.

Kausi jatkuu tiiviillä tahdilla Kanadassa, Britanniassa ja Itävallassa. Ratojen pitäisi sopia Ferrarille, mutta paineet alkavat kasautua. Leclerc on ennenkin, myös tällä kaudella, sortunut yliyrittämiseen ja virheisiin tiukassa paikassa. Nyt pitää pään ja pannuhuoneen kestää kuumuutta.