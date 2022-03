Bottas hyvässä vauhdissa, kunnes vauhti tyssäsi kokonaan F1:n talvitesteissä: ”Toivottavasti lisävaikeuksia ei tule”

Verstappen räväytti F1-testipäivän kärkeen huippukierroksella.

Sakhir

Formula ykkösten Alfa Romeo -tallin Valtteri Bottaksen kolmas ja viimeinen testipäivä Bahrainin radalla toi sekä hyvää että huonoa. Bottas kiersi radan 68 kertaa, ja nopein kierros oli koko joukon viidenneksi nopein, mutta auton luotettavuuden osalta kysymyksiä jäi jälleen Bottaksen Alfa Romeon hyydyttyä radan varteen teknisen vian takia.

"Kun auto toimii, se ei ole hassumpi. Tämä oli hyvä päivä oppimisen suhteen, ja tärkein juttu on se, että meidän on saatava kuntoon ne kaikki ongelmat, joita meillä vielä on”, Bottas pyöritteli testien päätteeksi.

Ongelmien ratkaisut on löydyttävä pian, sillä ennätysmäiset 22 gp-kisaa sisältävä kahdeksan kuukauden mittainen F1-kausi alkaa ensi viikonloppuna Bahrainissa. Bottas kaivaa sitä ennen lisää luottamusta tekemiseen hänelle vielä uudessa tallissa, mutta tuttua urheilutermistöä käyttäen suomalaiskuski arvelee, että "eteenpäin on menty".

"Olen luottavaisempi vielä sitten, jahka olemme palaveeranneet tallin kesken ensi viikolla. Käsitykseni kuitenkin on, että ymmärrämme täysin, missä ongelmia on, ja niihin on luvassa ratkaisuja ensi viikonlopuksi. Toivottavasti lisävaikeuksia ei tule. Mitä kilpailukykyyn tulee, mielestäni eteenpäin on menty viime vuosista, ja se on hyvä. Testeissä ei näe koko kuvaa, mutta emme ole kaukana siitä, missä meidän pitäisi olla”, Bottas vakuutteli viitaten osaltaan Alfan varsin laihoiksi jääneisiin tuloksiin parilta viime kaudelta.

Bottaksen ex-talli Mercedeksen ajajaikoni Lewis Hamilton vähätteli tallinsa saumoja uuteen kauteen toteamalla, että Mercedes "ei tule kamppailemaan voitoista". Liekö kyseessä jälleen tuttu vahvuuden "peittely" vai ei, mutta Hamiltonin viime kaudella peitonnut Red Bullin Max Verstappen ei ainakaan piilotellut. Verstappen räväytti testien päätteeksi kärkiajan, jolla kukisti myös vahvaksi arvellun Ferrarin ja sen monacolaispilotin Charles Leclercin peräti 0,7 sekunnilla.

"Kukaan ei vielä paina täysillä. Mutta opimme täällä (Bahrainin testeissä) autosta paljon, joten teimme siitä nopeamman. Ja se on kai se, mitä haluatkin”, Verstappen summasi F1-TV:lle.