Kimi Räikkönen jätti hyvästit tyylilleen uskolliseen tapaan, mutta häntä läheltä seurannut huomasi muutoksen: ”Vähän oudolta hänestäkin tuntui”

Räikkönen päätti sunnuntaina pitkän F1-uransa. ”Tiedän F1:n läpikotaisin. Kiva, kun tämä on käyty läpi.”

Kilpa-autoilija Kimi Räikkönen väläytti hoksottimiensa vauhdikkuutta F1-uransa loppuun asti.

Kun häntä pyydettiin 350. kisansa loppukaneetiksi tiivistämään tunnelmiaan viimeisen kisan haastatteluissa viikonloppuna, hän tyytyi yhteen sanaan: goodbye eli hyvästi.

Abu Dhabin lähtöruudukossa vuoden 2007 maailmanmestari jätti paljonkin hyvästejä. Kilpaveljet, tiimi- ja muut varikkoväet sekä media halusivat osoittaa kunnioitustaan vetäytyvälle veteraanille.

”Enpä taida olla sellainen tyyppi, joka kovasti tykkäisi tällaisesta, mutta sen tässä huomaa, miten nopeasti aika tässä urheilussa oikein kuluukaan, kun niin paljon tuttuja ja heidän myötään niin paljon muistoja. On ihan kiva, että tämä ura viimein tulee päätökseen ja pääsen vaihtamaan normaaliin elämään”, Räikkönen toisteli tilannettaan kysyville.

Mitään sen suurempaa tunne-elämystä viimeisen kisapuristuksen jälkeen ei varmaan kukaan edes odottanut.

”Minulla on ihan hyvä fiilis, ei siinä mitään muuta. Kauden viimeinen kisa on aina sellainen, missä kaikki tuntuvat olevan iloisempia kuin yleensä. Loma odottaa kisan jälkeen, ja on aika tehdä jotain muuta”, Räikkönen sanoi.

”Odotan tulevaa kovasti ja loikkaan mieluusti siviiliin. Normaali elämä kilparatojen ulkopuolella on jotain, minkä tiedän, ja nautin siitä. Tiedän F1:n läpikotaisin. Kiva, kun tämä on käyty läpi.”

Räikkösen ura päättyi keskeytykseen, kun Alfa Romeon rengaskiinnitys epäonnistui ja auto karkasi kuljettajalta kaiteisiin.

”Olisihan tämä voinut eri lailla loppua, mutta ei sillä niin väliä ole. Ihan mukava olo tässä on. Oli keskeytettävä, eikä lopputuloksella oikein ollutkaan merkitystä. Tunnen oloni hyväksi, vaikka vasta jälkeenpäin sen sitten näkee, miltä se oikeasti tuntuu. Kiva, kun yksi ajanjakso tulee päätökseen.”

Räikköselle tuli nyt 71. keskeytys ajamissaan yhteensä 350 kisassa. Varsinkin viimeiset kisat talleissa ovat osoittautuneet hänelle ohdakkeisiksi. Keskeytys on merkitty viimeiseen kisaan Sauberilla vuonna 2001, viimeiseen kisaan Lotuksella vuonna 2013, viimeiseen kisaan Ferrarilla vuonna 2018 ja nyt viimeiseen kisaan Alfa Romeolla vuonna 2021.

Vain McLarenilla vuonna 2006 ja Ferrarilla vuonna 2009 Räikkönen lähti tallista ajamalla viimeisen kisan maaliin.

”Joskus se vain menee näin, mutta ainakaan en tällä kertaa osunut seinään. Viime kerralla se viimeinen kisa Sauberilla toi paljon kovemman tärskyn siellä Suzukassa, kun mentiin niiden kaiteiden yli”, Räikkönen sanoi naurahtaen.

Räikkösen lähipiiri oli kokonaisuudessaan paikalla. Asiainhoitaja Sami Visa myönsi, että tunnelma oli kieltämättä hieman poikkeuksellinen.

”Kimistä näki, että vähän oudolta hänestäkin tuntui. Tunnelma oli samalla myös hieno ja vapautunut – kuten meillä kaikilla. Kimi on ihan ok, ja kaikki on hyvin.”

Huomasiko, että hän olisi ollut tavallista tunteikkaampi?

”Vähän ehkä huomasi, että tämä oli erilainen kisa kuin ne muut. Totta kai – olihan se viimeinen veto pitkällä uralla.”

Räikkönen sai F1-johdolta kookkaan taideteoksen mestaruusmuistoksi Ferrari-kaudelta 2007. Siihen kaikki Abu Dhabissa Räikkösen kanssa kilpaa ajaneet F1-kuljettajat olivat tehneet omat nimikirjoituksensa.

Isokokoinen taulu viedään Alfa Romeon tiimin mukana Sveitsiin, mistä se toimitetaan Räikkösen kotiin.