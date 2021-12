Mercedes-pomon raivoaminen on helppo ymmärtää – F1-kausi huipentui juuri niin kuin sen pitikin

Lewis Hamiltonia on pidetty formuloiden hannuhanhena, mutta nyt häntä moukaroitiin vuosikymmenten edestä.

Tajuton loppu. Mielenvikainen.

Kaikkien aikojen F1-kausi huipentui Abu Dhabissa tavalla, jota on vaikea käsittää ja ymmärtää. Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin eeppinen taistelu ratkesi vasta pitkän kauden viimeisillä metreillä Verstappenin eduksi. Tarkalleen ottaen koko vuoden kahdeksanneksi viimeisessä mutkassa.

Kerrataan nyt vielä. Hamilton otti yhden uransa parhaista starteista ja nousi Verstappenin ohi kisan kärkeen, vaikka lähti kovemmilla renkailla. Tämän jälkeen näytti yli 50 kierroksen ajan, että Hamilton vie historiallisen kahdeksannen maailmanmestaruuden.

Sitten Nicholas Latifi pamautti Williamsinsa Yas Marina -radan kaiteeseen kuudenneksi viimeisellä kierroksella, mikä toi turva-auton radalle. Red Bull oli hereillä ja otti Verstappenin renkaiden vaihtoon. Mercedes piti Hamiltonin ulkona kuluneilla ja kovilla renkailla.

Tekikö Mercedes virheen? Jälkiviisastelu on turhaa. Red Bullin oli helppo tehdä varikkopäätös, koska vaaraa sijoituksen menettämisestä ei ollut toisin kuin Hamiltonilla. Jos Mersu olisi ottanut Hamiltonin varikolle, Red Bull olisi pitänyt Verstappenin radalla, mikä olisi nostanut hollantilaisen kärkeen.

Hamiltonin äänensävy oli epäuskoinen ja epätoivoinen, kun hän sai kuulla kisainsinööriltään, että Verstappen tulee taakse tuoreilla ja pehmeillä renkailla. Jos Hamiltonia onkin pidetty formuloiden hannuhanhena, nyt häntä moukaroitiin vuosikymmenten edestä.

Pitkään näytti siltä, että mestaruus ratkeaa turva-auton takana, mutta niin ei onneksi käynyt. Kisaa ennätettiin jatkaa yhden ainoan, viimeisen kierroksen verran. Siitä tuli historiallinen.

Verstappen teki vitosmutkaan verstappenmaisen syöksyn. Hän tuli kaukaa mutkan sisäpuolelle, koska tiesi renkaissaan riittävän pitoa. Hamilton nousi vielä rinnalle, mutta lopullinen niitti tuli yhdeksännessä mutkassa, jonka Verstappen vei. Hollantilainen ylitti maalilinjan ykkösenä ja räjäytti koko Red Bullin tallin sekasortoiseen juhlintaan.

Ihme oli tapahtunut.

Näin tämän pitikin päättyä. Koko vuoden kehittynyt, kuplinut ja paisunut draama sai ansaitsemansa lopun.

Tuomaristot ovat olleet kauden loppumetreillä kovilla, ja heille on ollut tarjolla vain vääriä päätöksiä. Jokainen ratkaisu on väistämättä suosinut jompaakumpaa mestarikandidaattia. On selvää, että kiivas taistelu ei pysynyt koko aikaa tuomariston hyppysissä.

Mercedes teki sunnuntaina protestin kisan lopun tapahtumista, eikä vailla perusteita. Kilpailunjohtaja Michael Masi teki mestaruuden kannalta olennaisen päätöksen, kun hän ajatti Hamiltonin ja Verstappenin välissä olleet viisi hitaampaa autoa pois tieltä ennen kuin turva-auto poistui radalta. Tämä oli poikkeuksellinen ratkaisu, sillä yleensä kisa jatkuu vasta, kun kaikki autot ovat oikeilla paikoillaan. Nyt siihen ei ollut aikaa.

Jos sääntöjä ei rikottu, niitä vähintään venytettiin äärimmilleen. Mercedes-pomo Toto Wolffin raivoaminen Masille oli osin lapsellista, mutta myös täysin ymmärrettävää.

Lewis Hamilton menetti toisen kerran urallaan MM-tittelin äärimmäisen karvaalla tavalla. Kauden 2007 mestaruus karkasi viimeisessä kilpailussa vaihteiden katoamisen myötä. Kimi Räikkönen kiitti ja nousi mestariksi pisteen erolla.

Hamiltonia lohduttavat voitetut seitsemän mestaruutta, joilla hän jakaa historiatilaston kärkipaikan Michael Schumacherin kanssa. Tuleeko enää kahdeksatta, voi hyvinkin olla Max Verstappenin, 24, käsissä.

Verstappen voitti ensimmäisen mestaruutensa. Yllätys on, jos se jää hänen viimeisekseen.

Äärimmäisen lahjakas hollantilainen nousi formula ykkösiin jo 17-vuotiaana, mikä ei nykyään ole sääntöjen mukaan edes mahdollista. Verstappen voitti heti ensimmäisen Red Bullilla ajamansa kilpailun Espanjassa 2016. Viimeistään tuosta hetkestä lähtien hän on ollut tallin silmäterä.

Tallin johdolle tuli suorastaan pakkomielle kasvattaa Verstappenista historian nuorin maailmanmestari. Hollantilainen nousi raketin lailla formula ykkösten kirkkaimmaksi viihdepaketiksi, mutta mestariksi kypsyminen vaati sittenkin ison määrän kohuja, kolareita ja vuosia.

Verstappen on nuorin menestyjä monessa tilastossa, mutta Sebastian Vettel pysyi nuorimpana maailmanmestarina.

Nyt Verstappen on asemassa, tilanteessa ja tasolla, jolla hän voi hallita lajia jopa samalla tavalla kuin Hamilton on tehnyt viime vuodet. Kyse on ennemminkin siitä, kykeneekö Red Bull operoimaan edes suurin piirtein samalla tasolla kuin mihin Mercedes on pystynyt. Oman tallin sisällä Verstappen tuskin saa kilpailua jatkossakaan.

Verstappen on ollut jo vuosia yksi parhaista aika-ajajista. Viimeistään tällä kaudella hän on näyttänyt myös mestarillisia kisakuskin taitoja. Kuin kruunuksi hän on huimapäinen ohittaja ja sarjan vaikeimmin ohitettava. Verstappen ei ole lukenut säännöistä ohitustilanteita koskevia pykäliä.

Suomalaisittain kausi 2021 jää historiaan. Kun F1-sarja lennättää väkensä kauden 2022 avauskisaan Bahrainiin, Kimi Räikkönen jää kotiin.

Uransa päätti kenties sarjan historian omalaatuisin maailmanmestari. Räikkösen lahjakkuus olisi riittänyt useampaankin MM-titteliin. Vielä parempi menestys olisi vaatinut piinkovassa sarjassa jämerämpää otetta tallin sisällä. Se ei olisi ehkä sittenkään ollut niin räikkösmäistä.

Räikkönen valloitti F1-fanit omaperäisellä tyylillään. Hän on ylivertaisesti tunnetuin suomalainen maailmalla.

Räikkönen on myös merkittävä pala Suomen menestyksekkäässä ajanjaksossa formuloissa. Sitä voi tulla pian kova ikävä.

Valtteri Bottas ajoi vakuuttavalla voittoon Istanbul Parkin kostealla radalla Turkissa 10. lokakuuta. Tuo saattaa hyvinkin jäädä vuosikausiksi suomalaisten viimeiseksi voitoksi F1-radoilla. Bottas ottaa Räikkösen paikan Alfa Romeolla, jolla ei ole lähtökohtaisesti mitään asiaa voittotaistoon.

Bottakselle, 32, kaivattaisiin jo pian sinivalkoista seuraa, mutta tulijoita ei juuri ole. Suurimmat odotukset kohdistuvat Tuukka Taposeen, joka on vasta 15-vuotias. Hänestä tuli loppusyksystä ensimmäinen suomalainen kartingin maailmanmestari. Matkalla F1-sarjaan on vielä hurja määrä mutkia, mutta nuorukaisella on kaksi asiaa kunnossa: lahjakkuus ja asenne.

Toivoa on.