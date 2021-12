Formula ykkösistä puuttuvat ensi kaudella Kimi Räikkösen lohkaisut. Miksi Räikkösestä on tullut niin suosittu, ja minkä vuoksi häntä pidetään persoonallisena ja jopa omituisena? Asiaa on syytä pohtia kirjailija Kari Hotakaisen kanssa.

Yksi kilpailu vielä, ja Kimi Räikkösen formula 1 -ura on paketissa.

Maailmanmestaruus vuonna 2007, kaikkiaan 21 osakilpailuvoittoa ja 103 palkintopallisijaa. Ja ennätykselliset 350 osakilpailua F1:ssä.

Pienenä tilastokummajaisena voi mainita myös sen, että Räikkösellä on kolmossijoja enemmän kuin kenelläkään muulla F1-kuskilla, yhteensä 45.

Näistäkö Räikkönen, 42, muistetaan? Siksikö hän on hämmentävän suosittu edelleen?

Ei.

Pokaalit eivät selitä Räikkösen suosiota. Jos näin olisi, kolmen viime vuoden aikana hän olisi jäänyt melko vähälle huomiolle, sillä Alfa Romeo -tallissa ei ole tullut minkäänlaista menestystä.

”Kilpailullisesti se on ollut ajelua.”

Näin toteaa kirjailija Kari Hotakainen, jolta julkaistiin vuonna 2018 Tuntematon Kimi Räikkönen -kirja. Se oli valtava myyntimenestys. Kun mukaan lasketaan kaikki formaatit kovakantisista äänikirjoihin, kirjaa on myyty jo 285 000–290 000 kappaletta, kertoo kirjan kustantanut Siltala.

” ”Emme ole varsinaisia ystäviä, mutta ’ulkokehällä’ olen jonkinlainen kaveri.”

Kimi Räikkönen ja Kari Hotakainen kertoivat Tuntematon Kimi Räikkönen -kirjasta elokuussa 2018.

Hotakainen vakuuttaa, että myyntimäärät yllättivät täysin. Kirjan menestys on kuitenkin yksi osoitus Räikkösen kovasta suosiosta.

Vaikka viimeiset kolme kautta ovatkin olleet pääosin ajelua, yksittäiset kohokohdat ovat nousseet otsikoihin.

Sellainen oli erityisesti viime kaudella Portugalin osakilpailussa tapahtunut ohitusshow, jossa Räikkönen lähti kisaan ruudusta 16 ja nousi toisen kierroksen alkupuolella sijalle 6. Maalissa Räikkönen oli 11:s eli jäi ilman MM-pisteitä, mutta se ei vähentänyt hehkutusta.

”Hetkittäin on näkynyt, että hän nauttii siitä [kilpailemisesta]”, Hotakainen sanoo.

Ei mikään paskanpuhuja

Kirjan tekemisen yhteydessä Hotakaisesta tuli harvoja, jotka ovat päässeet pitkiin keskusteluihin Räikkösen kanssa. Yhteydenpitoa on ollut kirjoittamisen jälkeenkin, pääosin teksti- ja Whatsapp-viestein.

”Emme ole varsinaisia ystäviä, mutta ’ulkokehällä’ olen jonkinlainen kaveri”, Hotakainen toteaa.

Hänen mielestään Räikkösen suosio on monen asian summa. Kirjailija toteaa sen ytimekkäästi: ”Hän ei klassisella tavalla puhu paskaa.”

Asian voisi myös todeta siten, että Räikkönen ei puhu juuri mitään. Hänelle esimerkiksi mediatilaisuudet ovat suunnilleen viimeisiä paikkoja, joissa hän haluaa olla.

”Kun sieltä [F1-autosta] nousee äijä, hän on periaatteessa niin estynyt ja kiusaantunut. Sen ero arkiminään on valtava”, Hotakainen sanoo.

Autoasentajan käytöstä

Toisaalta: kun Räikköseltä tulee jokin pienikin lohkaisu, se herättää huomiota.

Aina ei ole tarvittu edes lohkaisua. Kun F1-kuskit asettuivat yhteiskuvaan kauden 2019 päätteeksi, Räikkönen erottui muista kivikasvoisuudellaan – ja vei kaiken huomion.

”Kannattaa muistaa, että miten hän käyttäytyy F1-ympyröissä, voi näyttää persoonalliselta tai omalaatuiselta. Jos se sama asia siirretään arkisiin ympyröihin, hänessä ei ole paljonkaan erityispiirteitä. F1 on sirkusta, ja kun hän ei laita sirkusnaamioita päälleen, hän on hyvinkin erottautuva”, Hotakainen huomauttaa.

Hän tiivistää asian näin: ”Räikkösen kohdalla moni asia on ihan normaalia autoasentajan käytöstä.”

Tai hiukan suoremmin: ”Puolimykkä autoasentaja, joka tykkää juoda lonkeroa.”

Tässä kohtaa täytyy huomata, että Räikkönen todellakin aloitti autoasentajan opinnot, mutta ne jäivät kilpailu-uran jalkoihin.

Normijätkä

Kaiken kaikkiaan Hotakaista lähinnä huvittaa se, että Räikkösestä on muodostunut julkisuudessa jotenkin omaperäinen tai persoonallinen kuva.

”Hän on monessa suhteessa ihan normijätkä.”

Puhetta Räikkösestä brändinä hän pitää hassuna.

”Brändihän monesti tehdään, ja tuo on tekeytynyt sellaiseksi kuin se on.”

” ”Tämä on tavallisen nuoren miehen käytöstä. Toisessa kontekstissa se ei olisi mikään juttu.”

Harvinainen näky F1-kuvioissa: hymyilevä Kimi Räikkönen.

Otetaan vielä yksi esimerkki Räikkösen persoonallisuudesta tai pikemminkin omituisuudesta ja erityisesti siitä, että kyse on omituisuudesta F1-ympyröissä.

Kauden 2006 päätteeksi jalkapallolegenda Pelé jakoi Michael Schumacherille tunnustuspalkinnon. Tilaisuuden yhteydessä brittiläinen tv-yhtiö kysyi Räikköseltä, seurasiko hän palkintojenjakoa.

”En seurannut, olin paskalla”, Räikkönen tokaisi suorassa tv-lähetyksessä.

Hotakaisen mielestä tässä puhui juuri se ”normijätkä”.

”Tämä on tavallisen nuoren miehen käytöstä. Toisessa kontekstissa se ei olisi mikään juttu.”

Formula ykkösissä kyse oli isosta asiasta, joka herätti kohua. F1 on tarkoin säännelty ympäristö, jossa kaikki tai ainakin lähes kaikki käyttäytyvät tietyllä tavalla. Se koskee myös seitsenkertaista maailmanmestaria Lewis Hamiltonia.

”Jos mikrofoni laitetaan Lewis Hamiltonin eteen, sen tietää, mitä sieltä tulee.”

Sieltä tulee muun muassa Black Lives Matter -asiaa. Hamilton on käytännössä tuonut polvistumiset F1-kisoihin. Räikkönen kuuluu niihin, jotka eivät polvistu.

Hotakaisen mielestä Räikkönen saattaisi pohtia polvistumista näin: ”En tee niin kuin muut. Teen omalla tavallani riippumatta siitä, mistä on kysymys. Teenkö polvistumisen? En vittu tee, kun polvi menee märäksi.”

”Kyse on omista päätöksistäni”

Räikkönen ei suostu tekemään asioita pyydettynä. Hieman hän on kuitenkin, vastentahtoisesti toki, joutunut tästä periaatteesta luopumaan.

”Jos minulla olisi töissä ollut mahdollisuus valita, en olisi tehnyt suurinta osaa, mitä minulta pyydettiin. Jos yrittää elää kuten joku haluaa, niin voi tehdä vuoden tai kaksi, mutta se ei pääty kovinkaan hyvin”, Räikkönen totesi uutistoimisto AFP:n haastattelussa Saudi-Arabian osakilpailun yhteydessä.

”Olen tyytyväinen, että olen elänyt omalla tavallani. Hyvä tai huono, pystyn elämään sen kanssa, koska kyse on omista päätöksistäni.”

Viime syyskuun ensimmäisenä päivänä Räikkönen julkisti yhden päätöksen: ura päättyy tähän kauteen, eli viimeinen kilpailu on tänään sunnuntaina 12. joulukuuta.

Räikkönen sanoo olevansa iloinen, että F1-ura nyt päättyy. Moni muukin urheilija saattaa näin sanoa mutta ei välttämättä aidosti tarkoita sitä.

Hotakainen uskoo, että Räikkönen puhuu aidosti totta mutta asian todellinen laita valkenee Räikköselle itselleen hieman myöhemmin.

”Kaari on ollut pitkä. Jos on ollut 20 vuotta ammatissa, joka vaatii tauotta mentaalisia ylikierroksia, siitä laskeutuminen normaaliarkeen... Kimi tietää itsekin vasta toukokuussa, mitä tarkoittaa se, että tietokoneella ei ole aikataulua.”

Arki vastaan julkisuus

Räikkönen on jatkuvasti korostanut, että häntä kiinnostaa vain ajaminen, mutta onko sama asia ajaa huvikseen tai vähemmän merkityksellisissä kilpailuissa – jos hän vielä haluaa kilpailla.

"Se voi olla kova paikka, mutta sitä ei nyt tiedä, koska kohdevalaisin ei ole vielä sammunut”, Hotakainen pohtii.

Räikkösen tapauksessa kohdevalo on päällä F1-uran jälkeenkin mutta katkaisijaa käytetään huomattavasti useammin. Hänen liikkeitään seurataan tarkasti, mutta Räikkönen voi enemmän vaikuttaa siihen, miten ja missä hän näkyy.

F1-sirkuksessa velvollisuuksia näkymiseen on paljon: torstain ennakkomediatilaisuus sekä jokaisen harjoituspäivän, aika-ajon ja kisan jälkeiset medialle puhumiset.

Klassikko on perjantain harjoitukset, joiden jälkeen Räikkönen yleensä sanoi ”normaali päivä” tai lyhyemmin ”normaali”.

Hotakaisella on kokemusta myös Räikkösen arkiminästä, joka poikkeaa melkoisesti F1-kuskin julkisesta minästä. Monessakin yhteydessä on todettu, että yksityisesti Räikkönen on varsin puhelias ja seurallinen.

Hotakaisen viestittely Räikkösen kanssa on osa yksityistä Räikköstä.

”Noh, ne liittyvät jollainen tavalla hänen arkiminäänsä, joka on huomattavasti rennompi kuin se, joka yrittää selvitä median kynsistä. Letkeää, jopa ronskia huumoria joistain töppäyksistä, joita hänellä on ollut kisoissa.”

Formulakauden ja Kimi Räikkösen uran päätöskilpailu Abu Dhabissa alkaa sunnuntaina kello 15. C More näyttää kisan.