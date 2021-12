Tasapisteistä kauden päätöskisaan lähtevien Verstappenin ja Hamiltonin tilanne on kutkuttava.

Lewis Hamilton voittaa todennäköisesti kahdeksannen maailmanmestaruutensa, kun F1-kausi päättyy sunnuntaina Abu Dhabissa.

Mercedeksen Hamilton ja huikean mestaruustaiston aikaan saanut Red Bullin Max Verstappen lähtevät kutkuttavasta tasatilanteesta päätösviikonloppuun.

Vaikka Verstappenilla on pieni etu isommassa voittojen määrässä, joka määrää mestarin tasatilanteessa, nousee Hamilton ennakkosuosikiksi. Katsojalle palkitsevaa on se, että hyvin todennäköisesti kisassa ensimmäisenä maaliin tullut tästä kaksikosta on maailmanmestari.

Ensinnäkin Hamiltonilla on kolmesta viime kisasta kolme voittoa. Hurja loppukausi nosti britin takaisin mestaruustaistoon.

36-vuotias Hamilton on voittanut urallaan seitsemän mestaruutta, 24-vuotias Verstappen nolla. Viime kisojen vahva vire yhdistettynä kokemukseen voittamisesta tuovat Hamiltonille etulyönnin.

Lisäksi Abu Dhabin rata on viime vuosina sopinut juuri Hamiltonille ja Mercedekselle. Hamilton on voittanut radalla viidesti, viimeksi 2018 ja 2019. Tosin Verstappen yllätti viime vuonna voitolla. Mersu on dominoinut Abu Dhabissa ottamalla kuusi edellisestä seitsemästä GP-voitosta.

Isoon rooliin nousee lauantain aika-ajo. Abu Dhabissa paalulle ajanut kuski on myös voittanut kisan joka kerta vuodesta 2015. Verstappen johtaa tämän kauden paalupaikoissa Hamiltonia 9–5, mutta neljän edellisen kisan paalu on mennyt joko Hamiltonille tai Valtteri Bottakselle.

Jos Verstappen onnistuu rikkomaan Hamiltonin mestaruusputken, on hollantilaisen onnistuttava etenkin aika-ajossa.

Yksi lisäetu Hamiltonille on myös tallien kakkoskuskeissa. Mestaruustaistossa voi olla iso juttu, jos toisen tallin kuski pääsee hämmentämään pakkaa jossain kohtaa kisaa, puhumattakaan että pääsisi tulosluettelossa kaksikon väliin.

Siinä etu on Hamiltonilla. Etenkin aika-ajoissa Red Bullin Sergio Perez ei ole parhaimmillaan, Bottas voi tehdä isoimman palveluksen jo lauantaina olemalla Verstappenia nopeampi.

Max Verstappen tulee hallitsemaan formuloiden maailmaa vielä suuresti, mutta 2021 ei ole vielä vaihtaa valtikkaa.