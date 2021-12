Räikkösellä oma lievä suosikki mestaruustaistossa – pian eläköityvä ”Jäämies” odottaa ”elämää ilman aikatauluja”

”Jos jotain jään kaipaamaan, niin varmaankin kilvanajoa”.

STT

Melbournessa se alkoi 4. maaliskuuta 2001, ja nyt edessä ovat viimeiset kierrokset yhdellä kaikkien aikojen F1-urista. Kimi Räikkönen ajaa viimeisen kisansa formula ykkösissä, kun uran 349:s GP-startti koittaa sunnuntaina Abu Dhabin Yas Marinan radalla.

”Hyvältä tuntuu. Odotan saavani tämän homman valmiiksi. Toivottavasti meillä on vauhtia ja voidaan pitää vähän hauskaa, mutta odotan saavani kauden valmiiksi ja elämää ilman aikatauluja”, Räikkönen kuvaili torstaina GP-viikonlopun mediapäivänä.

Tulevatko tunteet pintaan kisan päättyessä?

”En tiedä. Epäilen, mutta ei sitä koskaan tiedä”, Räikkönen sanoi ja lisäsi, että vaimo Minttu Räikkösellä varmaankin tunteet ovat enemmän pinnassa.

Räikkönen, 42, voitti maailmanmestaruuden 2007 ja 21 GP-kisaa, ajoi palkintopallille 103 kertaa ja paalupaikalle 18 kertaa, ja kiersi GP-kierroksia yli 18 500. Torstain tiedotustilaisuudessa kysyttiin tietenkin uran parhaista ja huonoimmista hetkistä ja siitä, mitä Räikkönen jää formulasirkuksesta eniten kaipaamaan.

”Maailmanmestaruuden voittaminen on tuloksellisesti katsoen paras, ehdottomasti. Se on syy, miksi kaikki täällä ovat. Mutta muitakin hyviä kisoja oli paljon, ja paljon huonojakin kisoja. Ja paljon hyviä muistoja, olen viettänyt ison osan elämästäni täällä. En tiedä onko se hyvä vai huono juttu, mutta sellaista se on. Tämä vaatii paljon ajastasi, mutta ei tämä koskaan ole ollut elämäni tärkein asia. Odotan normaalielämää, joka koittaa”, Räikkönen jutusteli.

Kimi Räikkönen voitti maailmanmestaruuden 2007, kuvassa sitä juhlimassa myös Ferrarin silloinen tallipäällikkö Jean Todt.

”Ja mitäkö jään kaipaamaan? Olen tavannut monia hyviä ihmisiä, tehnyt töitä monen hyvän ihmisen kanssa ja joistakin tuli ystäviäni. Mutta jos jotain jään kaipaamaan, niin varmaankin kilvanajoa. Vaikka rehellisesti sanottuna on muita sarjoja, jotka ovat luultavasti hauskempia puhtaan kilvanajon suhteen.”

Se, nähdäänkö Räikkönen jatkossa jossain muussa sarjassa, jää nähtäväksi. Tällä hetkellä miehen kalenteri on autuaan tyhjä.

”En ole miettinyt. Päätetään kausi ja katsellaan, tulisiko jotain mielenkiintoista eteen ja jos siinä on järkeä, sitten teen sitä. Juuri nyt suunnitelmia on nolla, enkä haluakaan tehdä mitään suunnitelmia. Odotan hieman vähemmän hektistä elämää, ilman aikatauluja. Katsotaan, teemmekö jotain tulevaisuudessa vai emme.”

Mieluummin Red Bull

Formulakausi saa upean huipennuksen, eikä pelkästään Räikkösen jäähyväisillä, vaan myös siksi, että maailmanmestaruus ratkeaa kauden viimeisessä kisassa. Red Bullin Max Verstappen ja Mercedeksen Lewis Hamilton lähtevät kisaan tasapisteissä. Ja totta kai Räikköseltäkin kysyttiin, kumpaa hän kannattaa.

”Se kenellä on enemmän pisteitä, voittaa (mestaruuden). Minulle ei ole väliä, kumpi voittaa, mutta jos on pakko valita, ottaisin varmaan Red Bullin. Ihan vain jotta saataisi jotain vaihtelua.”

Räikkösellä on aikataulutettua elämää vielä sunnuntai-iltaan. Niinpä häneltä kysyttiin, mitä mies aikoo tehdä maanantaina.

”Vaikka tietäisinkin, en kertoisi teille”, Räikkönen myhäili.

”Olemme perheen kanssa täällä (Abu Dhabissa lomalla). Se oli minun päätökseni (pysyä Abu Dhabissa), ei perheeni. He sanoivat minulle, että tee mitä haluat. Tiesimme kaikki, että tämä joskus päättyy, ennemmin tai myöhemmin. En nuorru tästä enää.”