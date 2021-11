Lewis Hamilton sai ankaran rangaistuksen sääntörikkomuksesta

Max Verstappenin etumatkaa tavoitteleva brittimestari joutuu Sao Paulon sprinttiin ajajajoukon hänniltä. Sunnuntain kilpailussa odottaa vielä viiden lähtöruudun rangaistus. Sprintti ajetaan lauantai-ilta kello 21.30.

Sao Paulo

Formula 1:n MM-sarjassa toisena oleva Lewis Hamilton joutuu lähtemään Sao Paulon gp:n sprinttikilpailuun ajajajoukon hänniltä. Hamilton oli perjantain aika-ajon nopein, mutta hänen suorituksensa on hylätty sääntöjen vastaisen takasiiven takia.

DRS-järjestelmässä takasiipi saa avautua suorilla 85 milliä, mutta kilpailun tuomaristo totesi tarkistusmittauksessa, että Hamiltonin auton siipi avautuu yli sallitun.

Illalla kello 21.30 Suomen aikaa alkava sprintti määrää lähtöjärjestyksen sunnuntain kilpailuun.

Hamiltonille oli määrätty jo aiemmin sunnuntain kilpailuun viiden lähtöruudun rangaistus ylimääräisestä moottorinvaihdosta.

Max Verstappen johtaa MM-sarjaa 19 pisteen erolla Hamiltoniin, kun sarjasta on ajamatta kolme kilpailua ja Sao Paulon sprintti.

Verstappen starttaa illan sprinttikilpailuun paalupaikalta ennen Hamiltonin tallitoveria Valtteri Bottasta ja Red Bull tallitoveriaan Sergio Pereziä.

Verstappen selvisi sakoilla

Verstappenille määrättiin Sao Paulossa 50 000 dollarin eli 43 600 euron sakko. Hän rikkoi sääntöjä kosketellessaan Hamiltonin auton takasiipeä perjantain aika-ajon jälkeen.

”Tuomaristolle on selvää, että autojen koskettelusta aika-ajojen ja kisojen jälkeen on tullut ajajille tapa. Tätä on yleisesti pidetty harmittomana, eikä siihen ole puututtu. Nyt hän kuitenkin kosketteli auton osaa, joka on herättänyt tallien välillä keskustelua viime kisojen yhteydessä”, tuomaristo perusteli tiedotteessa sakkorangaistusta.

”Kyse on sääntörikkomuksesta, joka voi mahdollisesti aiheuttaa vahinkoja.”