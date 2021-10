Lewis Hamiltonille kymmenen lähtöruudun rangaistus Turkin osakilpailuun

Valtteri Bottas oli avausharjoitusten neljänneksi nopein.

Istanbul

Formula 1:n MM-sarjaa johtava Lewis Hamilton oli Mercedeksellä Turkin GP:n ensimmäisten harjoitusten nopein. Brittikuljettaja kiersi Istanbulin radan parhaalla kierroksellaan ajassa 1.24,178.

MM-sarjassa toisena oleva Max Verstappen oli toiseksi nopein. Red Bullin aliohjautumista valitellut hollantilaiskuljettaja jäi 0,425 sekuntia kärkiajasta. Ferrarin Charles Leclerc oli kolmanneksi nopein ennen Mercedeksen Valtteri Bottasta.

Bottas jäi 0,664 sekuntia tallitoverinsa pohja-ajasta. Kimi Räikkönen oli Alfa Romeolla 1,755 sekuntia kärkeä hitaampana 16:s.

Hamilton johtaa MM-sarjaa 246,5 pisteellään, kun kaudesta on seitsemän kilpailua ajamatta. Ero Verstappeniin on vain kaksi pistettä. Bottas on sarjassa 151 pisteellä kolmantena.

Hamilton on ottanut kauden aikana viisi osakilpailuvoittoa ja Verstappen seitsemän. McLarenin Daniel Ricciardo ja Alpinen Esteban Ocon ovat voittaneet yhden kilpailun.

Räikkönen on MM-pisteissä 17:ntenä.

MM-sarjan 16. kilpailun toiset harjoitukset alkavat kello 15 Suomen aikaa.

Lue lisää: Kimi Räikkönen ei koe luopumisen tuskaa – ”En vaan jaksanut enää tätä samaa diipa-daapaa”

Hamiltonille lähtöruudukkorangaistus

Hamiltonia odottaa sunnuntain kilpailussa kymmenen lähtöruudun rangaistus, sillä Mercedes on päättänyt vaihtaa uusia osia hänen ajokkinsa moottoriin.

Vaihto täysin uuteen moottoriin olisi pudottanut hallitsevan maailmanmestarin lähtöruudukon hännille, mutta vain osittain toteutetusta muutoksesta seuraa pienempi rangaistus.

Osia vaihdetaan varotoimena, ettei moottori rikkoutuisi kilpailussa.

– Olemme laskeneet, että sarjan kärkikamppailussa yhdestä keskeytyksestä seuraavan pistemenetyksen kiinnikuromiseen menisi neljä kilpailua, mikä on aika julmaa, saksalaistallin johtaja Toto Wolff perusteli päätöstä englantilaiselle Autosport-lehdelle.

– Tämän takia meidän täytyy lähestyä tilannetta varmistellen.