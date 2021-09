Lando Norris siirtyi kärkeen Venäjän GP:ssä – Max Verstappen jo kuudentena

Sotshin F1-kisa on kesken.

Formula ykkösten Venäjän GP:n lähtötohinoissa kärkeen ampaisi toisesta lähtöruudusta startannut Ferrarin Carlos Sainz Jr. ohittaen paalupaikalta lähteneen McLarenin Lando Norrisin. Kolmantena ajoi alussa kolmosruudusta lähtenyt Williamsin George Russell.

Kun ajettuna on 18 kierrosta, Norris nousi kärkeen. Sainz on sijalla 11. Toisena on McLarenin kaksoisjohdossa Daniel Ricciardo ja kolmantena Mercedeksen Lewis Hamilton.

Ruudusta 13 startannut Alfa Romeon Kimi Räikkönen nousi kisan avausvaiheissa kymmenenneksi. 18 kierroksen jälkeen Räikkönen on sijalla 16.

Voimayksikkövaihdon myötä 16. lähtöruutuun pudotettu Mercedeksen Valtteri Bottas on kymmenentenä.

Red Bullin Max Verstappen on noussut takaa jo sijalle kuusi.

Kisassa jännitetään osaltaan myös säätä. Hieman ennen starttia kerrottiin, että kisan aikaisen sateen mahdollisuus on noussut 70 prosenttiin.

Kisassa ajetaan 53 kierrosta.

Päivittyvä tilanne: