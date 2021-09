Hamiltonilla murheita harjoituksissa – paluun kalenteriin tehnyt rata hurmasi Räikkösenkin: ”Aika erilainen kuin paikat, joissa olemme olleet”

Hollannin GP-viikonloppu alkoi perjantaina tapahtumarikkailla harjoituksilla.

Helsinki/Zandvoort

Formula ykkösten MM-sarja pyrkii palaamaan tavanomaiseen kilpailurytmiin tänä viikonloppuna Hollannin Zandvoortissa, jossa ajetaan ensimmäinen MM-sarjan kilpailu vuoden 1985 jälkeen.

Viime viikonlopun Belgian GP:stä tuli täydellinen pannukakku, kun kova sade typisti kisan vain parin kierroksen ajeluksi, mutta naapurimaan sää oli perjantaina huomattavasti kirkkaampi.

Mercedeksen suomalaiskuski Valtteri Bottas kehui Zandvoortin radan virtausta, niin sanottua "flow'ta", vaikka ohittamisen kannalta rata ei olekaan välttämättä paras mahdollinen.

– Ajaminen tällä radalla on todella hauskaa, joten toivon, että myös katsojilla on hauskaa viikonloppuna. Nautin ajamisesta tänään. Radalla on paljon nopeita ja kaltevia mutkia, ja etenkin toinen sektori on todella nopea, Bottas sanoi.

Perjantain harjoitukset olivat tasaiset mutta erittäin rikkonaiset. Ensimmäisessä harjoitussessiossa ajoaika typistyi noin 25 minuuttiin, kun Aston Martinin Sebastian Vettelin autoon iski moottorivika. Vettel tarttui itse vaahtosammuttimeen havaittuaan autostaan nousseen savun.

Toisissa harjoituksissa MM-sarjaa johtavan Mercedes-kuskin Lewis Hamiltonin autosta katosivat tehot. Bottas sijoittui harjoituksissa sijoille viisi ja neljä.

– On mukavaa nähdä, että tallien välillä oli niin pienet erot. Se tarkoittaa, että kaikki on lauantaina mahdollista.

Bottas on ollut jo kuukausien ajan siirtohuhujen kohteena, ja nastolalaisen ura Mercedeksellä päättyykin todennäköisesti tähän kauteen. Torstaina suomalainen ilmoitti kuitenkin, ettei hänen tulevan kauden osoitteensa selviä vielä tänä viikonloppuna.

"Uutta ja erilaista"

Keskiviikkona komean F1-uransa päätöksestä ilmoittanut Kimi Räikkönen kaasutteli Zandvoortissa harjoitussijat 13 ja 16.

– Rata on aika erilainen kuin paikat, joissa olemme olleet. Ei ole helppoa saada kasaan hyvää kierrosta, ja teemme edelleen säätöjä, jotta pääsemme parhaimpaamme. Mutta on mukavaa, että sarjassa on välillä jotain uutta ja erilaista, Alfa Romeon 41-vuotias konkarikuski pyöritteli.

Hollannin GP:n aika-ajot järjestetään lauantaina Suomen aikaa kello 16 alkaen ja itse kilpailu sunnuntaina samaan aikaan.