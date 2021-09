Kimi Räikköselle satoi ylistystä uran päättämisestä kertomisen jälkeen: Nico Rosberg sanoi, että ei koskaan unohda Räikkösen huomaavaista elettä

Räikkösen pitkä ura formuloissa päättyy tähän kauteen.

Kimi Räikkösen ilmoitus Formula 1 -uransa päättämisestä kuluvaan kauteen huomioitiin laajasti sosiaalisessa mediassa keskiviikkoiltana. Esimerkiksi sarjan virallinen Twitter-tili julkaisi useita viestejä Räikkösen lopettamisesta.

– Olemme surullisia, kun lähdet, sarja kertoi yhdessä viestissään, jossa Räikköstä hehkutettiin yhdeksi sarjan suurista nimistä.

Sanojen vakuudeksi sarjan tili kertasi toisessa viestissä Räikkösen saavutukset. Niihin kuuluu esimerkiksi maailmanmestaruus, 103 palkintopallisijaa, 341 lähtöä ja 46 nopeinta kierrosta. Ennen kauden päättymistä ainakin lähtöjen määrä kasvaa vielä.

Räikkönen aloitti F1-uransa kaudella 2001 Sauberilla. Välillä hän oli sarjasta pois rallin takia kaudet 2010–11, mutta palasi sen jälkeen.

Räikkösen tämän hetkinen tallikaveri Antonio Giovinazzi sanoo Räikkösen jättäneen sarjaan jäljen, johon vain harva on pystynyt.

– Olen kiitollinen siitä etuoikeudesta, että sain olla tallikaverisi, Giovinazzi sanoi viestissä, johon hän liitti kuvan itsestään ja Räikkösestä..

Myös Räikkösen pitkäaikainen talli Ferrari kiitti Räikköstä yhteisistä vuosista. Räikkönen voitti maailmanmestaruutensa juuri Ferrarilla eikä tallin kuljettaja ole pystynyt mestaruuteen sittemmin.

Nico Rosberg kiitti Räikköstä lopettamisuutisen yhteydessä eleestä, jonka Räikkönen teki Ferrari-aikanaan. Räikkönen pääsi valitsemaan numeronsa ennen Rosbergia ja otti seiskan. Hän perusteli ratkaisua sillä, että tiesi Rosbergin haluavan kutosen, koska hänen isänsä Keijo ”Keke” Rosberg voitti numerolla maailman­mestaruutensa. Myös Räikkönen ajoi MM-vuonnaan kutosella.

– En koskaan unohda tätä elettä. Kiitos Kimi. Ehdoton lajimme legenda. Kaikkea hyvää tulevaan. Nauti ajastasi perheesi kanssa, Rosberg kirjoitti.

Suomalaisista Räikkösen lopettamisuutiseen reagoi esimerkiksi Formula 1 -kisoja suuren osan Räikkösen urasta selostanut Oskari Saari Twitter-tilillään. Saari nosti esiin sen, että Räikkönen loi itselleen arvokkaan henkilöbrändin omalla persoonallaan eikä hän selitellyt.

– Kimin nopeus ja lahjakkuus on kaikilla tiedossa, mutta muistamisen arvoista on myös se, kuinka hän on aina ollut kova mutta reilu kilpailija, joka ei selittele tai vieritä muiden piikkiin, Saari kirjoitti.

Räikkösestä puhuttaessa huomio kiinnittyy usein myös sutkautuksiin. Myös uran lopettamisesta kertomisen jälkeen sosiaalisen median käyttäjät muistelivat Räikkösen lausahduksia.

Kenties tunnetuin on peräisin Lotukselta 2012, jolloin Räikkönen komensi tallin henkilökuntaa puhumaan vähemmän kommentoimalla tiimiradion ohjeistusta sanomalla ”Leave me alone, I know what to do”, suomennettuna ”Jättäkää minut rauhaan, tiedän mitä tehdä”.

Räikkösen kommenteista on tehty vuosien varrella useita koosteita. Tyyliin kuului usein vastaaminen lyhyesti.

– Olin paskalla, Räikkönen vastasi haastattelua tehneelle Martin Brundlelle, kun tämä kyseli, miksi Räikkönen ei ollut paikalla Brasilian gp:n päätösseremoniassa 2006.

–Hän on pomoni, Räikkönen kertoi tiedusteltaessa millainen suhde hänellä on tallipäällikkö Peter Sauberiin.

– Se suojelee päätäni, vastasi Räikkönen uransa alkuaikoina kypärän merkityksestä kysyttäessä.

Ajoittain Räikkönen olisi viettänyt aikaansa mieluummin muualla kuin haastatteluissa.

– Äh, kyselkää tuolta Leppilammelta, se tykkää puhua, Räikkönen sanoi Linnan juhlissa toimittajille, joiden toivoi siirtyvän näyttelijä Mikko Leppilampea jututtamaan.

Formula 1 -sarjan tili koosti Räikkösen hauskimpia hetkiä videoksi. Tallin kanssa Räikkönen on selvitellyt esimerkiksi juomapullonsa tilannetta sekä ratin puuttumista.