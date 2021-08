Sergio Perez teki jatkosopimuksen Red Bullin F1-tallin kanssa

Red Bull jatkaa tutulla kaksikolle ensi vuonna.

Spa-Francorchamps

Meksikolainen Sergio Perez jatkaa Red Bullin F1-tallin toisena kisakuljettajana ensi kaudella. Red Bull kertoi Perezin jatkosopimuksesta perjantaina.

– Olemme olleet vaikuttuneita hänen otteistaan kauden avauspuoliskolla. Se osoittaa, mihin hän pystyy autollamme, Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner sanoi.

Täksi kaudeksi Red Bullille siirtynyt Perez on kuljettajien MM-taulukossa viidentenä, kun takana on 11 kilpailua. Tallikaveri Max Verstappen on pistetaulukossa toisena kahdeksan pistettä Mercedeksen Lewis Hamiltonia perässä.

Verstappenin sopimus Red Bullin kanssa ulottuu kauteen 2023. Perezin kauden kohokohta on ollut kesäkuussa ajetun Azerbaidzhanin gp:n voitto.