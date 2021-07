Sivusto: Bottasta huhutaan Alfa Romeolle – jos jatko Mercedeksellä ei toteudu

Bottaksen tulevaisuus on ollut tällä F1-kaudella iso spekulaation aihe.

Valtteri Bottasta uumoillaan formula ykkösten huhuissa Alfa Romeo -tallin kuljettajaksi ensi kaudeksi, mikäli jatkopestiä Mercedes-talliin ei suomalaiskuljettajalle irtoa. Asiasta raportoi Autosport-sivusto.

Mercedes päättää F1:n elokuisen kesätauon aikana, pitääkö se Bottaksen vai nostaa George Russellin Lewis Hamiltonin tallitoveriksi. Tallin mukaan päätöstä ei ole vielä tehty ja Bottas pyrkii yhä vakuuttamaan Mercedes-johdon siitä, että sopimusta kannattaa jatkaa.

Mutta mikäli Mercedes päätyy Russelliin, mitä vaihtoehtoja Bottaksella on? Siirto Russellin korvaajaksi Williamsin rattiin on ollut esillä spekulaatioissa, mutta Autosportin mukaan "korkean tason lähteet" ovat paljastaneet, että Bottas on Alfa Romeon "päätavoite". Alfalla ajavan Kimi Räikkösen jatko ensi kaudella alkaa samalla näyttää "yhä epätodennäköisemmältä".

Autosport spekuloi, että Alfa Romeon omistaja Finn Rausing ja tallipäällikkö Fred Vasseur eivät kiirehdi ensi kauden kuljettajakuvioiden kanssa, vaan mieluummin odottavat, mitä suurtallit Mercedes ja Red Bull tekevät.

– Katsotaan miten markkinat kehittyvät. Luulen, että kuten aina, paikat täyttyvät ensin ylhäältä. Eli Mercedeksen on tehtävä päätös ja sitten Red Bullin on tehtävä päätös. Ja jossain vaiheessa meillä on joitain vaihtoehtoja tarjolla, ja siinä vaiheessa teemme päätöksemme, Vasseur pohti viime viikonlopun Britannian gp:n yhteydessä.

Nopeutta, luonnetta ja joukkuepelaamista

Mercedes-pomo Toto Wolff puolestaan puhui, kuinka Bottas tuo tuloksia Mercedekselle. Bottas avitti Hamiltonin voittoon Britanniassa.

– Valtterilla on nopeutta, luonnetta ja hän on joukkuepelaaja. Se on erittäin tärkeää tallin dynamiikalle, Wolff kehui.

Tallipäälliköltä kysyttiin, onko kesätaukoa ennen vielä ajettava Unkarin gp 1. elokuuta Bottaksen viimeinen sauma näyttöjen antamiseen. Wolff ei kuitenkaan lähtenyt moisiin julistuksiin.

– Teemme päätöksen (kuljettajista) kesän aikana, ja päätämme, milloin siitä kommunikoidaan (julkisesti).