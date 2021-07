MM-kärki Verstappen ajoi rajusti ulos heti Britannian gp:n avauskierroksella: ”Luojalle kiitos, hän käveli tilanteesta itse pois” – Hamilton nousi kärkeen

Verstappen osui Lewis Hamiltonin kanssa, Hamilton sai tilanteesta aikarangaistuksen. Kisa jatkuu jälleen, päivitetyn tilanteen löydät artikkelin lopusta.

Aamulehti, STT

Formula ykkösten MM-sarjaa johtava Red Bullin Max Verstappen ajoi ulos Britannian gp:n ensimmäisellä kierroksella. Paalupaikalta lähtenyt Verstappen ei rajussa ulosajossa loukkaantunut, mutta joutui keskeyttämään kilpailun. Hänen autonsa oikea takarengas osui yhteen Lewis Hamiltonin auton vasemman eturenkaan kanssa, kun toisella sijalla ollut Hamilton yritti ohittaa Verstappenia.

Radalle tuli turva-auto. Pian sen jälkeen heiluteltiin punaisia lippuja ja kisa keskeytettiin. Kisa oli keskeytettynä reilut puoli tuntia, kun Verstappenin autoa irrotettiin rengasvallista.

– Luojalle kiitos, hän käveli tilanteesta itse pois. Se on isoin tulos, jonka tänään saamme, Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner kommentoi C Moren lähetyksen haastattelussa Verstappenin ulosajoa.

Hamilton sai kolarista kymmenen sekunnin aikarangaistuksen.

Kisa pääsi jatkumaan noin 17.45. Verstappenin ja Hamiltonin kolarin myötä kisan johtoon nousi Ferrarin Charles Leclerc, kun kisa aloitettiin uudestaan.

Mercedeksen Valtteri Bottas lähti kisaan kolmannesta ruudusta ja putosi avauskierroksella neljänneksi. Alfa Romeon Kimi Räikkönen lähti 13. ruudusta.

Kun ajettuna on 50/52 kierrosta, kisan johtoon nousi Hamilton, Leclerc on toisena, Bottas on kolmantena ja Lando Norris neljäntenä. Räikkönen on 16:s, hän pyörähti 48. kierroksella ja menetti useamman sijan.

Tämä on päivittyvä artikkeli.