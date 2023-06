Jättileffat keräävät enemmän yleisöä kuin ennen, pienet taas entistä vähemmän.

STT

Tänä vuonna on elokuvateattereissa ollut vasta muutamia todellisia jättimenestyksiä. Suomen katsotuin elokuva vuoden ensimmäisellä puoliskolla on suosikkipeleistä ammentava Super Mario Bros. Sen on nähnyt noin 260 000 suomalaista. Toiseksi eniten katsojia on elokuvateattereissa saanut Avatar 2, jonka 358 000 katsojasta tämän vuoden puolella kertyi 200 000.

Kolmantena ja neljäntenä ovat kotimaiset elokuvat Risto Räppääjä ja villi kone ja Sisu. Ne ovat saaneet 195 000 ja 177 000 katsojaa. Vuoden kymmenen katsotuimman kärkeen mahtuu kotimaisista myös Napapiirin sankarit 4 sijalla 10.

Elokuvateatterien kokonaiskävijämäärä on kuitenkin parikymmentä prosenttia jäljessä siitä, mitä se keskiarvoltaan oli koronaa edeltävinä vuosina. Se on melkoinen puuttuva pala, kun elokuvateatterisulkujen päättymisestä tulee kuluneeksi puolitoista vuotta. ”Me näemme tämän ohjelmisto-ongelmana”, kertoo elokuva-alan yritysten kattojärjestön Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen.

”Yhdysvalloista tulevissa elokuvissa on vajaus. Tuotanto ajettiin alas korona-aikaan, ja se näkyy yhä ohjelmistossa. Tämä on kansainvälinen ja ohjelmistosta riippuvainen ala.”

Tero Koistisen mukaan korona-aika näkyy edelleen elokuvamaailmassa.

Suuret suurenevat

Korona-ajan jälkeistä katsojakatoa selittää myös osaltaan jo pitkään näkynyt muutos. Todella isot menestyjät, kuten Avatar 2 ja viime kesän hitit Top Gun: Maverick sekä Kätyrit: Grun tarina ovat valtavan suosittuja. Jättileffat keräävät enemmän suomalaisyleisöä kuin tyypillisesti aiemmin.

”Näin kiinnostavan tilaston, että pienet leffat ovat myös entistä pienempiä. Toivottavasti se tasoittuu”, Koistinen sanoo.

Alaa huolestuttaa nyt kaavailtu arvonlisäveron korotus. Elokuvalippuja, kuten kulttuuritapahtumia, on koskenut alennettu 10 prosentin alv-kanta, jonka hallitus aikoo nostaa 14 prosenttiin. ”Koskee tämä muitakin, mutta koronan jälkeen pääsylipullisten toimialojen kuritus tuntuu aika veemäiseltä. Pääsylippu-alv nousee 40 prosenttia”, Koistinen sanoo.

”Saa nähdä, miten yritykset reagoivat. Jos lippujen hintoja nostetaan, se vaikuttaa siihen, tuleeko asiakkaita.”

Räppääjät kestosuosikkeja

Kotimaisten elokuvien katsojaosuus on tänä vuonna toistaiseksi 28,6 prosenttia, mikä on koronaa edeltävää aikaa vastaava luku. Pandemiavuosina kotimaisten osuus kokonaisuudesta nousi, kun Hollywood panttasi isoimpia tuotteitaan teatterisulkujen yli.

Absoluuttisina lukuina laskettuna ei jättimenestysten kategoriaan ole noussut yhtään kotimaista sitten kevään 2020. Silloin ensi-iltaan tuli Teräsleidit, joka on viimeisin kotimarkkinoilla yli 200 000 katsojaa tavoittanut suomalaiselokuva. Rajaa ovat hiponeet, mutta juuri sen alle jääneet uusin Risto Räppääjä ja viime vuonna valmistunut kolmas Mielensäpahoittaja.

Elokuvasarjojen perusteella voi nähdä vaikeudet yleisön tavoittamisessa. Risto Räppääjät ovat olleet kestosuosikkeja. Niitä on valmistunut yhdeksän, ensimmäinen jo vuonna 2008.

Räppääjät saivat yli kymmenen vuoden ajan keskimäärin yli 300 000 katsojaa kukin, kunnes tuli korona-aika. Villin koneen 195 000 katsojan saldo tänä keväänä on siis kolmanneksen vähemmän kuin olisi odotettavissa, silti erinomainen tulos suomalaiselle elokuvalle.

Samoin viime vuonna valmistunut Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä sai reilun kolmanneksen vähemmän katsojia kuin edeltäjänsä Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja. Rajuin lasku näkyy Napapiirin sankarit -leffoissa. Nelososa tavoitti 126 000 katsojaa, kun kolmonen sai vielä 270 000 katsojaa. Tosin nelosessa ei enää nähty edellisten pääosanäyttelijää Jussi Vatasta.

Kesää hallitsee Hollywood

Kesän 2023 suuria Hollywood-elokuvia ovat viides Indiana Jones (ensi-ilta 28. kesäkuuta), Greta Gerwigin satiirisävyiseksi kuvailtu Barbie-tulkinta ja Christopher Nolanin Oppenheimer, jättiresurssien elämäkertaelokuva ydinpommin keksijästä (kummankin ensi-ilta 21. heinäkuuta). Odotuksia latautuu myös uuteen Pixar-animaatioon Elemental (7. heinäkuuta).

”Eikä kukaan uskalla kuvitellakaan, että uusi Mission: Impossible kyykkäisi. Tom Cruise on Suomessa todella iso nimi”, Tero Koistinen sanoo. Elokuva tulee ensi-iltaan 12. heinäkuuta.

Kotimaisia elokuvia ei kesäkaudella yleensä tuoda ensi-iltaan. Kesää hallitsevat etenkin nuorehkoille yleisöille suunnatut amerikkalaiset viihdeteokset.

Seuraavia suurta yleisöä tavoittelevia suomalaiselokuvia saadaan siis odottaa. Niitä ovat Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet, joka saa ensi-iltansa 15. syyskuuta, Aleksi Delikourasin ohjaama Spede (29. syyskuuta) sekä Petri Kotwican komedia Comeback (6. lokakuuta).