Seitsemännessä Transformersissa robotit kohtaavat ahmivan jumalan – Lue elokuvan arvio tästä

Seitsemäs Transformers-seikkailu tarjoaa samaa mitä edeltäjänsäkin.

Rise of the Beasts vie katsojan vuoteen 1994.

Transformers: Rise of the Beasts, ohjaus Steven Caple jr. 127 min. K12. ★★

Erilaisiin lelu-ukkoihin, kauniimmin ilmaistuna actionhahmoihin, perustuvat elokuvat taisivat saada alkunsa Masters of the Universe -hölmöilystä vuonna 1987. Sen jälkeen on ollut muun muassa Lego- ja G.I. Joe -elokuvia.

Ja sitten näitä Transformerseja.

Transformers-elokuvien tuottaja Don Murphy aikoi ensiksi sovittaa G.I. Joe -hahmoja elokuvaksi, mutta kun USA hyökkäsi Irakiin, leluyhtiö Hasbro ehdotti vähemmän sotaiseksi vaihtoehdoksi scifi-henkisiä Transformers-leluja.

Yhdeksi uuden franchisen tuottajaksi tuli Steven Spielberg, joka ehdotti ensimmäisen elokuvan ohjaajaksi Michael Bayta. Bay ei aluksi halunnut tehdä ”typerää leluelokuvaa”, mutta muutti mielensä tutustuttuaan Transformers-ukkojen taustatarinaan.

Bay ohjasikin sitten peräti viisi Transformers-elokuvaa ja toi niihin mieltymyksensä mahtipontiseen, erikoistehosteilla luotuun toimintaan. Kuudes Transformers-elokuva Bumblebee toimi pohjana nyt ensi-iltansa saavalle franchisen seitsemännelle elokuvalle Rise of the Beasts, jonka on ohjannut nyrkkeilyelokuvasta Creed II tuttu Steven Caple Jr.

Rise of the Beasts vie katsojan vuoteen 1994. Kaukana avaruudessa mahtava, maailmoja ahmiva jumala Unicorn on saamaisillaan käsiinsä avaimen, jonka avulla tunkeutua yhä useimpiin maailmoihin tuhoa tuomaan.

Unicornin tiellä seisovat vain Autobot-transformersrobotit johtajanaan vanha tuttu Optimus Prime sekä Maximalit, eräänlaiset mekaaniset jättiläiseläimet. Kummankin laji kotiplaneetat Unicorn on jo tuhonnut. Ja Unicornin kätyri Scourge (”Vitsaus”) tuntuu voittamattomalta.

Kun selviää, että salaperäinen avain on piilotettu maapallolle, joutuvat ex-sotilas Noah (Anthony Ramos) ja arkeologisessa museossa työskentelevä Elena (Dominique Fishback) mukaan avaruuden jättiläisten kamppailuun olemassaolostaan. Tilanne käy tukalammaksi, kun selviää, että Unicorn uhkaa myös maapalloa.

Nykystandardien mukaan elokuvan ihmissankareina on latinomies ja musta nainen, ei siis aiempien Transformersien vitivalkoisia shialabeoufeja tai meganfoxeja. Tunnettuja näyttelijöitä, kuten Ron Perlman ja äskettäin Oscarin voittanut Michelle Yeoh, kuullaan nyt vain Transformers-robottien ääninä.

Rise of the Beasts ei tarjoa mitään, mitä ei olisi jo moneen kertaan nähty aiemmissa Transformers-elokuvissa. Bay on nyt yksi tuottajista, mutta yhtä hyvin hän olisi voinut ohjata tämänkin, sillä niin samanlaista jälki on.

Rise of the Beasts heijastelee nykymaailman tapahtumia.

Näyttäväähän digimäiske toki taas kerran on, mutta toistuessaan myös hieman puuduttavaa. Onneksi Rise of the Beasts on vain hieman yli kaksituntinen, joten pahimmalta yliannostukselta nyt vältytään. Ihme sinänsä, että näin tuttuja latuja kulkevaan kerrontaan on tarvittu peräti viisi käsikirjoittajaa.

Kiinnostavan elokuvaksi tekee se, kuinka se – tieten tai tahattomasti – heijastelee nykymaailman tapahtumia. Kysehän on pienen joukon taistelusta ylivoimaista vihollista vastaan, joka aikoo ”syödä” toisten asuttaman maailman. Pahaa ei Optimus Primen mukaan voi koskaan täysin voittaa, mutta sitä vastaan ei pidä käydä yksin, vaan yhdessä.

Väkisinkin tulee mieleen Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja länsimaiden ukrainalaisille antama apu.

Elokuvan toimintakohtaukset ovat näyttäviä.

Niin, ja se G.I. Joe. Tästä leluryppäästähän on jo tehty kaksi omaa elokuvaa, ja Rise of the Beastsin lopussa vihjataan, että leffasarjat yhdistyisivät.

Sitä ennen on kuitenkin tulossa animaatioelokuva, työnimeltään Transformers One, jossa Transformers-saaga viedään alkulähteilleen.

