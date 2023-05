Suomalainen toimintaelokuva Sisu oli ensi-iltaviikonloppunaan Yhdysvalloissa maan kymmenenneksi tuottoisin.

Suomalainen toimintaelokuva Sisu oli Yhdysvalloissa ensi-iltaviikonloppunaan maan kymmenenneksi tuottoisin, kertoo Box Office Mojo -verkkosivusto.

Elokuva keräsi 3,2 miljoonan dollarin eli noin 2,9 miljoonan euron lipputulot.

Ensi-iltanaan Sisu-elokuvaa esitettiin maassa yhteensä 1 006 elokuvateatterissa ja se keräsi 1,4 miljoonan dollarin eli noin 1,3 miljoonan euron lipputulot. Levitys on yksi laajimmista, joka pohjoismaiselle elokuvalle on Yhdysvalloissa toteutunut. Elokuvan levitystä Yhdysvalloissa hallinnoi Lionsgate-yhtiö.

Elokuvan vetovoimasta saatiin esimakua, kun traileri julkaistiin 21. helmikuuta. Lionsgaten mukaan ensimmäisen viikon aikana traileria katsottiin eri alustoilla yli 20 miljoonaa kertaa.

Sisu elokuva sijoittuu Lapin sodan aikaan.

Lapin sodan aikaan sijoittuva Sisu on suoraviivainen toimintaelokuva, jossa Jorma Tommilan esittämä kullankaivaja ja entinen sotilas Aatami Korpi kostaa julmasti Lappia miehittäville natseille, jotka varastivat hänen kultansa.

Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Jalmari Helander.

”Tämä on niin erikoinen tilanne, että en tiedä pystyykö tästä mitään järkevää muodostamaan. On tukka aika sekaisin”, Helander sanoo.

Ohjaaja on tilanteeseen varsin tyytyväinen. Menestys ei hänen mukaansa tullut täysin yllätyksenä, mutta tilanne on uusi ja tunnelma varsin hyvä. Ohjaaja kertoo yrittäneensä välttää tutkimasta verrokkeja tai arvioimasta mahdollista menestystä.

”Koko Sisu-prosessiin olen tyytyväinen, kaikki on paremmin kuin koskaan aiemmin, jos elokuva vielä menestyy tuolla, niin aina parempi”, Helander sanoo.

Helander arvelee, että kansainvälisesti pienen budjetin toimintaelokuva on onnistunut puhuttelemaan yhdysvaltalaista yleisöä kekseliäisyydellään. Sisun budjetti oli kuusi miljoonaa euroa eli noin 6,7 miljoonaa dollaria.

”Tiesin kirjottaessa, että jos haluan, että tästä tulee jotain ihmeellistä, niin täytyy käyttää aikaa siihen, että teen siitä niin kekseliään, että se viihdyttää. Katsoja ei pysty arvaamaan kovinkaan moneen asiaan ratkaisua. Luulen, että se yllättää ja viihdyttää loppuun asti.”

Suomalaisten ohjaajien elokuvista parhaiten Yhdysvalloissa menestynyt on Renny Harlinin vuonna 1990 ohjaama Die Hard 2 - Vain kuolleen ruumiini yli, joka sai ensi-iltaviikonloppunaan lipputuloja 21 miljoonaa dollaria ja koko esityskautenaan 117 miljoonaa dollaria. Die Hard 2:n tuotantobudjetti oli 70 miljoonaa.

Helander pitää Sisu-elokuvan suhteen onnistuneena valintana esimerkiksi sitä, että levittäjäyhtiö Lionsgate päätti säilyttää elokuvan suomalaisen nimen myös Yhdysvalloissa. Aiemmin teoksesta on käytetty kansainvälisissä yhteyksissä nimeä Immortal, kuolematon.

Sisu tarjoaa katsojille toimintaelokuvan lisäksi myös uuden käsitteen.

Sisu on Helanderin kolmas pitkä elokuva. Hänen aikaisemmat elokuvansa Rare Exports (2010) ja Big Game (2014) saivat kumpikin laajan kansainvälisen jakelun.

Elokuvan tuottajan Petri Jokirannan mukaan on kansainvälisen elokuvan kannalta yllättävää ja merkittävää, että osittain tekstitetty elokuva, jonka rooleissa ei näyttele suuria Hollywood-tähtiä pärjää Yhdysvalloissa.

Vaikka Sisu on suomalainen elokuva, siinä ei Jokirannan mukaan ole kulttuurisia piirteitä, jotka estäisivät kokemasta elokuvaa emotionaalisesti ja viihteellisesti myös muualla.

”Tämä on elokuva toimintaelokuvan lajityypissä, jossa on helpompi tavoittaa mainstream-yleisö, verrattuna esimerkiksi paikalliseen draamaelokuvaan. Niistä tulee helpommin arthouse tai taide-elokuvia. Toimintaelokuvalle on laajemmat yleisöt”, Jokiranta sanoo.

Menestykseen on Jokirannan mukaan vaikuttanut onnistuneen markkinoinnin lisäksi myös pitkään jatkunut työ kansainvälisten kontaktien luomisessa. Se alkoi jo noin 15 vuotta sitten Rare Exportsilla ja jatkui Helanderin toisen pitkän elokuvan Big Gamen myötä, Jokiranta sanoo.

”Sisu lunasti lopulta meidän yhteisen taipaleen, että saimme maailman kilpailluimmalle markkinalle elokuva levitykseen.”

Tuottaja Petri Jokirannan mukaan Sisu-elokuvan menestys Yhdysvalloissa on pitkän kansainvälisen työn tulos.

Jokirannan mukaan Yhdysvalloissa elokuvaa levittänyt Lionsgate-yhtiö on erityisen meritoitunut nimenomaan toimintaelokuvien levityksessä. Sisu sai maassa huomattavan näkyvyyden ennen ensi-iltaansa. Myös elokuvan ohjannut Helander teki lukuisia haastatteluja Yhdysvaltalaisille medioille ennen ensi-iltaa.

”He tuntevat hyvin kohdeyleisön jenkeissä. Meillä oli oli iso onni siinä, että Lionsgate uskoi elokuvaan niin paljon, että he antoivat uuden John Wick -elokuvan brändiä elokuvan käyttöön.”

Sisu-elokuvan traileria esitettiin Yhdysvalloissa uuden John Wick Chapter 4 -elokuvan näytöksissä.

”Kaikki tämä yhdessä sen lisäksi, että Sisu on yksinkertaisesti vielä hyvä elokuva”, Jokiranta sanoo.