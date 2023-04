Saako elokuvateatterissa puhua ja kuljeskella kesken näytöksen? Näin kannattaa toimia, jos elämys uhkaa kärsiä

Mikä on jo liian rentoa yleisökäyttäytymistä kulttuuritapahtumissa? Onko ihmisistä tullut muista piittaamattomia vai valittavatko ihmiset turhasta? Voit kertoa oman mielipiteesi jutun lopusta löytyvällä kyselyllä.

Aamulehti

Katsojien häiritsevä käyttäytyminen kulttuuritapahtumissa puhuttaa maailmanlaajuisesti. Manchesterissa Britanniassa The Bodyguard -teatterimusikaali jouduttiin kokonaan keskeyttämään, kun katsomossa alettiin riidellä useiden katsojien laulettua seisaaltaan ja äänekkäästi esityksen aikana. Aamulehden lukijan mukaan Andrea Bocellin konsertti Nokia-areenassa kärsi, kun kännykkäkuvaajat vain kuvasivat konserttia henkilökunnan kielloista piittaamatta.

Lue lisää: Ensimmäisenä hiekat pois lähiöistä tulevilta pyöräteiltä – työmatkapyöräilijät kiittäisivät

Toisen seurueen elokuvanäytös Tampereen Plevnassa taas meni pilalle eturivissä istuneen kaveriporukan ansiosta. Ryhmä keskusteli elokuvan aikana vilkkaasti keskenään, käytti puhelinta ja poistui salista välillä palatakseen taas myöhemmin paikoilleen.

Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila, saako elokuvateattereissa keskustella, käyttää kännykkää ja kuljeskella edestakaisin näytösten aikana?

”Meidän toiveemme on se, että jokaisen elokuvakokemus olisi hyvä ja että myös toisille annetaan rauha katsoa elokuvaa. Siksi toivomme, että kännykät jätetään pois, ja elokuvissa keskitytään elokuvaan. Poistuminen vessaan on mahdollista kesken elokuvan, mutta se pitää hoitaa niin, ettei siitä aiheudu muille katsojille häiriötä. Puhelin on monelle nykyään niin tärkeä, että sen käyttämisen ei useinkaan edes ajatella tai ymmärretä voivan häiritä muita.”

Ohjeistatteko yleisöänne siitä, miten muut katsojat huomioidaan?

”Kyllä. Ennen elokuvan alkua tulee kehotus pitää kännykät poissa elokuvan aikana. Samalla tulee myös kehotus viedä roskat pois. Joissakin näytöksissä henkilökunnan edustaja käy myös edessä pitämässä pienen tervehdyksen ennen elokuvaa ja kehottaa siinäkin yhteydessä pitämään kännykät pois.”

Valvooko saleja näytösten aikana kukaan?

”Henkilökunnan edustaja käy silloin tällöin saleissa katsomassa, että kaikki on ok, mutta jatkuvaa valvontaa ei ole. Jos jotain huomataan, siihen toki puututaan.”

Mitä katsojan pitäisi tehdä, jos muut katsojat käytöksellään häiritsevät elokuvan seuraamista niin, että koko elämys kärsii?

”Jos salissa joku häiritsee, suosittelemme, että käy sanomassa asiasta henkilökunnan edustajalle. Se on kaikkein nopein ja helpoin tapa. Elokuva voidaan jopa keskeyttää ja kelata sitten taaksepäin, jos siitä on jäänyt näkemättä jotain. Salin ulkopuolella henkilökunta on aina tavoitettavissa.”

Onko yleisöstä tullut aiempaa piittaamatonta vai valittajista entistä herkkähipiäisempiä?

”Häiriöitä esiintyy todella harvoin. Finnkinolla on kuitenkin useita satoja näytöksiä viikossa, koska elokuvateatteritakin on kaikkiaan 117. On tietenkin tosi kurjaa, kun se tapahtuu omalle kohdalle, mutta muuten suomalainen yleisö käyttäytyy lähtökohtaisesti todella hyvin. Joskus jotkut elokuvat ovat ilmiöitä, jotka aiheuttavat katsojissa tavanomaisesta poikkeavaa käytöstä. Esimerkiksi viime heinäkuussa, kun elokuva Minions: The Rise of Gru (Kätyrit: Grun tarina) tuli ensi-iltaan, se oli jo valmiiksi maailmalla aiheuttanut Tiktok-ilmiön. Tähän kuului erityinen pukeutuminen, hurraaminen ja taputtaminen kesken elokuvan. Ilmiö tuli myös Suomeen. Ne katsojat, jotka tiesivät ilmiöstä, kokivat hurraamisen ja taputtamisen hienona, mutta joku toinen samassa salissa koki sen häiritseväksi. Joskus elokuvat siis itsessään saavat tällaisia tilanteita aikaan. Kun tiedämme niistä etukäteen, lisäämme yleensä salivalvontaa.”

Oletteko koskaan joutuneet keskeyttämään elokuvanäytöksiä järjestyshäiriöiden takia?

”Jotain ihan yksittäisiä tapauksia on ollut valtakunnallisesti. En muista yhtään sellaista, jossa koko näytös olisi jouduttu keskeyttämään.”