Everything Everywhere All at Once sai 11 Oscar-ehdokkuutta, tässä keskeisimpien kategorioiden ehdokkaat

Everything Everywhere All at Once sai eniten ehdokkuuksia, yhdeksään ehdokkuuteen ylsivät The Banshees of Inisherin ja Länsirintamalta ei mitään uutta.

Everything Everywhere All at Once keräsi paljon ehdokkuuksia. Michelle Yeoh on ehdolla parhaan naispääosan esittäjäksi.

Elokuva-alan Oscar-ehdokkaat julkaistiin tiistaina.

Eniten ehdokkuuksia, kaikkiaan yksitoista, keräsi Everything Everywhere All at Once. Se on ehdolla muun muassa parhaaksi elokuvaksi, ohjaajat Daniel Kwan ja Daniel Scheinert parhaiksi ohjaajiksi ja Michelle Yeoh parhaaksi naispääosan esittäjäksi.

Jamie Lee Curtis ja Stephanie Hsu ovat ehdolla parhaasta naissivuosasta. Myös Ke Huy Quan on ehdolla miessivuosan Oscarin saajaksi. Kuusi Golden Globea saanut elokuva oli ehdolla myös puvustuksesta, alkuperäiskäsikirjoituksesta, musiikista ja leikkauksesta.

Myös irlantilaiselokuva The Banshees of Inisherin keräsi paljon ehdokkuuksia, yhteensä yhdeksän kappaletta. Riitaantuvista ystävyksistä kertova elokuva on ehdolla parhaaksi elokuvaksi ja ohjaaja Martin McDonagh parhaaksi ohjaajaksi. Colin Farrel on ehdolla parhaasta miespääosasta ja Brendan Gleeson sekä Barry Keoghan saivat sivuosaehdokkuudet.

Myös Länsirintamalta ei mitään uutta keräsi yhdeksän ehdokkuutta.

Hieman yllättäen ruotsalaiselokuva Triangle of Sadness keräsi ehdokkuuksia pääkategorioissa. Se sai parhaan elokuvan ehdokkuuden sekä Ruben Östlund sai ehdokkuuden ohjauksesta. Parhaiden elokuvien listalla yllättäjäksi nousi myös Sarah Polleyn ohjaama tosipohjainen draamaelokuva Women Talking.

Jatko-osat tekivät ennätyksen: parhaaksi elokuvaksi on ehdolla sekä Avatar: The Way of Water että Top Gun: Maverick. Kertaakaan aiemmin parhaaksi elokuvaksi ei ole ollut samana vuonna ehdolla kahta jatko-osaa.

Avatar: The Way of Water keräsi neljä Oscar-ehdokkuutta, joista tärkeimpänä parhaan elokuvan ehdokkuuden. Muut olivat tehosteisiin ja tuotantoon liittyviä ehdokkuuksia.

Top Gun: Maverick sai myös viisi muuta ehdokkuutta esimerkiksi sovitetusta käsikirjoituksesta sekä leikkauksesta.

Parhaan miespääosan ehdokaslistalla oli odotetusti Austin Butler roolistaan Elviksenä sekä Brendan Fraser elokuvasta The Whale. Hieman yllättävämpi nimi oli Paul Mescal, sillä Aftersun ei ole ehdolla muissa kategorioissa.

Neljä pääosa-Oscaria voittanut Cate Blanchett on odotetusti ehdolla roolistaan Tárissa. Ana de Armas sai ensimmäisen Oscar-ehdokkuutensa roolistaan Marilyn Monroena elokuvassa Blonde. Tuntemattomampi nimi listassa on Andrea Riseborough, joka esittää lotossa voittavaa yksinhuoltajaäitiä draamaelokuvassa To Leslie.

Oscar-palkinnot jaetaan Suomen aikaa maanantaina 13. maaliskuuta.

Keskeisimpien kategorioiden ehdokkaat on listattu alla:

Paras elokuva

Länsirintamalta ei mitään uutta

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Saksalainen Länsirintamalta ei mitään uutta -elokuva on ehdolla parhaaksi elokuvaksi.

Paras ohjaaja

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan ja Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg, The Fabelmans

Todd Field, Tár

Ruben Östlund, Triangle of Sadness

Ruben Östlund (2. oik.) ohjaamassa Triangle of Sadness -elokuvaa.

Paras naispääosa

Cate Blanchett, Tár

Ana de Armas, Blonde

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, The Fabelmans

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Paras miespääosa

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser, The Whale

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Austin Butler on Elvis-elokuvan nimiosassa ja ehdolla Oscarin saajaksi.

Paras naissivuosa

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau, The Whale

Kerry Condon, The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu, Everything Everywhere All at Once

Angela Bassett (oik.) on ehdolla naissivuosa-Oscarille elokuvassa Black Panther: Wakanda Forever. Vasemmalla Danai Gurira

Paras miessivuosa

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, The Fabelmans

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Paras ei-englanninkielinen elokuva

Länsirintamalta ei mitään uutta (Saksa)

Argentina, 1985 (Argentiina)

Close (Belgia)

EO (Puola)

The Quiet Girl (Irlanti)