Tampereella kuvattaneen vuonna 2023 yksi tai kaksi Hollywood-elokuvaa, kaksi kansainvälistä formaattia noudattavaa tuotantoa ja yksi ruotsalainen tv-sarja.

Aamulehti

Amerikkalainen verkkouutissivusto Deadline kertoi syyskuussa, että Hollywood-elokuva Svalta kuvataan ensi vuonna 2023 Suomessa. Kyseessä on Lena Headeyn ja Nick Frostin tähdittämä trilleri, jossa perhe saapuu loman viettoon pienelle saarelle. Siellä perhettä alkaa vainota sarjamurhaaja eivätkä saaren vihamieliset asukkaat auta perhettä mitenkään. Nyt on hyvin todennäköistä, että elokuva tehdään ensi kesänä Tampereella.

”Tämä ei ole vielä sataprosenttisen varmaa, voi tulla vielä muutoksia, mutta nyt näyttää hyvältä. Kuvaukset alkaisivat touko–kesäkuussa”, kertoo Antti Toiviainen, Film Tampereen kehitysjohtaja.

Tässä jutussa puhutaan todennäköisyyksistä siksi, että elokuvatuotantojen alkamisessa mikään ei ole varmaa ennen kuin kamerat käynnistyvät eikä välttämättä senkään jälkeen. Elokuvatuotanto voi peruuntua tai kaatua useista eri syistä missä vaiheessa tuotantoa tahansa.

Svalta on joka tapauksessa Hollywoodissa toimivan XYZ Filmsin tuotanto. XYZ tuotti myös Dual-scifielokuvan, joka kuvattiin Tampereella vuonna 2020. Svaltalle haettiin ensin kuvauspaikkaa Ruotsin saaristosta, mutta Toiviainen puhui tuotannon Tampereelle.

Viikinsaareen ehkä

”Tampereen keskustassa ja jossain saaressa haluaisivat Svaltaa kuvata. Viikinsaarta pohditaan, ehkä muitakin saaria. Onhan nyt tamperelainen saaristomiljöö paljon parempi kuin ruotsalainen”, Toiviainen sanoo.

Lena Headey esitti Game of Thrones -sarjassa kylmäävää Cercei Lannisteria. Nick Frost taas on brittiläinen näyttelijä, koomikko ja käsikirjoittaja. Hänet tunnetaan muun muassa zombiekauhukomediasta Shaun of the Dead (2004).

Frost on käsikirjoittanut myös Svaltan. Näin hän kuvaili elokuvaa Deadlinella 22. syyskuuta: ”Otetaan mukava englantilaisperhe ja lähetetään heidän lomalle pienelle saarelle, joka on täynnä sekopäitä. Yksinkertaista.”

Neuvotteluissa myös toinen Hollywood-tuotanto

Antti Toiviainen neuvottelee parhaillaan myös toisen Hollywood-elokuvan tuotannosta Tampereella. Sen Toiviainen jättää vielä nimeämättä ja tarkemmin kuvailematta. Toteutuessaan sen kuvaukset osuisivat loka–joulukuulle tai vuoden 2024 alkuun.

”Kilpailimme tästä toisesta elokuvasta Taiwanin kanssa ja Tampere voitti. Tuotannosta on tulossa tammi–helmikuussa ihmisiä katsastamaan kuvauspaikkoja. He olivat todella innoissaan lähettämistämme kuvista.”

Kahdesta kansainväliseen formaattiin perustuvasta tuotannosta Toiviainen ei vielä paljasta muuta kuin että ne ovat ”anglosaksisia” formaatteja ja niiden tekemiseen varmistellaan parhaillaan suomalaista tuotantoyhtiötä.

Ruotsalaisen tv-sarja kuvattaisiin mahdollisesti heinä–elokuussa. Siitäkään Toiviainen ei kerro vielä enempää.

Isompia tuotantoja

Tampereella kuvattiin vuonna 2022 noin 30 elokuva- ja televisiotuotantoa. Tampereella ja Tampereen seudulla kuvattiin muiden muassa kansainvälinen miljoonatuotanto, Avgrunden-elokuva, Markku Pölösen ohjaama elokuvasovitus Veikko Huovisen Hamsterit-romaanista. Molemmissa näyttelee pääosissa Peter Franzén.

Tamperelainen Troll VFX -yhtiö puolestaan teki visuaaliset tehosteet Jalmari Helanderin Lapin sotaan sijoittuvaan pohjoiseen westerniin Sisuun.

Vuodelle 2023 tuotantojen määrä Tampereella vähän kasvaa ja osa niistä on isompia kuin tänä vuonna.

Tampereen alueen elokuvatuotantoja kiihdyttää myös Tohlopin Mediapoliksen yhteyteen rakennettava av-tuotantostudio ja siihen liittyvät palvelut. Studion rakennusurakkaan liittyviä sopimuksia viimeistellään parhaillaan.

”Nyt näyttää hyvin vahvasti siltä, että rakennustyöt Tohlopissa alkavat kesällä”, Toiviainen sanoo.

Suomella hyvä värinä

Toiviainen kävi syksyllä työmatkalla myös Yhdysvalloissa, Los Angelesin American Film Marketissa, jossa tehdään vuosittain yli miljardilla dollarilla elokuvien tuotanto- ja levityssopimuksia.

Toiviainen tapasi Film Marketissa viikon aikana muiden muassa Netflixin ja NBC:n edustajia sekä sekä eri rahoittajia ja tuottajia.

”Siellä oli hyvä värinä ja Suomi oli paljon puheissa. Suomi oli cool puheenaihe. Suomen konsulaatissa oli kutsuissa 100–150 ihmistä elokuva-alalta ja muilta aloilta. Se oli menestyksekäs tempaus”, Toiviainen sanoo.