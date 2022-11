Uusi Kontio & Parmas -elokuva saa tyrmäävän arvion: viimeisetkin Kummeli-vitsit ovat vähissä

Elokuva-arvio: Kontio & Parmas -komediasarja viehätti aluksi laiskalla tunnelmallaan, mutta Kummelien poliisikomedia naurattaa yhden tähden verran.

Televisiosarjana Kontio & Parmas on sopinut väsyneeseen olotilaan. Luovuttanut ihminen on pystynyt hymähtelemään, kuinka Kummelit ovat tehneet hiljaisesta Valkeakoskesta rikosten keskittymän. Sarja on ollut pääosaesittäjän Heikki Silvennoisen (Otso Kontio) projekti, jossa vinoillaan nykypäivän tosikkomaisuudelle. Poliisihahmo pitää enemmän musiikista ja viskistä kuin rötösten ratkomisesta.

Elokuvaversio alkaa siitä, kun ekoterroristijoukko People Against Paper Industry vaatii pysäyttämään paperikoneet tai pommi räjähtää. Se jatkuu säätämisellä irrallisissa kohtauksissa, joissa heitetään perusläpät lukemattomien kylähahmojen kanssa. Itsenäisen elokuvan sijaan on tehty sarjan erikoisjakso, jota eivät saa käyntiin edes tuuliajolle jätetyt nuoremmat vahvistukset, Justimus-ryhmä tai Pirjo Heikkilä.

Kontio & Parmas jatkaa Nelosen strategiaa, jossa tuodaan ruutusuosikkeja valkokankaalle. Heikkotasoinen Syke-sairaalaelokuva sai melko hyvät katsojaluvut.

Vaikka Kummelin komediaveteraanit ovat saaneet viime vuosina ansaitusti suitsutusta klassisista sketseistään, heidän elokuvansa ovat alkaneet kompuroida. Kummeli-tuotantojen käsikirjoitus oli vuosia Timo Kahilaisen ja teatterintekijä Heikki Vihisen vastuulla. He muokkasivat Alivuokralainen-asumisjärjestelynäytelmästä hitaasti häsläävän farssin neljänneksi valkokangastuotokseksi. Siitä tuli ryhmän tähän asti heikoin elokuva Kummeli Alivuokralainen vuonna 2008.

Heikki Silvennoisen näyttelemä Otso Kontio miettii, pitäisikö eläkeaika käyttää viskin juontiin vai Valkeakosken pelastamiseen.

Silvennoinen palasi käsikirjoittajaksi edelliseen elokuvaan Kummeli V (2014), jossa ei hyppelehditty ilahduttavasti episodista toiseen kuten esikoisleffassa Kummeli Storiesissa (1995), mutta se sai sentään naurahtelemaan.

Silvennoisen ja Vihisen kehittämä Kontio & Parmas on alusta saakka mikrolämmittänyt vanhoja vitsejä. Viehättävä laiskuus vain kuivui kasaan kolmessa tuotantokaudessa. Ideoita ei enää tarvita, kun Heikkien hahmot istuvat nojatuoleissa ja jaappaavat tolkuttoman kauan classic rock -bändeistä. Tätä samaa jatketaan elokuvaversiossa: vähän nopeampana mutta yhtä vapaana hauskuudesta.

Parodioistaan tunnetut Kummelit haparoivat jopa leffavitseissä. Esimerkiksi Jukka Puotilan bondmainen pääpahis Mr. Green on sillä tavalla erikoinen ituhippi, että tykkää vihreästä teestä. Hahmot yltyvät useisiin yleviin monologeihin, joissa koomista on ilmeisesti teatraalisuus.

Kummelien mielestä metkaa on myös:

Silvennoisen vanha Volvo ei käynnisty.

Silvennoinen puristaa nännejään.

Vene ajaa karille kuvan ulkopuolella.

Heikki Hela (Hurtta) kuiskii kakasta.

Yhden terroristin nimi on Vaginalizer.

Silvennoinen puhuu ranskaa: ”Gérard Depardieu. J'taime, j'taime.”

Kahilainen ripuloi kiven takana.

Ansiokas Elsa Saisio on tehnyt sarjassa yhden uransa näkyvimmistä rooleista, mutta hänen poliisihahmonsa yksioikoinen kunnollisuus korostuu elokuvassa. Parmas lähinnä tuskailee Kontiota tai työntää tämän Volvoa liikkeelle.

Edellisessä elokuvassa Kummelit liittyivät tuottaja Markus Selinin Solar Filmsin talliin ja saivat Aleksi Mäkelästä vakiohjaajan. Se on luontevaa, koska Mäkelän monet vakavatkin elokuvat, kuten Olen suomalainen, vaikuttavat hetkittäin komedioilta.

Menevyydestä tunnettu ohjaaja sijoittelee toiminnallisia jännitteitä jopa tavalliseen veneajeluun. Paikkoja Romanovin kivet -tyyppiseen revittelyyn ei tule usein, kun Kummelit jauhavat tyhjää eri puolilla Valkeakoskea.

Muutamissa kohdissa kankeus ja vouhotus helpottavat, jolloin syntyy kummeleita hetkiä. Niissä on aina ollut olennaista naureskella turhantärkeydelle. Kuten kun Kahilainen (Ljunkka) juoksee karkuun vangitsijoitaan ja tuhahtaa perään: ”Ootte te paskoja ampujia, herranjumala”. Tai kun pääkonna Puotila huokailee tuntevansa itsensä joskus hyvin väsyneeksi. Niin moni muukin.

Elokuvat Kummeli esittää: Kontio & Parmas -elokuva ★ Ohjaus: Aleksi Mäkelä. Kesto: 84 min. Ikäraja: K12. Pääosissa: Heikki Silvennoinen, Timo Kahilainen, Elsa Saisio, Heikki Hela, Heikki Vihinen.

Aamulehti ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.